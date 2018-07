DIE ZEIT: Neueste Umfragen sehen die Grünen bei 20 Prozent. Muss man da nicht von anstrengungslosem Wohlstand sprechen?

Renate Künast: Von anstrengungslos kann überhaupt keine Rede sein. Wir haben systematisch gearbeitet. Ob Energie, Verkehr, Renten, Wirtschaft oder Bildung: Wir haben Konzepte erarbeitet, statt uns, wie Guido Westerwelle, vor den Deutschen Bundestag zu stellen und uns als letzte Freiheitsstatue vor Moskau in Pose zu werfen. Mit einem klugen Konzept für Mobilität kommst du zwar nicht in die Tagesschau. Aber die Menschen schätzen das mehr als schrille Sprüche. Wir versprechen nicht das Blaue vom Himmel. Wir verschweigen nicht, dass es anstrengend sein wird, das Land zu modernisieren. Aber wir organisieren dann auch die Alternativen: Im Grün-regierten Freiburg braucht man in der Innenstadt kein Auto mehr. Aber zugegeben: Ein, zwei Prozent verdanken wir auch der erbärmlichen Vorstellung von Schwarz-Gelb.

ZEIT: Was muss sich ändern, wenn die Grünen plötzlich für 20 und nicht mehr nur für 10 Prozent der Wähler sprechen?

Künast: Die Leute haben sich verändert. Heute ist die Mitte der Gesellschaft ein neues Bürgertum, das gut gebildet ist, vor allem aber auch wertegeleitet Verantwortung für das Ganze wahrnehmen möchte. Es möchte nicht auf Kosten anderer leben. Das ist der Teil der Gesellschaft, den die Grünen, gemeinsam mit anderen, seit 1967/68 mit hervorgebracht haben, der uns aber umgekehrt auch verändert hat. Heute ist klar: Gute Umweltpolitik braucht auch eine gute Haushaltspolitik. Ökologie und Ökonomie müssen zusammengedacht werden.

ZEIT: Haben die Grünen das Zeug zur Volkspartei?

Künast: Ich mag das Wort nicht. Das bedeutete doch immer, CDU und SPD versprechen großen Gruppen der Gesellschaft eine Vorzugsbehandlung, oft auf Kosten der anderen. Mal alles für die Rentner, mal alles für bestimmte Berufsgruppen, mal für die Vertriebenen, aber kein Konzept für das Ganze. Ich glaube nicht, dass sogenannte Volksparteien noch eine große Zukunft haben. Ich sehe die Grünen als Wertepartei, die radikal dem Gemeinwohl verpflichtet ist.

ZEIT: Es gibt zwei zentrale Themen, da haben es die Grünen mit dem Gemeinwohl nicht so genau genommen: Integration und Innere Sicherheit. In der Integrationspolitik hat die CDU sie stellenweise auch konzeptionell in den Schatten gestellt…

Künast: Natürlich wünschte ich, Rot-Grün hätte eine Islamkonferenz ins Leben gerufen. Ich habe ja im Bundestag deshalb einmal den Hut vor Herrn Schäuble gezogen. Jetzt ist diese Initiative allerdings längst an ihre Grenzen gestoßen. Aber Sie haben recht: Wir haben uns seinerzeit als rot-grüne Koalition mit dem Thema lange schwergetan – auch aus einer schwierigen gesellschaftlichen Situation heraus. Am Anfang wurden die Zuwanderer als "Gastarbeiter" betrachtet, dann als "Ausländer". Wenn wir für die Deutschkurse gefordert haben, dann hieß es: Wo kommen wir denn da hin! Man hat sie als Zeitarbeiter gesehen, die gefälligst wieder verschwinden sollten. Die Art, wie damals abgeschoben wurde, wie die Kinder der Zuwanderer behandelt wurden – dagegen haben wir uns gewehrt und daher eventuell nicht immer das ganze Bild betrachtet. Aber jetzt sprechen wir nicht mehr nur davon, welche Erwartungen wir als Gesellschaft erfüllen müssen, sondern auch davon, was mit Fug und Recht von Migranten erwartet werden darf: etwa das Bekenntnis zum Rechtsstaat, Spracherwerb, auch Anstrengungen auf dem Arbeitsmarkt, nicht aber kulturelle Anpassung. Das Kopftuch steht für mich nicht an erster Stelle.

ZEIT: Früher hat man die Grünen mit Zumutungen verbunden: Du musst dein Leben ändern – weniger Fleisch essen, keine Dreckschleuder fahren, Ökosteuer zahlen. Sind Sie mit so etwas jetzt vorsichtiger, wo 48 Prozent der Wähler sich vorstellen können, einmal Grün zu wählen?

Künast: In den siebziger Jahren, als die Grünen entstanden sind, da konnten Sie mit Dingen provozieren, die heute alle für selbstverständlich halten. Damals hieß es noch: "Geh doch in den Osten, wenn es dir hier nicht passt!" Da gab es noch die personelle Kontinuität von Leuten, die ihre Karriere in der Nazizeit begonnen haben. Wir hatten zwar eine Demokratie qua Verfassung, aber gelebt haben wir sie damals noch nicht. Demonstrationen, Proteste – dass so etwas dazugehört, hat sich doch erst im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Wenn Sie damals gesagt hätten: "Drosselt euren Spritverbrauch!", dann wäre das ein Skandal gewesen. Heute ist das Allgemeingut.

ZEIT: Mit einer höheren Besteuerung können Sie auch heute noch einen schönen Krawall auslösen.

Künast: Provokation ist kein Selbstzweck. Warum soll ich fünf Cent auf jeden Liter Benzin draufpacken, solange noch viele Unternehmen von der Ökosteuer befreit sind? Jeder weiß: Es wird teurer, wenn ich durch hohen CO₂-Ausstoß auf Kosten des Klimas und damit der Gemeinschaft lebe. Radikal ist heute eine systematische Verkehrspolitik, die Lenkungswirkung hat, mit Vorrang für die Schiene und Abbau der Privilegien für Spritfresser.