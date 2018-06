Das Wort Sportwagen scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Was soll sportlich daran sein, Auto zu fahren? Und was ist das eigentlich genau – ein Sportwagen? Bis 1975 existierte eine FIA-Kategorie für Autorennen, sie definierte einen Sportwagen als Rennwagen, der auch in Serie gebaut wurde. Heute macht praktisch jeder Turbodiesel locker 200 Sachen. Es wird also schwierig zu klären, was einen Sportwagen ausmacht. Im Lexikon finden sich "tiefer Schwerpunkt", "aerodynamische Bauweise" und "hohe Endgeschwindigkeit". Kurzum: ein flaches Auto, das schnell fährt.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Der SLS AMG ist so flach und schnell, dass die Motorpresse ihn atemlos als "Supersportwagen" bezeichnet. Es handelt sich um das Modell mit den legendären Flügeltüren. In einem Werbespot rast Michael Schumacher damit an einer Tunneldecke entlang. Am Ende des Spots steht die Frage: "Ist das noch ein Auto?" Ja, aber einen solchen SuSpoWa können nur die Fittesten beherrschen. Deshalb haben die Konstrukteure alles Nötige für ein ausgewogenes Training bereitgestellt. Bisschen teurer als McFit, aber auch sicherer. Erste Übung: das klassische Kreuzheben. Man beugt beim Einsteigen den Rumpf weit vor, um an den Türgriff zu gelangen, der unterhalb der Knie aus der Tür fährt. Diese Ganzkörperübung trainiert vor allem die Rückenstrecker. Es folgen zum Öffnen der Tür das Frontziehen und Frontheben, zwei Übungen zur Kräftigung der Deltamuskeln. Belastung: moderat. Die Türen aus Carbon wiegen 17 Kilogramm. Dann Rumpfdrehung und tiefe Kniebeuge, um auf den Sitz zu gelangen, gut für die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur.

Zum Abschluss, beim Schließen der Tür, das Stretching, eine lange Überstreckung des Arms zur Dehnung der lateralen Muskeln. Für kleinwüchsige Menschen ist das problematisch, da sie nicht an den Griff der geöffneten Tür herankommen. Doch erscheint an dieser Stelle der Ansatz besonders konsequent: Durch den Verzicht auf einen Elektromotor, der die Türen automatisch bewegen würde, werden die Insassen dazu angeleitet, Latissimus und Pectoralis zu dehnen, zwei Muskelgruppen, die sich beim Autofahren häufig verkürzen und verkrampfen. Es mag dieses potenziellen James-Bond-Dienstwagens unwürdig sein, dass sich die Türen nicht mit Motorkraft öffnen, doch das regelmäßige Tür-Workout könnte auch dem Fahrer einen besonderen Auftritt verschaffen, zumindest langfristig – als Daniel-Craig-Double.

Technische Daten

Motorbauart: 8-Zylinder-Benzinmotor

Leistung: 420 kW (571 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 3,8 s

Durchschnittsverbrauch: 13,2 Liter

Basispreis: 177.310 Euro

Ralph Geisenhanslüke ist ZEIT-Autor