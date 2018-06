Dies wird ein Gespräch über die Krisen eines Krisenmanagers. Wir treffen Peer Steinbrück in einem Hotel in Bonn, wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Er ist mit sich im Reinen. Steinbrück mag daran gescheitert sein, als erster Finanzminister seit 40 Jahren ohne neue Schulden auszukommen. Er musste sogar so viele Schulden machen wie keiner zuvor. Aber dafür hat er das Land durch eine Weltwirtschaftskrise geführt, und wer kann das schon von sich behaupten? 480 Seiten dick ist sein Buch, das seit Donnerstag im Handel ist. Der Kampf mit den Bankern, sein Verhältnis zu Merkel, die Zerrissenheit der SPD: Wenn Steinbrück redet, lehnt er sich weit in seinem Stuhl zurück, streckt die Beine von sich, behält die Hand an der Kaffeetasse. Nur einmal ändert er die Haltung: als es plötzlich um ihn ganz persönlich geht.

DIE ZEIT: Herr Steinbrück, Ihr Buch beginnt mit einer Kapitulationserklärung.

Peer Steinbrück: Aha.

ZEIT: "Wir wollen nicht immer so genau wissen, was wir eigentlich wissen", schreiben Sie. Wozu dieser erste Satz?

Steinbrück: Wir verdrängen unsere Probleme. Wir wissen, dass die Euro-Krise nicht vorbei ist. Wir wissen, dass unser Wachstumsmodell ziemlich brüchig ist. Wir wissen auch, dass unsere Altersversorgung so nicht mehr funktioniert . Aber wir ziehen daraus keine Schlüsse.

ZEIT: Nichts wissen zu wollen unterstellt Absicht. Wozu könnte sie gut sein?

Steinbrück: Konfliktvermeidung. Politik besteht heute vor allem aus Konfliktvermeidung.

ZEIT: Wollten Sie immer alles wissen, was Sie wussten?

Steinbrück: Ich habe immer so viel wie möglich wissen wollen – ohne dass das jetzt besonders abgrenzend klingen soll.

ZEIT: Es ist abgrenzend.

Steinbrück: Innerhalb der SPD zähle ich zu denen, die durchweg vor Realitätsverweigerung gewarnt haben. Mir wurde gelegentlich das Image des Belehrenden angeheftet. Die eigene Bundestagsfraktion hat wohl manchmal gelitten. Es war aber nie mein Anspruch, anderen die Welt zu erklären.

ZEIT: Hätten Sie eigentlich gerne mit dem Krisenmanager Steinbrück zusammengearbeitet?

Steinbrück: Ich mit mir? Ja. Wir haben alle die ein oder andere Macke. Aber zwei Macken habe ich nicht: Ich bin kein Buch mit sieben Siegeln. Meine Mitarbeiter wissen ziemlich genau, woran sie mit mir sind. Und ich bin nicht nachtragend. Diese ganzen Beschwernisse einer Zusammenarbeit, in der Fehler mit Liebesentzug geahndet werden, gibt es mit mir nicht. Unter diesen beiden Gesichtspunkten – offenes Visier und nicht nachtragend – ist eine Zusammenarbeit vielleicht nicht so kompliziert wie mit anderen.

ZEIT: Für wen waren Sie in diesen Tagen manchmal eine Zumutung?

Steinbrück: Für die Mitarbeiter allemal. Die haben ja ganze Wochenenden durcharbeiten müssen, und teilweise ging es sehr hektisch zu. Da war nicht viel Zeit für Betreuung. Wenn in der Nacht etwas zustande gebracht werden muss, weil Ihnen sonst bei Börsenöffnung am Morgen der Laden um die Ohren fliegen kann, da müssen Sie fixiert sein. Manch einer meinte damals zu mir, ich solle mich mehr um das Zwischenmenschliche kümmern, hier und da ein Pflästerchen kleben und noch eine Lakritze zum Naschen hinstellen. Wenn ich dann gesagt habe, wir machen hier Politik, wir sind nicht in der Psychiatrie, kam das nicht immer gut an.