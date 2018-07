DIE ZEIT:Die arktische Eisdecke schmilzt viel schneller als vom Weltklimarat vorausgesagt . In fünf der letzten sechs Jahre lag sie deutlich unterhalb der Modellierungen im IPCC-Bericht. Sind unsere Klimamodelle also falsch?

Rüdiger Gerdes: Es gibt zwei Gründe für diese Diskrepanz: Beim arktischen Meereis reagieren die IPCC-Modelle nicht stark genug auf den Treibhausgasanstieg. Den zweiten Grund sehen wir in einem extremen Ausschlag der langfristigen natürlichen Schwankung. Wir befinden uns auf dem Höhepunkt einer ausgeprägten warmen Phase der sogenannten atlantischen multidekadischen Oszillation. Die Wassertemperatur liegt rund 0,5 Grad über dem Durchschnitt. Und das kommt jetzt zu einem Zeitpunkt, in dem das Eis durch die langfristige Abnahme der Dicke bereits geschwächt ist.

ZEIT: Beim letzten Maximum dieser Oszillation blieb die sommerliche Eisdecke stabiler?

Gerdes: Ja. Damals, vor rund 70 Jahren, war das Eis am Ende des Winters an den meisten Stellen noch so dick, dass es auch in einem warmen Sommer nicht vollständig schmelzen konnte. Mittlerweile ist dieser kritische Punkt teilweise unterschritten. Statt der früher üblichen dreieinhalb Meter ist es heute häufig nur noch weniger als zwei Meter dick. Breite Risse und Wasserlachen sind sogar aus dem All zu erkennen, Kollegen sprechen bereits von morschem Eis.

ZEIT: Sie gehen davon aus, dass das Volumen der arktischen Eisdecke seit 1900 im Durchschnitt um 110 Kubikkilometer pro Jahr abgenommen hat. Woher wissen Sie das so genau?

Gerdes: Das ist ein schwieriges Thema. Daten militärischer U-Boote sind teilweise unter Verschluss. Flugzeuge liefern nur Schnitte entlang weniger Linien. Flächendeckende Satellitenbeobachtungen sind mit Unsicherheiten behaftet, außerdem gibt es sie derzeit nicht. Die Nasa hat ihren Icesat 2009 abgeschaltet, der im April gestartete europäische Cryosat ist noch in der Testphase. Unsere Aussagen beruhen deshalb auf Berechnungen mit einem Modell.