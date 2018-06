Louwe de Boer hat zehn Schwestern und sieben Brüder. In seiner Heimat Urk, einem streng calvinistischen Städtchen in den Niederlanden, ist das gar nichts so Besonderes. Für einen Urker hat Louwe allerdings einen ziemlich ungewöhnlichen Arbeitsplatz: Er arbeitet in einem Büro.

Die meisten männlichen Bewohner Urks sind während der Woche auf dem Schiff. Überall in Europa, wo Meere, Flüsse oder Seen sind, schippern Urker herum. Auch die Familie de Boer fängt Schollen in der dänischen Nordsee. Doch vor fünf Jahren hörte Louwe damit auf. Während seine Brüder fischen, sitzt er nun zu Hause. Er muss belegen, dass seine Brüder bei ihrer Arbeit die Umwelt schonen. Dazu trägt er in Listen ein, welche und wie viele Fische im Netz gelandet sind.

Louwes Pech war es, schon einmal einen Buchhaltungskurs gemacht zu haben. Deswegen ist er derjenige der acht Brüder, der an Land bleiben muss.

"Ich vermisse die Freiheit auf dem Schiff", sagt der 44-Jährige. "Dort ist es wie auf einer einsamen Insel. Du entscheidest allein, was zu tun ist." Aber statt Freiheit gibt es heute Fangquoten, statt einsamer Entscheidungen Sperrgebiete – und das bedeutet Papierkram für Louwe.

Zwei Drittel der großen europäischen Fischvorkommen stehen vor dem Kollaps. In 40 Jahren werden die Meeresfische ausgestorben sein, wenn die Fischer so weitermachen, warnte kürzlich ein Bericht des UN-Umweltprogramms.

Der Familienbetrieb der de Boers, die Ekofish Group, hat nicht einfach weitergemacht. Die Familie hat sich von ihrer traditionellen Fangmethode verabschiedet. Jetzt bescheinigt ihnen der Marine Stewardship Council (MSC): Sie fischen nachhaltig. Landen die Schollen der de Boers in der Tiefkühltruhe im Supermarkt, prangt auf der Packung das blaue MSC-Logo.

Wenn die Fischer für den Umweltschutz ihre Fangmethoden ändern, stellen sie damit meist die Familientradition infrage. Es verändert ihren Alltag. Für Louwe de Boer bedeutet das, dass er jetzt nicht mehr 50 Wochen im Jahr auf See ist, sondern nur noch drei Tage. Heute ist eine jener seltenen Ausnahmen vom Büroalltag. Louwe steht auf der Schiffsbrücke der Enterprise, eines der beiden Familienschiffe. Sein vier Jahre älterer Bruder Jan sitzt vor ihm auf dem ledernen Kapitänssessel.

Die siebenköpfige Mannschaft der Enterprise stammt komplett aus Urk, darunter drei De-Boer-Brüder. Schwarzbraune Haare. Stämmige Körper und viel Kraft in den Händen.

Die de Boers stellen den Kapitän, den Maschinisten, und der dritte Bruder an Bord sagt, er sei der Mann für den Rest. Je jünger der Bruder, desto niedriger sein Rang. Weil Louwe an Land lebt, ist er ist nicht mehr Teil der Befehlskette. "Ich halte es kaum aus, Beifahrer zu sein", sagt er. "Auf dem Schiff ist es noch schlimmer als im Auto." Bruder Jan, der Kapitän, findet den Besuch ein bisschen anstrengend: "Er kann nicht still sitzen", sagt er. "Wir streiten dann immer, über den Kurs oder wann es Zeit ist, die Fische hereinzuholen."