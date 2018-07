"Eins-zwei-eins-zwei-eins-zwei… und jetzt einen Zentimeter aus dem Sattel…" Brav erheben sich die vier Männer auf Anweisung der Trainerin aus dem Sattel und strampeln wie verrückt im Stehen. Draußen knallt die Sommersonne auf die Fassade des Unilever-Neubaus in der Hamburger Hafencity, unten auf der Terrasse sitzen immer noch ein paar Touristen und staunen über den großartigen Elbblick und den futuristischen Bau. Sie brauchten nur ein klein wenig den Blick zu heben und könnten zuschauen, wie der Unilever-Chef für die Fitness schwitzt.

Mittwochabend, 18 Uhr, erster Stock in der Deutschland-Zentrale von Unilever an der Elbe. Einmal die Woche trifft sich die Geschäftsleiterrunde zum gemeinsamen Spinning im hauseigenen Fitnesscenter. Das riecht ein wenig nach Zwangsbeglückung, aber die mitmachenden Manager verneinen. Die Idee habe man gemeinsam gehabt, die Geschäftsleitung müsse fit sein. Natürlich rede man dabei auch über die Arbeit, aber vorrangig sei der Spaß. Oder mit den Worten eines etwas schnaufenden Harry Brouwer: "Das ist doch einfach superlüstig hier."

Unilever Unilever Den britisch-niederländischen Weltkonzern Unilever gibt es seit 1929. Er entstand aus verschiedenen niederländischen, englischen und deutschen Familienfirmen, die sich vor allem mit der Produktion von Margarine (Rama) oder Seifen (Sunlicht) beschäftigten. Heute hat Konzern eine Doppelstruktur aus zwei gleichberechtigten Firmenteilen mit eigenen Aktien und zwei Firmensitzen in Rotterdam und London. Weltweit arbeiten über 163.000 für Unilever, der Konzern ist in über 100 Ländern vertreten, der Jahresumsatz liegt bei 40 Milliarden Euro. Über Jahrzehnte wuchs Unilever in alle Richtungen – zum Konzern gehörte die Werbeagentur Lintas wie die Elbe-Transport-GmbH. Mittlerweile sucht man unter dem Motto »One Unilever« den Weg zurück zum reinen Konsumgüterwarenproduzenten mit Schwerpunkt auf Nahrungs-, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie Spezialchemikalien. Im ersten Quartal 2010 konnte Unilever global wieder eine Umsatzsteigerung um 6,7 Prozent vermelden, der Nettogewinn stieg um 31 Prozent auf eine Milliarde Euro. Das Unternehmen wird seit 2009 vom ehemaligen Procter- und Nestlé-Manager Paul Polman geleitet. Bis 2015 will der Konzern seine Kernrohstoffe, dazu zählt auch das in der Kosmetikindustrie so wichtige Palmöl, aus nachhaltigem Anbau beziehen. Unter anderem für dieses Programm wird Unilever im November mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

Lüstig statt lustig, sagt Harry Brouwer, und Ünilever statt Unilever. Er kommt aus den Niederlanden und spricht mit Rudi-Carrell-Akzent. Dazu ein fast verbotener Charme, einen braun gebrannter George-Clooney-Comer-See-Teint und ein Händedruck, der sagt: "Jungs und Mädels, mit mir könnt ihr Pferde stehlen."

Aber zum Pferdestehlen hat man Harry Brouwer nicht aus den Niederlanden geholt – der 52-jährige Markenprofi soll Unilever nach vorn bringen im Kampf um Markenanteile im Konsumgütergeschäft. Dort weht eine steife Brise. Oder, wie es ein Verbandssprecher sagt: "Der Kampf draußen ist knüppelhart."

Gegen die Macht der Handelsketten kommt der Konzern nur schwer an

Rabiater Wettbewerb herrscht vor allem für die Produzenten von Markenartikeln, wie Unilever einer ist. Zum Angebot des weltweit drittgrößten Konsumartikelherstellers zählen Traditionsmarken wie Knorr, Rama, Dove, Langnese, Axe und Pfanni. In einer der heißen Juliwochen verkaufte Unilever in Deutschland 11,5 Millionen Stück von seinem Magnum-Eis.

Der Preisdruck ist gewaltig. Wo die Produzenten früher zwischen vielen kleinen und großen Einzelhändlern wählen konnten, stehen ihnen heute wenige Riesen gegenüber: Rewe, Edeka, Tengelmann, Lidl, Metro und Aldi. Wer bei denen seine Produkte unterbringen will, muss sich oft einem Preisdiktat beugen. In kaum einem anderen Land in Europa sind die Konsumentenpreise so günstig wie hier.

Seit April 2009 ist Harry Brouwer Chairman von D-A-CH, so die griffige Abkürzung für Unilever Deutschland, Österreich und Schweiz, mit einem Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro.