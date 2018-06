Im August 1831 flieht Arthur Schopenhauer vor der Cholera aus Berlin nach Frankfurt am Main. Sein sesshafter Universitätskollege und Erzfeind Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der gern an die Vernünftigkeit des Wirklichen glaubt, fällt in Berlin der Seuche zum Opfer – Schopenhauer, der von der Unvernunft des Weltlaufs weiß, überlebt. Ein später Triumph für den ewigen Schwarzseher. In einem Cholera-Buch, das sich in seinem Nachlass fand, zitiert er die eigenen, schon früh gewonnenen Überzeugungen: "In meinem 17ten Jahre […] wurde ich vom Jammer des Lebens so ergriffen, wie Buddha in seiner Jugend, als er Krankheit, Alter, Schmerz und Tod erblickte. Die Wahrheit, welche laut und deutlich aus der Welt sprach, […] war, dass diese Welt kein Werk eines alleingültigen Wesens seyn könnte, wohl aber das eines Teufels, der Geschöpfe ins Daseyn gerufen, um am Anblick ihrer Quaal sich zu weiden."

Das "17te Jahr" ist das zweite Jahr jener Reise, die der junge Mann von Anfang Mai 1803 bis Ende August 1804 mit seinen Eltern durch Holland, England, Frankreich, Österreich und die Schweiz unternimmt. Die Begegnung mit den Galeerensträflingen im Bagno von Toulon konfrontiert ihn mit dem "Jammer des Lebens", der allgütige Schöpfer erscheint ihm als höhnischer Demiurg. Diese Unglücklichen, die in der Hölle und füreinander die Hölle sind, werden ihm zum Bild von der Sklaverei des Lebens selbst. Das Touloner Erlebnis erscheint dem 43-Jährigen 1831 im Rückblick als der Moment, da aus dem Prinzen Siddharta ein Buddha, ein "vollständig Erwachter" wurde, der Moment, da er das Leiden erkannte und den Weg zur Erlösung von diesem Leiden beschritt.

In seiner Lehre ist Schopenhauer tatsächlich eine Art Buddha des Westens geworden – der erste bedeutende europäische Philosoph, der die Weisheit des Ostens aufnimmt, zunächst die der Upanischaden, dann die des Buddhismus. Doch ein wirklicher Buddha ist Schopenhauer in seiner Lebensführung kaum geworden.

Das beginnt in der Kindheit. Denn im Gegensatz zu dem behütet aufgewachsenen Siddhartha Gautama wird der Kaufmannssohn Arthur, am 22. Februar 1788 in Danzig geboren und nach dem Umzug der Familie in Hamburg groß geworden, schon früh von tief reichenden familiären Dissonanzen geprägt. Zwar ermöglichen die Eltern dem Jungen einen zweijährigen Gastaufenthalt bei einer befreundeten französischen Familie in Le Havre und wenig später, 1800, eine Reise nach Karlsbad und Prag. Aber der depressive, autokratische, nur politisch republikanische Vater Heinrich Floris und die lebenslustige Mutter Johanna sind ehelich kaum kompatibel. Der Tod des Vaters, der 1805 in die Elbe stürzt, das heißt: wahrscheinlich sich in die Elbe stürzt, lastet wie ein Menetekel auf Schopenhauers frühen Jahren. Das Unglück treibt den jungen Mann in eine unglückliche Identifikation mit dem Toten – und zum Bruch mit der Mutter.

Als sie indes 1806 nach Weimar übersiedelt, um in Goethes Nähe zu sein, und dort ein gastfreies Haus führt, profitiert er von ihrer Liberalität. Er will kein Kaufmann, er will ein Gelehrter werden, 1809 schreibt er sich in Göttingen zunächst für Medizin, dann für Philosophie ein. Sie hat nichts dagegen, strebt sie doch selbst nach literarischem Ruhm. In ihrem Haus begegnet er Goethe und Christoph Martin Wieland. Und dennoch: Im Stillen macht er sie für den Tod des Vaters verantwortlich und schmäht ihr freimütiges Liebes-, ihr als verschwenderisch empfundenes gesellschaftliches Leben.

1814 kommt es zum Bruch, auf Jahre hinaus auch mit Adele, der neun Jahre jüngeren Schwester, die ebenfalls in Weimar lebt. Die Maxime "Wir beide sind Zwei", die Johanna von ihrem Sohn übernimmt, um sie gegen ihn zu wenden, wird für ihn zum rigoros festgehaltenen Grundsatz eines Lebens, das jede Symbiose verweigert: prästabilisierte Disharmonie. Als 1819 das familiäre Erbe bei dem Zusammenbruch des Danziger Handelshauses Muhl ganz verloren zu gehen droht, gelingt es ihm, seinen eigenen Anteil zu retten, freilich mit erhöhtem Risiko für Mutter und Schwester, das er bewusst in Kauf nimmt.