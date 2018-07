Elektroautos, Hybride und Hochleistungsbatterien sind ein riesiger Wachstumsmarkt. Deshalb will Bundeskanzlerin Angela Merkel Deutschland zum "Leitmarkt" für Elektromobilität machen. Schaut man näher hin, entpuppt sich die Ankündigung als heiße Luft. Auch das Ziel, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu bringen, wird verfehlt. Hochleistungsakkus und Elektroautos werden kapitalintensiv produziert und eignen sich ideal, im Hochlohnland Deutschland Jobs zu schaffen. Würden wir uns von diesem Markt im Jahr 2025 das gleiche Stück wie vom weltweiten Automarkt abschneiden, entspräche das 100.000 neuen Arbeitsplätzen.

Die Realität sieht leider anders aus. Das größte Förderprojekt für Elektromobilität sind acht Modellregionen, in die 115 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket II fließen. Dabei werden über 190 Einzelprojekte unterstützt. Im Schnitt liegt die Fördersumme pro Projekt bei 605.000 Euro. Es dominiert das föderalistische Prinzip, das nach dem "Gießkannenprinzip" subventioniert. So demonstriert die Rhein-Main-Region etwa die Elektromobilität entlang einer "Buslinie 103", indem etwa erneuerbare Energien für das Laden von E-Fahrrädern genutzt werden.

Ferdinand Dudenhöffer lehrt Betriebswirtschaft an der Universität Duisburg-Essen und ist dort auch Direktor des CAR-Center Automotive Research.

Während in den USA, in China, Korea, Frankreich, England oder Portugal mit hoher staatlicher Förderung Batteriewerke hochgezogen werden, konzentrieren wir uns auf die Buslinie 103. Zusätzlich gibt es Doppelt- und Dreifachforschung. Fast überall wird die Ladestruktur getestet, überwiegend mit regionalen Energieversorgern. In mehreren Regionen werden Diesel-Hybridbusse in den Busverkehr aufgenommen. Hybridbusse sind längst Serienprodukte, ebenso wie E-Roller und E-Fahrräder, die im Rahmen vieler Projekte getestet werden. E-Bikes gibt es in fast jedem Baumarkt als China-Importe. Impulse zur Industrialisierung der Elektromobilität sind aus diesen Projekten kaum zu erwarten. Es mangelt an Leuchtturmprojekten, auf die sich die Förderung konzentriert.

Bereits im Jahr 2015 werden die weltweit entstehenden Werke Batterien für 2,5 Millionen E-Autos bauen. In Deutschland bestehen dann lediglich Kapazitäten für die Akkus für 20.000 bis 30.000 Stromer. Statt der gewünschten Million werden nach unseren Berechnungen im Jahr 2020 weniger als 600.000 E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen fahren. Merkels Ziel wird aus vielen Gründen verfehlt: Da Industrieprojekte kaum gefördert werden, bleibt die Produktion von E-Autos und Akkus in Deutschland niedrig, die Preise aber bleiben hoch. Zwei Drittel der in Deutschland verkauften Autos stammen von deutschen Herstellern, deswegen fehlt hier der Impuls von der Angebotsseite. Derzeit fahren hierzulande gerade mal 1600 Elektroautos. Bis 2012 ändert sich daran wenig. Selbst wenn dann eine rasante Steigerung erfolgt, kommen wir gerade mal auf 290.000 Stromer im Jahr 2020. Zählen wir noch die ab 2013 angekündigten Plug-in-Hybride dazu, also Hybride, die an der Steckdose nachgeladen werden können, erreichen wir bei günstigstem Verlauf maximal 600.000 Fahrzeuge.

Im März hat VW-Chef Martin Winterkorn verkündet, im Jahr 2018 sollen drei Prozent aller Fahrzeuge des Konzerns elektrisch angetrieben werden. Rechnet man das auf die hiesigen VW/Audi-Marktanteile von knapp einen Drittel um, werden 2018 bei uns 25.500 E-Autos dieser Marken verkauft.

Zudem fehlen bei uns die Anreize, um das Elektroauto zum Objekt der Begierde zu machen. Staatliche Kaufprämien wie etwa in Frankreich oder den USA sind nicht zu erkennen. Daneben haben die Stromer aber auch keinerlei Vorteile im Verkehr, wie etwa die Nutzung von Busspuren. Zudem bremst teurer deutscher Strom.

Die rückwärts gerichtete Abwrackprämie kostete fünf Milliarden Euro. Beim Langfristthema E–Mobilität verzetteln wir uns: Der "Leitmarkt" wurde nach dem Gießkannenprinzip mit bislang gerade mal 150 Millionen Euro angeschoben. Das Ei des Kolumbus liefert aber Verkehrsminister Ramsauer. Durch die Einführung von Wechselkennzeichen soll hierzulande das Elektroauto forciert werden. Deutschland läuft die Zeit davon.