Friedrich Merz kann sich vor Briefen und Mails kaum retten, seit einigen Wochen erreicht die Flut der Zuschriften neue Pegelstände. Unter den Schreibern sind Junge und Alte, Frauen und Männer, die meisten wollen dasselbe: Merz soll eine Partei gründen. Eine, die Klartext redet, die das Konservative vor der CDU rettet, das Liberale vor der FDP, eine, die anders ist als die anderen Parteien. Tut er’s, oder tut er’s nicht? "Die saloppe Antwort lautet: Ich spiele nicht den Lafontaine auf der anderen Straßenseite", sagt Merz entschieden. Auch wenn er aus persönlichen wie politischen Gründen nicht sehr gut auf die Kanzlerin zu sprechen ist, fehlt ihm sowohl die Lafontainesche Wut als auch die Bereitschaft, die Folgekosten eines solchen Rachefeldzugs zu tragen.

"Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Volksparteien den Sinn haben, parteipolitische Radikalisierung zu verhindern, sie binden und integrieren zur Mitte." Jede bürgerliche Protestpartei, so Merz, würde aber automatisch auch Radikale anziehen, und als Anführer einer Truppe von Irrlichtern und Rechten sieht Merz sich definitiv nicht.

Mit der Debatte um das fehlende konservative Profil kann der frühere Fraktionsvorsitzende der Union wenig anfangen, vermutlich zur Überraschung vieler seiner Anhänger. "Für ein größeres Problem als angeblich fehlende konservative Standpunkte halte ich es, dass die Partei sich zu oft nicht festlegt und zu beliebig ist. Die CDU war noch nie so beliebig und orientierungslos wie heute." Die Sehnsucht nach dem Konservativen sei eher eine nach einem "Stück Haltung und Gestus". Diese hätten immer schon zum Instrumentenkasten der Politik gehört, was sich der Einzelne unter dem Begriff "konservativ" vorstelle, sei jedoch auch früher häufig eher diffus gewesen.

Woher kommt sie, die Kluft zwischen Bürgern und bürgerlicher Partei? Das, glaubt Merz, habe auch mit den Medien zu tun. "Da gibt es heute einen ganz anderen Druck als früher. Viele Politiker reagieren darauf, indem sie versuchen, sich als Person so weit wie möglich zurückzuziehen. Damit werden sie unkenntlich." Es gebe aber bei den Bürgern nicht nur das Bedürfnis nach Politikern, die man respektieren, sondern auch nach Personen, die man einschätzen könne. "Dazu gehört auch ein Eindruck von der Persönlichkeit. Warum hat Karl-Theodor zu Guttenberg so viele Anhänger? Doch nicht, weil die alle seine politischen Konzepte so toll finden. Sondern weil er für eine bürgerliche Haltung steht und weil sie ein Bild von ihm haben, das sie einschätzen können." Die Vorstellung, die Bürger wollten Politiker als "Schulterklopfer" und Kumpel, hält Merz jedenfalls für abwegig, insbesondere mit Blick auf eine bürgerliche Klientel.

Es ist bezeichnend, dass es vor allem die Ehemaligen sind, denen die Herzen der Enttäuschten zufliegen – so wie Roland Koch. Am 4. Oktober stellt der frühere hessische Ministerpräsident in Berlin sein Buch vor: Konservativ. Es sei "sein Abschiedsgeschenk und politisches Manifest zugleich", schreibt der Verlag. Über eine neue bürgerliche Partei will sich Koch nicht äußern, so viel aber lässt er über seinen ehemaligen Sprecher ausrichten: Als konservativer Lafontaine steht auch er nicht zur Verfügung. Und Erika Steinbach, die eben noch wütend ihren Rückzug aus der CDU-Führung bekannt gegeben hat und orakelte, eine "wirklich konservative Partei könnte die Fünf-Prozent-Hürde überspringen", davor wolle sie die CDU "bislang jedenfalls noch bewahren"? Will erst mal gar nichts mehr sagen. Ebenso wie Wolfgang Clement. Der frühere Arbeitsminister galt wie Sarrazin erst als Querkopf der SPD, dann als Außenseiter, der ausgeschlossen werden sollte. Schließlich trat er selbst aus. Auf der Suche nach Köpfen, die eine bürgerliche Protestpartei anführen könnten, fällt regelmäßig auch sein Name. Bisher hat er immer abgewinkt.

Einer hat’s derweil einfach gemacht, es hat bloß keiner so richtig mitbekommen. Wer in der neuen "Freiheitspartei" des ehemaligen Berliner CDU-Abgeordneten René Stadtkewitz anheuert, muss im Anmeldeformular unterschreiben, dass er keiner rechtsradikalen oder -extremen Partei angehört hat. Vergangene Woche saß der Islamkritiker Stadtkewitz in einer Eisdiele in Berlin und redete als wolle er Merz’ These bestätigen, dass die Trennung zwischen gutem und schlechtem Rechts jenseits der CDU in der Wirklichkeit nicht gut funktioniere. "Wir sind keine rechtskonservative Partei", behauptet der frühere CDU-Mann – und liefert umgehend den Gegenbeweis: Für den 2. Oktober hat er den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders eingeladen, die CDU hat ihn deshalb ausgeschlossen. Offenbar schwant Stadtkewitz selbst, dass seine Ausstrahlungskraft als bürgerlicher Volkstribun begrenzt ist, er will sich ein bisschen Glanz aus dem Ausland leihen.

Fürs Erste bleibt es also dabei: Die, die könnten, wollen nicht, und die, die wollen, können es nicht.

Mitarbeit: Leonie Seifert