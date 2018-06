Schärfer kann man ein utopisches Ziel nicht formulieren: "Gesundheit für alle – bis zum Jahr 2000". Das forderten 1978 in Kasachstan die Vertreter von 137 Ländern und 67 Organisationen auf der Internationalen Konferenz zur Primären Gesundheitsversorgung. Seitdem steht Almaty, der Ort des historischen Treffens, für ein hehres Ziel, das leider nie erreicht wurde.

Entsprechend verhalten war die Begeisterung, als die Vereinten Nationen zur Jahrtausendwende noch einmal eine globale Anstrengung unternahmen. Gleich in acht Bereichen sollte die Welt eine bessere werden (siehe die Infografik unten). Drei der acht sogenannten Millenniums-Entwicklungsziele bezogen sich direkt auf die Gesundheit der Weltbevölkerung. Erstmals wurden konkrete Zahlen und Ziele genannt. Bezogen auf die Situation im Jahr 1990, sollte die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren bis 2015 um zwei Drittel und die Müttersterblichkeit um drei Viertel gesenkt werden. Und Krankheiten wie Aids, Malaria und Tuberkulose sollten zu diesem Zeitpunkt weltweit auf dem Rückzug sein.

Wie hängen die Millenniumsziele miteinander zusammen? Laden sie die Grafik als PDF-Datei herunter © Nora Coenenberg

Zehn Jahre sind vergangen, nur fünf bleiben noch. Diese Woche ziehen die Vereinten Nationen in New York eine Zwischenbilanz. Und diesmal, so scheint es, ist zumindest ein wenig Almaty Realität geworden.

Nach der Millenniumserklärung gab es Milliarden für die Weltgesundheit

Ein Gutteil des bisherigen Erfolges ist den neuen, internationalen Gesundheitsorganisationen zu verdanken, die nach der Millenniumsdeklaration entstanden sind. Noch im Jahr 2000 trat der Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria , kurz Global Fund, auf die Weltbühne. Die UN-nahe Organisation ist heute der größte Geldgeber im Kampf gegen die drei größten Plagen in Entwicklungsländern. Im selben Jahr entstand auch die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (Gavi) , eine öffentlich und privat geförderte Institution, die sich der Finanzierung der flächendeckenden Impfung von Kindern widmet. Starthilfe erhielt Gavi von der Bill & Melinda Gates Foundation, der philanthropischen Stiftung des Microsoft-Gründers. Drei Jahre später folgte die nächste milliardenschwere Anstrengung für die Weltgesundheit: Der amerikanische Präsident George W. Bush rief den President’s Emergency Plan For Aids Relief (Pepfar) ins Leben. Mit 15 Milliarden Dollar für fünf Länder in fünf Jahren nahm Pepfar den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids auf. Der Schritt war nicht nur reiner Menschenfreundlichkeit geschuldet, sondern folgte auch einem sicherheitspolitischen Kalkül.

So viel Geld gab es noch nie im Kampf gegen Krankheiten, Infektionen und verfrühten Tod in den Entwicklungsländern. Flossen im Jahr 1990 nur 5,6 Milliarden Dollar in die gesundheitliche Entwicklungshilfe, waren es 2007 21,8 Milliarden Dollar – das musste Wirkung zeigen.

Millenniumsziel Senkung der Kindersterblichkeit: Die Lage hat sich gebessert. Vor 20 Jahren waren in nur 13 der ärmsten Länder mindestens 90 Prozent der Säuglinge gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis und Haemophilus Influenzae B, einen gefährlichen Erreger der Lungenentzündung, geimpft. Heute existiert der Impfschutz in mehr als 60 der ärmsten Staaten, die Kindersterblichkeit sank in den vergangenen 20 Jahren um 30 Prozent. Doch noch immer sterben jährlich 8,8 Millionen Kinder vor dem fünften Geburtstag.

Millenniumsziel Aids-Bekämpfung: Wie entscheidend der Schub durch die Jahrtausend-Deklaration war, lässt sich besonders gut im Fall der Immunkrankheit Aids belegen. Noch um die Jahrtausendwende konnte sich nur eine Handvoll Aids-Patienten in Entwicklungsländern die teuren Medikamente leisten, heute erhalten weltweit 5,2 Millionen Menschen die notwendigen Tabletten, in Uganda zum Beispiel sind es 60 Prozent der Aids-Kranken.