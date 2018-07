Neun Jahre war er alt, als sein Vater in einem Duell getötet wurde. Am selben Tag wurde er aus dem Klosterinternat geholt und der Obhut seiner Onkel übergeben. Sie waren wohlhabende, zu Architekten aufgestiegene Baumeister, die diese Karriere auch für den begabten Jungen vorsahen. Er kam auf die besten Schulen, aber statt mit Aufgaben füllte er seine Hefte mit Zeichnungen. Die Onkel hatten schließlich ein Einsehen und schickten ihn zu einem entfernten Verwandten, einem berühmten Künstler, der ihn an einen Kollegen weiterreichte. Dank der Beziehungen seiner Familie kam er in Kontakt mit vielen Berühmtheiten seiner Zeit, aber er blieb ein Einzelgänger. Bei seinen Studienkollegen war er nicht beliebt, eigensinnig und hitzköpfig griff er, wie sein Vater, schnell zur Waffe. Bei einem Streit erhielt er einen Hieb in die Wange: Fortan war er entstellt, an der Narbe wucherte ein Tumor, mit dem Böswillige ihn identifizierten, ein durchtrennter Nerv behinderte seine Sprache.

Viermal versuchte er einen Studienaufenthalt im Ausland zu gewinnen und fühlte sich gedemütigt, wenn er nur Zweiter wurde. Einmal wollte er sich gar umbringen, indem er jede Nahrung verweigerte. Als er den Preis schließlich erhielt, war er von dem, was er in der Fremde sah, zutiefst beeindruckt, "als wären mir die Augen operiert worden. Ich musste mich von allem trennen, was ich zuvor für schön und wahr gehalten hatte."

Zurückgekehrt machte er rasch Karriere. Ein hoher Beamter trug ihm die Ehe mit seiner Tochter an, das brachte ihm Geld ein und vier Kinder. Die Positionen, die er anstrebte, blieben ihm jedoch verschlossen: Er war zu jung zu weit gekommen, altehrwürdige Institutionen bremsten ihn aus. Enthusiastisch schloss er sich der Bewegung an, die grundlegende Erneuerungen versprach. Überzeugt, zum Wohl aller zu handeln, beteiligte er sich aktiv an den Aufräumarbeiten mit eisernem Besen, ohne Rücksicht auf alte Bindungen. So unerbittlich radikal war er in seiner politischen Arbeit, dass seine Ehefrau sich von ihm scheiden ließ. Außerdem brachte er im Dienst der moralischen Umerziehung die Kunst durch quasi-religiöse Inszenierungen ins Leben, wie er herausragende Ereignisse der Zeit in der Kunst festzuhalten versuchte. Aber die Geschichte war schneller, als er malen konnte – die Helden von gestern waren zu Schurken geworden. Dass er das Schicksal seiner Mitstreiter nicht teilen musste, verhinderte eine Magenverstimmung – oder wurde er gewarnt? Er kam in Haft. Die Schnelllebigkeit seiner Zeit verhalf ihm zu einem dritten Aufstieg: Wiederverheiratet mit seiner ersten Frau, wurde er nach einem Staatsstreich zum Hofmaler des neuen Regimes. Nach dem Niedergang seines Heros musste er seine Heimat verlassen. Im Exil in einem Nachbarland zog er sich zurück auf eine mythische Vergangenheit und starb nach einem Verkehrsunfall in einem Alter, das nicht viele seiner Mitstreiter erreichten. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 36:

Margarete Mitscherlich, 1917 als Tochter einer Deutschen und eines Dänen geboren, wuchs in Gråsten (Dänemark) und Flensburg auf und studierte erst Literatur, dann Medizin in München, Heidelberg und London. 1947 lernte sie ihren späteren Ehemann, den Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich (1908 bis 1982) kennen. Nach ihrer eigenen psychoanalytischen Ausbildung leiteten sie gemeinsam das Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt. Ihr Buch "Die Unfähigkeit zu trauern" über die nicht bewältigte Nazivergangenheit in Deutschland wurde zu einem Riesenerfolg. Margarete Mitscherlich gilt als Vorbild in punkto Gleichberechtigung, seit 35 Jahren ist sie mit Alice Schwarzer befreundet