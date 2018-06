"Wie durch ein Fluch er mir geriet, verflucht sei dieser Ring." So dichtete Wagner im Ring des Nibelungen – und deutete damit schon lange vor Tolkiens Herrn der Ringe an, dass Ringe eine problematische Angelegenheit sein können. Sie haben nicht nur eine schöne, sondern auch eine symbolische Seite. Es geht um Bindung, Treue, Herrschaft.

Der geschlossene Kreis ohne Anfang und vor allem ohne Ende steht dafür, dass man in eine Sache geraten ist, aus der man nicht mehr lebend herauskommt.

Alle Kolumnen von Tillmann Prüfer im Überblick © Peter Langer

Der Ring als Symbol der Ewigkeit galt schon zur Römerzeit als Treueversprechen – und zwar war damit vor allem die Treue der Frau zu ihrem Mann gemeint. Bis zum Mittelalter trug nämlich nur die Frau einen Ehering – der Mann markierte also seine Besitzansprüche. Während die Frau durch den Ring geschmückt und besessen wurde, war er in Männerhänden ein Machtinstrument. Könige und Herzöge besaßen Herrschaftsringe, der Papst bezeugt mit seinem Fischerring seine Nachfolge des Menschenfischers, und noch heute spielt sich mancher auf, indem er einen Siegelring trägt.

So hätte das noch Jahrhunderte weitergehen können, ist es aber nicht. Denn plötzlich taucht der Zweifingerring an der weiblichen Hand auf. Ein Schmuckstück, das nun gar nichts Devotes mehr an sich hat, sondern eher an eine Waffe erinnert. Es ist dem Schlagring nachempfunden. Zum Beispiel tragen Rihanna, Pink, Miley Cyrus furchteinflößende Zweifingerringe von Erica Anenberg. Das sind Modelle, deren Spuren man nicht im Gesicht haben möchte – die aber durchaus massentauglich sind. H&M hat schon Zweifingerringe im Angebot. Aber auch der herkömmliche Ring, wie er bei Bulgari oder Tiffany & Co. zu erwerben ist, wird immer martialischer – der weibliche Schmuck entdeckt gerade seine massive Seite. Frauen drücken also durch ihren Schmuck nicht mehr vornehmlich ihre Abhängigkeit vom Mann aus, sondern ihre Unabhängigkeit, die sie notfalls auch mit einem kräftigen Schlag auf die Oberlippe zu verteidigen bereit sind.

Man kann sich bei den Erica-Anenberg-Ringen übrigens auch den eigenen Namen einarbeiten lasen, um noch mehr Eindruck zu hinterlassen. Oder Abdruck — je nachdem.