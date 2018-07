Ursula von der Leyen hat offenbar neue Sitten eingeführt im Arbeits- und Sozialministerium. "Da gilt jetzt das Gesetz des Schweigens", schimpft ein altgedienter Sozialexperte. "Wie bei der Mafia." Und bei der Bundesagentur für Arbeit wundert sich ein anderer: "Unterschreiben die ihre Verträge mit Blut?" Es ist eine ungewohnt bildhafte Sprache, die mancher Sozialbürokrat wählt, um die Arbeit seiner Kollegen in von der Leyens Beamtenapparat zu beschreiben. Doch die Irritation ist groß. In wenigen Wochen läuft die Frist ab, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Hartz-IV-Urteil gesetzt hat. Bis zum Jahresende muss die Regierung "in einem transparenten und sachgerechten Verfahren", so die Richter, neu bestimmen, was ein Mensch zum Leben braucht und was somit knapp sieben Millionen Hartz-IV-Empfängern zusteht.

Viel Zeit ist nicht mehr, von Transparenz aber keine Spur. Im Gegenteil: Mit so viel Geheimniskrämerei wie heute arbeitete bisher wohl noch keine Bundesregierung an der Entscheidung, was sie den Ärmsten im Lande zubilligen will. Nur ein kleiner Kreis im Ministerium tüftelt an Zahlen und Berechnungen. Einblick unerwünscht.

Keine Sorge, beschwichtigen Sprecher des Ministeriums, sobald die Berechnungen abgeschlossen seien, werde man alles offenlegen. Voraussichtlich Ende September. Nur vorher soll nichts an die Öffentlichkeit – zumindest nicht offiziell.

Das ist die Strategie, für die sich Ursula von der Leyen entschieden hat. Eine riskante Strategie.

Oppositionspolitiker nehmen sie zum Anlass, neue Tricksereien mit Hartz IV zu unterstellen. "Die wollen so lange rechnen, bis sie die Zahl haben, die ihnen politisch passt", meint Katja Kipping, Vizechefin der Linkspartei und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales. "Wir kriegen dann nur das Ergebnis präsentiert."

Experten von Verbänden fürchten, ohne ihre Beteiligung könne ein Gesetzentwurf voller Mängel entstehen, der dann in einem Irrsinnstempo durch Bundestag und Bundesrat gejagt werden müsse. "Ich verstehe die Abschottung vor allem gegenüber Fachleuten nicht", sagt Michael Löher, Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Er spricht für einen Verband, in dem praktisch alle Wohlfahrtsträger, Kommunen und Gemeinden zusammenarbeiten und seit Jahrzehnten die Regierungen beraten.

Und Praktiker aus der Verwaltung warnen, es werde Chaos geben, wenn sie in einigen Wochen neue Gesetze anwenden müssten, über die sie bisher nur bruchstückhaft informiert würden. "Wie sollen wir unsere Mitarbeiter vorbereiten, wie die Software für Millionen Bescheide neu programmieren, wenn wir nichts erfahren?", klagt man in der Bundesagentur für Arbeit.