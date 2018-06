Sie müssen da etwas falsch verstanden haben. "Man kann über alles reden, aber am Ende muss das geplante finanzielle Volumen erreicht werden", sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble im Juli, als er das Sparpaket der Regierung beschrieb. Seitdem reden Union und FDP intensiv über alles. Jedoch so kontrovers, dass inzwischen sehr viele Sparideen fraglich sind.

Es geht vor allem um jene Teile des Pakets, die die Wirtschaft betreffen. Deren Lobbyarbeit lässt die Regierungsparteien nicht unbeeindruckt.

An diesem Donnerstag will die Kanzlerin die Konzernchefs von RWE und E.on treffen, und beide dürften Angela Merkel persönlich sagen, was sie dem Volk schon in ganzseitigen Zeitungsanzeigen mitgeteilt haben: Die Energiepolitik der Regierung ist Murks; die im Sparpaket vereinbarte Brennelementesteuer ist sogar ganz großer Murks.

Am Wochenende wird Merkel ein wissenschaftliches Gutachten erhalten, das die Regierung eigentlich in Auftrag gab, um den Streit über die geplante Laufzeitenverlängerung für Atomkraftwerke zu beenden – dessen zwiespältige Ergebnisse die Debatte nun aber noch verlängern werden, wie die ZEIT berichtete.

Am Mittwoch darauf soll das Kabinett schließlich das Sparpaket beschließen, mit dem die Regierung den Staatshaushalt sanieren will. Doch wenige Tage davor weiß man im schwarz-gelben Lager nur, welche Summe man in den kommenden Jahren einsparen will – aber immer noch nicht, wie.

Es läuft nicht rund für diese Regierung. Das ist an sich nichts Neues, man kennt das seit ihrem Start im Oktober. Neu dabei ist, dass ausgerechnet der alte Politikfuchs Schäuble keine gute Figur abgibt.

Stromkonzerne, Banken, Industrie – alle sollen zahlen, egal, wie

Es war der Finanzminister, der zur Sparklausur der Regierung im Juni ein Paket aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen vorbereiten ließ, das aus wenig Konkretem bestand. Man einigte sich auf die Größe des Pakets – und muss sich seitdem darum kümmern, es irgendwie zu füllen. 2,3 Milliarden Euro sollen die Stromkonzerne beitragen – gern über eine Brennelementesteuer, aber gern auch anders. 2 Milliarden Euro sollen die Banken liefern – gern über eine Finanztransaktionssteuer, aber gern auch anders. 1,5 Milliarden Euro soll die Industrie zahlen – am liebsten über die Verschärfung der Ökosteuer, aber auch darüber lässt sich noch reden.

Jetzt rächt sich, dass die gesamte Regierung im ersten Halbjahr aus Furcht vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen das Regieren vergaß. Dass aber auch der Finanzminister einem Sparpaket zustimmte, ohne zuvor dessen konkrete Inhalte festgezurrt zu haben, ist doppelt bitter. Zum einen, weil er damit zur Meuterei gegen alle Bestandteile des Pakets regelrecht aufrief. Zum anderen, weil er sich selbst entzauberte. Womöglich ist Wolfgang Schäuble (Eigenbeschreibung: "loyal, aber unabhängig") eben doch nicht die starke Figur des Kabinetts, für die er sich selbst bis dahin hielt.

In jedem Fall hätte dieser erfahrene Politikstratege wissen können, was geschieht, wenn man den Energiekonzernen eine Steuer in Aussicht stellt, um sie erst Monate später zu fixieren: Es gibt Ärger. Auch innerhalb der Union.

Die Gräben verlaufen zwischen Atomkraftskeptikern und Atomkraftbefürwortern, zwischen den Anhängern einer Brennelementesteuer und jenen, die lieber einen Vertrag mit den Konzernen schließen wollen. Es geht um die geplante Laufzeitenverlängerung der Atommeiler, über die in den kommenden Wochen im Rahmen des schwarz-gelben Energiekonzepts entschieden werden muss. Und es geht darum, die bei längeren Laufzeiten entstehenden Zusatzgewinne der Konzerne abzuschöpfen.