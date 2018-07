"Wenn feststeht, dass man verliert, sollte man sich damit abfinden. Sonst verliert man unter Umständen auch noch unnötig Zeit." Robert Philipp, Bürgermeister von Fürstenberg in Brandenburg, sitzt bei Cappuccino und Pflaumenkuchen in einem Café an der B 96 und schreit gegen den Lärm an. 20.000 Autos und Lastwagen fahren hier täglich mitten durchs Dorf in Richtung Berlin oder Neustrelitz. Eine Umgehungsstraße wünscht sich Philipp dennoch nicht. "Dann wäre Fürstenberg womöglich tot." Philipp hat hinter sich, was viele seiner Kollegen in der Diskussion um die Bundeswehrreform befürchten: den Abzug einer Armee. Schon jetzt verwaltet der Bürgermeister, rein formal betrachtet, gar kein Dorf mehr. Nach europäischem Recht gilt eine Gegend mit weniger als 30 Einwohnern pro Quadratkilometer als unbesiedelt. Fürstenberg hat 25.

Vor 20 Jahren war das anders. Da wohnten hier neben rund 6500 Einheimischen zusätzlich etwa 30.000 sowjetische Soldaten. Besatzer zwar, klar, aber eben auch Konsumenten, die beispielsweise ein Bauunternehmen mit 600 Mitarbeitern am Leben hielten. Nicht die einfachen Soldaten, aber zumindest die Offiziere und ihre Familien gehörten zum Stadtbild, besuchten Restaurants, kauften, vor allem nach der Wende, gern im lokalen Supermarkt ein. Nach dem Abzug hinterließen sie Altlasten, deren Beseitigung Millionen verschlang. Das Bauunternehmen machte zu. Wenn Philipp die Aufregung um die geplante Reduzierung der Bundeswehr von derzeit 252.000 auf bis zu 163.500 Frauen und Männer inklusive Aussetzung der Wehrpflicht verfolgt, enthuscht ihm ein nachsichtiges Lächeln. "Das ist verkraftbar und sicher nicht mit dem zu vergleichen, was wir hier erlebt haben."

Dennoch bringen sich landauf, landab Rathauschefs in Stellung, seit Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die ersten Überlegungen äußerte. 8,3 Milliarden Euro will er bis 2014 durch die Reduzierung der Truppe um ein Drittel einsparen. In dieser Größenordnung ist das ein nie da gewesener Schnitt. Nur der Abzug alliierter Soldaten aus dem wiedervereinigten Deutschland war zahlenmäßig bedeutender. Vor allem strukturschwache Regionen bangen nun um ihre wirtschaftliche Zukunft. Aber zu Recht?

"Ich versteh das überhaupt nicht", meutert Franz Reichold, CSU-Bürgermeister im ostbayerischen Roding unweit der tschechischen Grenze. Gestern noch schoss der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer scharf gegen seinen Parteifreund zu Guttenberg, weil der die Wehrpflicht abschaffen will. Heute ist er dafür und handelt sich Ärger mit den Bürgermeistern ein. Nicht weniger als ein "Desaster" drohe ihrer Region bei einer Standortschließung, glaubt Ilse Oswald, die 2006 für die Freien Wähler den Rathaussessel in der 20.000 Einwohner zählenden Gemeinde Regen eroberte. Beziffern kann Oswald dieses "Desaster" zwar nicht. Aber "wir würden Einwohner verlieren, Wirtschaftskraft und massiv Arbeitsplätze", ist sie überzeugt.

Zusammen mit Reichold und sechs weiteren Kampfgefährten, deren Gemeinden die Panzerbrigade 12 in Ostbayern beheimaten, schrieb Oswald deshalb bereits Ende Juli an den Verteidigungsminister eine Resolution zum Erhalt der Standorte. Reichold schickt eine Warnung an seine Christsozialen hinterher, die sie noch einmal aufschrecken soll: "2013 sind Landtagswahlen in Bayern, 2014 Kommunalwahlen. Da werden wir uns entsprechend aufstellen."

Horrorszenarien der Lokalpolitiker gehören zu jeder Abzugsdebatte

Ähnlich ist die Lage in der gesamten Republik. "Jeder Standort muss wachsam sein. Ein Abzug ist nicht nur ein monetäres Problem, sondern auch ein strukturelles, wenn dann etwa Hunderte Wohnungen leer stehen", betont Ellwangens parteiloser Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. Er ist Sprecher der Standortgemeinden im Südwesten und erinnert an die 2011 anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

Im Grunde läuft es jedes Mal nach demselben Schema ab. Seit die Zahl der Soldaten und Soldatinnen in Deutschland von rund 1,5 Millionen – inklusive alliierter Truppen – im Jahr 1990 reduziert wurde, protestieren stets die Verantwortlichen möglicherweise betroffener Standorte. Im Anschluss werden ihre Horrorszenarien selten überprüft. So ist beispielsweise der Hotel- und Gaststättenverband in Rheinland-Pfalz nun bass erstaunt, dass jemand nach den acht bis zwölf Prozent der Betriebe fragt, deren Pleite sein damaliger Vorsitzender 1993 vor dem Abzug der US-Streitkräfte aus dem Land prophezeit hatte. Kein Ministerium und kein Forschungsinstitut hat jemals die wirtschaftlichen Auswirkungen von Truppenreduzierungen untersucht oder wäre bereit, solche Studien herauszugeben.