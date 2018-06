Die Frage: Robert und Carmen arbeiteten beide als kaufmännische Angestellte, als Carmen schwanger wurde. Während Carmen die Tochter aufzog, baute Robert ein Reisebüro auf, das ihnen beiden gehört. Nach 15 Jahren will Carmen zurück ins Berufsleben. Robert wäre es lieber, wenn sie den Wiedereinstieg in einer fremden Firma versuchen würde. Carmen sieht das nicht ein. "Ich habe die ganze Zeit zurückgesteckt, weil du so viel zu tun hattest, wir haben seit Jahren keinen Urlaub. Warum willst du mich nicht dabei unterstützen, dass ich in unserer Firma einen guten Arbeitsplatz finde? Ich bin ja bereit zu lernen!" Robert schreit sie an: "Das geht doch nicht! Du kannst doch nicht in einer Firma der Lehrling sein, die dir zur Hälfte gehört!" Carmen entgegnet: "Aber als du den Laden aufgemacht hast, war ich dir gut genug, die Klos zu putzen!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Die beiden haben noch einen längeren Weg vor sich, der sich leider durch Rezepte nicht abkürzen lässt – wie jenes, dass es gut ist, wenn jeder Partner einen eigenen Bereich hat, in dem er sein Selbstgefühl regenerieren kann. Carmen ist überzeugt, dass ihr Robert und die Firma etwas schulden. Wenn Robert so schnell die Geduld verliert und nicht versucht, Carmen zu verstehen, wird er sich schwer tun, den Rollenwiderspruch zu meistern, der auf ihn zukommt.

Er sollte Carmen einarbeiten und in Konfliktsituationen liebevoll erklären, was er als Ehemann sagt und was als Geschäftsführer. Vielleicht wird Carmen dann auch im Geschäft eine gute Partnerin – oder sie sieht ein, dass sie den Aufwand unterschätzt hat, den solche Klärungen kosten, und sucht von sich aus einen Job anderswo.

