Die Frage: Patrizia und Viktor haben sich getrennt. Die Beziehung ist nach einem halben Jahr zerbrochen, weil Patrizia immer wieder Eifersuchtsszenen machte. Sie ist beruflich erfolgreich, scheitert jedoch in Beziehungen immer wieder. Im Gespräch mit einer Freundin bricht Patrizia in Tränen aus: "Andere Frauen, die auch nicht schöner oder intelligenter sind als ich, haben einen Mann und Kinder. Warum ich nicht?"

Sie erzählt, sie habe den Eindruck, immer nur an Beziehungsvermeider zu geraten – oder an Männer, die sie gleich an die Kette legen wollen. "Vielleicht solltest Du eine Therapie machen", sagt die Freundin. "Aber ich mache doch eine!", heult Patrizia. "Die Therapeutin sagt, ich müsste erst einmal lernen, ohne Mann klarzukommen!" – "Da würde ich nicht mehr hingehen", sagt die Freundin.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Die Freundin macht zwei Fehler. Erstens tröstet sie nicht, sondern schickt Patrizia zum Experten. Zweitens mischt sie sich in etwas ein, wovon sie nichts versteht. Bei Patrizia haben sich wohl kindliche und reife Formen des Erlebens noch nicht ausreichend differenziert. Immerhin ist es ihr gelungen, den Bereich einzugrenzen: Sie scheint nur in der Liebe zu glauben, dass es hilft, sich Mr. Right zu wünschen – nicht im Beruf.

Die Sehnsucht, einen Mann zu finden, bei dem sie keine Angst haben muss und sich ganz sicher fühlen kann, gehört in die kindliche Erlebniswelt. Erwachsene sollten davon ausgehen, dass es in Beziehungen Revierkämpfe gibt und dass Störungen verarbeitet werden. Eroberungen gelingen besser, wenn der Rückzug auf das "alleine klarkommen" möglich ist.

