Wie viel Bildung braucht das Kind? Alles, was auf ein Kreditkärtlein passt, lautet die Antwort des Tages, einfach genial. Kleine Kinder, kleine Chips. Liegt nahe, besonders wenn wir von kleinen Einkommen der Eltern ausgehen, solcher mit Hartz-IV-Bezug. Der ja für Kinder noch kleiner ist; bei dem letzten Minimierungsschritt um ein Drittel hatte das Verfassungsgericht jüngst gerügt, die Politik habe sich zu wenig Gedanken gemacht, was ein Kind wirklich brauche, etwa ob 3 Euro nochwas zum Essen reichen – pro Tag, nicht pro Essen, um Missverständnissen vorzubeugen. Was passiert, wenn Politiker nachdenken, steht nun im Raum, und man muss sagen, Chapeau! Angedacht ist: eine per Chip abzubuchende Stunde Schwimmen im Lokalbad. Oder: Besuch im städtischen Zoo. Ausleihe von Büchern in der Anzahl X in den öffentlichen Bücherhallen. Nörgler werden einwenden, das ließe sich doch Kindern auch kostenlos anbieten. Da wird aber verkannt, dass wir Zeuge einer neuen Dimension der Überkreuzfinanzierung werden. Die maroden Kommunen können ihre Erlebnisbäder, die den Familien längst zu teuer wurden, endlich wieder füllen – HartzIV für Pools, sozusagen.

Bibliotheken müssen nicht mehr geschlossen werden: HartzIV for Books! Ist es besser, wenn das schöne Geld verschleudert wird, womöglich an Panini-Karten, die aus Italien kommen? Altkluge werden anmerken, dass das alles schon mal da war. Das gilt natürlich immer. Die Sklavenhalter des tiefen Südens hatten, nach erzwungener Anstellung ihrer lieben Schwarzen, sich darauf verlegt, den Lohn über Konten auszuzahlen, die in des Sklavenhalters eigenen, und gar nicht so billigen, Kolonialwarenladen geführt wurden. Die deutsche Nachkriegsvariante, bekannt aus Stuttgart, wo ja auch die Kids-Card erfunden wurde, war die Teilauszahlung des Lohns in Gestalt eines Sacks Kartoffeln. Die hanseatische Variante, kleine Anekdote aus dem Kollegenkreis, besteht darin, auf St. Pauli einen Penner, der um ein paar Euros fleht, zu Burger King zu schleppen, Doppel Whopper statt Kohle auf die Pfote. Apropos Großkonzern. Wer Fast Food am Tresen verkauft, könnte ja auch mit Fast Food entlohnt werden und sich gleich als Testperson ein paar Portionen Chips dazuverdienen. Warum nicht? Gerne auch in der Größe XXL.

Nicht für Kinder, selbstredend, für Kinder wollen wir das vollkommen ausschließen, sind sowieso zu dick, diese Unterschicht-Kids. Die sollen schwimmen gehen!