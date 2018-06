Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer hat ein erfolgreiches Produkt, das weder eine Linienmaschine noch ein Kampfjet ist – es ist eine Schule. Eine Modellschule. Das Colégio Engenheiro Juarez Wanderley, das der Konzern vor sieben Jahren in der Provinzmetropole São José dos Campos gegründet hat, nimmt jährlich 200 Schüler auf, die sich eine private Schule nicht leisten könnten. Kinder von Putzfrauen, Bauarbeitern oder Verkäuferinnen. Nach drei Jahren Ausbildung sind sie im Schnitt genauso gut wie die Absolventen der Eliteschulen im nahen São Paulo. "Brasilien fehlen nationale Erfolgsgeschichten", erklärt Rektor Pedro Ferraz. Deshalb hat der Flugzeugbauer eine eigene Schule entwickelt. "Wir wollten beweisen, dass es funktionierende Rezepte gegen die Bildungsmisere gibt."

So hat also ein Flugzeugkonzern eine Schule ins Land gesetzt und den Politikern zugleich einen nachdrücklichen Rüffel erteilt: Was könnte Brasilien bloß alles schaffen, wenn es seinen Leuten eine Chance gäbe!

Allerdings sind Erfolgsgeschichten wie diese Schule in Brasilien noch ähnlich selten wie die Erfolgsgeschichte des Konzerns Embraer. Dieses Unternehmen ist nach Airbus und Boeing der drittgrößte Flugzeugbauer der Welt, als Hightech-Konzern "einer der besten weltweit", so das britische Wirtschaftsmagazin Economist. Obwohl man es kaum glauben mag. Ausgerechnet Brasilien, das im Ausland vor allem für seine Exportprodukte Kaffee, Samba und Fußballer bekannt ist, baut also einige der modernsten Jets für Fluggesellschaften? Sammelte Ende Juli auf der Flugmesse im britischen Farnborough für sechs Milliarden Dollar neue Bestellungen ein? Auf der gleichen Veranstaltung war es dem Konkurrenten Bombardier aus Kanada gerade mal gelungen, neue Orders in Höhe von 122 Millionen Dollar ins Bestellbuch zu schreiben.

Zwar erlebt ganz Brasilien seit 2004 einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Doch der hängt zu großen Teilen von Soja- und Eisenerzexporten ab. In der neuen globalen Arbeitsteilung, so sehen das viele, bietet Brasilien das Rohstofflager der Weltwirtschaft. An große Konzerne denkt kaum jemand. So war Embraer jahrzehntelang denn auch nur als müder Staatskonzern bekannt, der Anfang der neunziger Jahre auch noch kurz vor der Pleite stand. Er musste drei Viertel seiner 12.000 Ingenieure entlassen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg richtete das brasilianische Militär mit Unterstützung der US-Streitkräfte ein Luft- und Raumfahrtzentrum ein – in einem Land, das bis dahin nur Fahrräder baute. In São José dos Campos, weit abseits der großen Zentren Brasiliens an einer lehmigen Landstraße gelegen, die São Paulo mit Rio de Janeiro verband, entstand das Centro Tecnológico de Aeronáutica, CTA. Die Abgeschiedenheit des Standorts war beabsichtigt, denn die Mission war geheim: Brasilien sollte mitmischen in der militärischen Luftfahrt. Die USA wollten den Verbündeten im Süden beim Aufbau einer eigenen Flugzeugindustrie helfen. Bald entstand auf dem gleichen Gelände auch eine renommierte technische Hochschule. Brasilien entwickelte Raketentechnik, bastelte mit atomarer Technologie, entwickelte Luftüberwachungsgerät.

Von 1964 an regierten nach einem Putsch die Militärs das Land. Die Generäle beschlossen, Embraer als kommerziellen Ableger dieses Hightech-Clusters auszugründen. Denn zu ihrer Vision eines weltweit erfolgreichen Brasilien gehörten eigene Flugzeuge genauso wie die Transamazônica durch den Regenwald, der Itaipú-Staudamm und das Atomkraftprogramm mit deutscher Hilfe.

Mit dem Kleinflieger Bandeirante und der 30-Passagier-Maschine Brasília entwickelte der Konzern zwei erfolgreiche Propellermaschinen, die als "Käfer der Lüfte" galten, in Anlehnung an den anderen großen Erfolg jener Jahre: den VW Käfer brasilianischer Bauart. Ähnlich robust waren auch die Embraer-Fluggeräte. Vor allem lateinamerikanische Militärs kauften die Bandeirante, die Brasília orderten europäische und nordamerikanische Fluglinien.