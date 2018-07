Was ist das Autofahren in Miami Beach immer lästig! Aus der flirrenden Hitze in die kalte Klimaanlagenluft, ständig Staus, keine Parkplätze.

Doch jetzt gibt es eine Alternative: Als eine der ersten Städte der USA führt Miami Beach ein öffentliches Radverleihsystem ein! Rund um die Uhr können Besucher und Einheimische an etwa hundert mit Solarenergie betriebenen Fahrradstationen am Rande des berühmten Art-déco-Viertels Stadträder mieten .

Das Verfahren ist einfach: Man registriert sich mit seiner Kreditkarte. Einmalnutzer zahlen für 30 Minuten vier und für jede volle Stunde fünf Dollar. Wer häufiger radeln möchte, wählt eine Tageskarte für 24 Stunden (14 Dollar) oder einen Fünf-Tage-Pass (49 Dollar). Bei längeren Touren fällt ein kleiner Zusatzbetrag an.

Tel. 001-305/5329494