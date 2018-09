Die Stimmung war trübe, als das Personal am Montagmorgen in Hamburg-Wandsbek die Arbeit antrat. Jeder Mitarbeiter der Firma Zytoservice wusste, was am Wochenende 400 Kilometer südlich vorgefallen war. In Mainz hatte man elf Säuglingen mit Darmbakterien verseuchte Nährlösungen in die Venen tropfen lassen. Drei der kleinen Patienten sind gestorben ; noch ist die Ursache für die Verunreinigung nicht geklärt.

Es war genau der GAU, gegen den die Mitarbeiter des Hamburger Unternehmens tagtäglich anarbeiten, denn auch sie produzieren individuell angepasste Nährlösungen. Jeder fragt sich nun: Wäre solch eine Kontamination im eigenen Betrieb möglich?

Die Fertigung von Arzneimitteln ist für Apotheker die Königsdisziplin. "Wer will schon lange Pharmazie studieren, um hinterher nur fertig abgepackte Arzneimittel zu verkaufen?", fragt Enno Scheel, Geschäftsführer von Zytoservice. Doch damit übernehmen die Apotheker ein Risiko. Stellen sie selbst Lösungen her, die in die Blutbahn gelangen, kann der kleinste Fehler tödliche Folgen haben. In der Wärme der Gefäße gedeihen Keime gut, besonders wenn das Immunsystem der Behandelten schwach ist – wie bei Krebspatienten oder Säuglingen.

Schnell gehen ist verboten – zu viele Hautschuppen geraten in Bewegung

Die Gefahr einer Kontamination schreckt viele Apotheken in Deutschland nicht ab. Sie bereiten täglich Beutel mit Chemotherapeutika zu und rühren – wie die Klinikapotheke in Mainz – Nährlösungen an. Und nicht überall arbeiten die Apotheker nach höchstem Standard. "Die aseptische Herstellung gebrauchsfertiger steriler Produkte ist eine große Herausforderung", stellte Irene Krämer einst fest.

Die Leiterin der Apotheke an der Universitätsklinik Mainz beschrieb vor neun Jahren im European Hospital Pharmacy Journal detailliert, mit welchen Kniffen sich die Kontamination vermeiden lässt: vom peniblen Händewaschen über die Arbeit an Werkbänken mit Abzugshauben bis hin zur Überwachung aller Luftpartikel, die durchs Labor schweben könnten. Good Manufacturing Practices (GMP) , gute Herstellungspraxis, ist der Begriff für solche Abläufe. Eine Produktion "nach GMP-Leitlinien" verspricht Krämer auch auf der Webseite der Mainzer Uniklinik – dennoch wurden dort elf Säuglinge infiziert. Vieles deutet darauf hin, dass die Kontamination in der Apotheke geschah.

Hygiene in Apotheken: Zank um Vorschriften Hygienestandards Enno Scheel, der Geschäftsführer von Zytoservice, ist im Nebenamt Präsident des Bundesverbandes Rezeptur Herstellerbetriebe. Und da kämpft er für die verbindliche Einführung hoher Hygienestandards, der europäischen Good Manufacturing Practices in allen Apotheken. Künftig dürften dann auch kleine Betriebe nur arbeiten wie die Industrie: Zu jedem Zeitpunkt müssten die Hygieneanstrengungen dokumentiert werden. Jeder Betrieb müsste beweisen, dass seine Produktionsstätten und Mitarbeiter die Standards erfüllen. »Eine Apotheke«, sagt Scheel, könne das bislang viel laxer handhaben, da herrsche »quasi freiwillige Selbstkontrolle«. Alle Jahre kommt ein Pharmazierat und guckt sich den Laden an. Der Rat ist oft ein Kollege aus der Gegend. Großbetriebe Anders ist das in Großbetrieben, die Lösungen für Kliniken ebenfalls maßgeschneidert, aber massenweise produzieren – in Hamburg sind es 300.000 Lieferungen im Jahr. »Wir werden von der Gesundheitsbehörde eng kontrolliert«, sagt Scheel, »die lassen sich alles vorlegen.« GMP-Leitfaden Nach GMP-Standards produziert auch Scheels Mainzer Kollegin Irene Krämer. Doch als Präsidentin des Bundesverbands Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) ist sie seine Kontrahentin. Ihr Verband verfolgt bei Standards in Apotheken eine weichere Linie. »GMP ist ein sinnvoller europäischer Standard für die Herstellung im Industriemaßstab«, sagt ADKA-Geschäftsführer Klaus Tönne. »Für die Herstellung von patientenindividuellen Rezepturen sind diese Anforderungen unsinnig hoch.« Dem Verband schwebt eine andere Lösung vor. »Wir brauchen einen speziellen GMP-Leitfaden für diese Art der manuellen Herstellung«, sagt Irene Krämer, »da gibt es einen Standard namens PIC/S, den wollen wir haben, weil er für die Arzneimittelherstellung im Gesundheitswesen gilt.« Und soll dieser ebenfalls harte Standard dann für alle Apotheken gelten? »Das kommt auf die Menge an, die man herstellt«, sagt Krämer. Apotheken Mit den Standards in Apotheken beschäftigt sich zur Zeit auch das Bundesministerium für Gesundheit. Im Juli bat es die Verbände zur »informellen Besprechung« über eine neue Apothekenbetriebsordnung. Es ging um die Größe von Nachtdienstzimmern, Diskretionszonen für Beratung und »gute Herstellungspraxis«. Doch das Ministerium vermied den Begriff GMP. Das interpretierten Apothekerkreise im eigenen Sinne: Die strengen Maßstäbe für die pharmazeutische Industrie finden nicht vollständig auf die Apotheken Anwendung. Im Ministerium heißt es, nichts sei entschieden. Großproduzent Scheel glaubt zu wissen, warum sich der konkurrierende Verband sträubt: »Die vertreten auch kleine Apotheken und fordern minimale Standards – sonst müssten viele dichtmachen.«

Scheel beschreibt seine Mainzer Kollegin als hoch kompetent: "Ich kenne Irene schon seit Jahren, sie ist pharmazeutisch ganz weit vorn." Und er weiß, dass Krämer in ihrer Apotheke sämtliche Präparate ausschließlich nach den strengen GMP-Vorgaben fertigen lässt – genauso wie er in seiner Hamburger Großanlage.

Im neuem Fertigungsgebäude lässt sich besichtigen, welche Anstrengungen unternommen werden, um zu verhindern, was in Mainz passierte. Der Weg ins Innerste, in die Reinräume, führt für Ausgangsprodukte und Menschen über Schleusen. Hier entscheidet sich, ob es gelingt, die zehn Billionen Keime, die der Mensch auf der Haut und in sich trägt, komplett von den Arbeitsflächen fernzuhalten. Die zwei Millionen Erreger pro Quadratzentimeter Achselhöhle. Die 100 Millionen Keime, die beim Niesen aus der Nase geschleudert werden.

Wer diese Räume betritt, muss erst die Grundkenntnisse der mikrobiellen Gefahren erlernen – selbst die Handwerker. Piercings sind tabu, ebenso Make-up und Tätowierungen. Wer vor dem Gebäude raucht, darf anschließend 20 Minuten lang nicht zurück in den Reinraum, weil die ausgeatmeten Partikel die Luft verschmutzen könnten. Durch vier Schleusen geht die Reise ins Zentrum der Anlage. Immer wieder müssen Hände oder Handschuhe desinfiziert werden. Schließlich winden sich die Mitarbeiter in Reinraumanzüge – weder darf die Außenseite dieser Hüllen noch der Boden berührt werden.