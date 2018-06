Inhalt Seite 1 — Nur der Himmel zählt Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Auch Kirchenskandale dauern nicht ewig. Endlich, so hoffen viele Gläubige, wird die römisch-katholische Kirche zur Besinnung kommen und sich "geistlich erneuern". Der Papst wird einen neuen Anfang wagen, und zwar schon auf seiner Reise nach England, denn der Papst hat seine Lektion gelernt.

Aber welche Lektion wird es sein? Wird der Vatikan die omertà cattolica, das System des Schweigens und Vertuschens, abschaffen? Wird die Kirche in Zukunft freier werden, weitherziger, offener und "liberaler"?

Wer diese Hoffnung hegt, und das sind nicht wenige Katholiken, der wird womöglich enttäuscht werden. Denn vieles deutet darauf hin, dass Benedikt XVI. zwar seine Haltung zur modernen Gesellschaft verändern wird, aber ganz anders, als die wartende Gemeinde es sich von ihm erhofft. Der Papst wird die neuen "Leitlinien zum sexuellen Missbrauch" umsetzen, er wird sich die "Altlasten" vom Halse schaffen und die Täter kaltstellen. Aber er wird keine Reformation an Haupt und Gliedern einläuten, im Gegenteil. Benedikt, so steht zu vermuten, will sich der pluralen Welt nicht öffnen, sondern sich nun erst recht in den römischen Herrgottswinkel zurückziehen. Seine kirchenpolitische Option heißt nicht Liberalisierung, sondern Selbstverpanzerung und neue Orthodoxie.

Es klingt ganz und gar widersinnig, aber es ist so: Die Empörung über den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen hat Benedikt in dem Verdacht bestätigt, dass die Öffnung der katholischen Kirche zur säkularen Moderne ein Fehler war, ein heiliger Irrtum. Es war falsch, der weltlichen Gesellschaft arglos die Hände zu reichen; es war falsch, dass die Kirche in den sechziger Jahren, beim Zweiten Vatikanischen Konzil, ihr Misstrauen gegenüber dem liberalen Zeitalter überwand und vom Fels Petri herabstieg. Der Preis für das aggiornamento war zu hoch; die wohlmeinende "Angleichung" an die atheistische Moderne, so sieht es Papst Benedikt heute, hat die christliche Botschaft verwässert und ihr dogmatisches Profil verschliffen. Nach dieser Selbstpreisgabe triumphiere der liberale Gegner erst recht über die Kirche, und wenn es dafür noch eines Beweises bedurfte hätte, dann war es die Gehässigkeit, mit der der "böse Feind" die priesterlichen Verfehlungen ins denunziatorische Licht der Öffentlichkeit zerrte. "Es war zu erwarten", predigte der Papst zum Abschluss des Priesterjahres, "dass dem bösen Feind das neue Leuchten des Priestertums nicht gefallen würde. So ist es geschehen, dass gerade in diesem Jahr der Freude über das Sakrament des Priestertums die Sünden von Priestern bekannt wurden."

Um ein Missverständnis zu vermeiden: Benedikt XVI. lässt keinen Zweifel daran, dass einzelne Priester große Schuld auf sich geladen haben, und er bittet die Opfer wahrhaft und glaubwürdig um Vergebung. Doch in seinen Augen ist die Skandalisierung der Kirche ein Fall bigotter Selbstgerechtigkeit, sie erscheint ihm als bodenlose Heuchelei. Und warum? Weil der Papst den tausendfachen Missbrauch, die Priesterherrschaft der Pädophilen über die Masse der Wehrlosen, nicht als strukturelle Sünde seiner Kirche begreift, sondern – und hier muss man den Atem anhalten – als Tatbeweis für die Verkommenheit der gottlosen Welt (vgl. auch Christian Geyer in der FAZ vom 22.3.2010).

Diese Verdrehung klingt so unglaublich, dass man sie wiederholen muss: Der Papst versteht die Taten seiner Priester gleichsam als index veri – als diabolischen Ausdruck der sittenlosen Moderne. Die Gewalt ihrer sexuellen Revolution, so muss man ihn verstehen, hat die alte Weltordnung in einen Sündenpfuhl verwandelt, ja schlimmer noch: Sie hat den unschuldigen Leib der Kirche mit der Teufelssaat des sexuellen Begehrens infiziert. Überall, selbst im stockkatholischen Irland, sprangen die Funken der babylonischen Moderne über und verführten den züchtigen Klerus zur Sünde wider den Heiligen Geist. Oder wie der Schriftsteller Martin Mosebach, Benedikt auf ganzer Linie verteidigend, in einem Interview sagt: "Wir müssen uns fragen, wieso es gerade in den unmittelbar auf das Zweite Vatikanische Konzil folgenden Jahren gehäuft zu Sexualstraftaten von Priestern gekommen ist." Und wieso? Weil von der "innerkirchlichen 68er Revolution" die priesterliche Disziplin gezielt verdrängt worden sei. "Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil legten die meisten Priester die Priesterkleidung ab, sie hörten auf, täglich die Heilige Messe zu feiern, und sie beteten nicht mehr täglich das Brevier. Was Wunder, wenn viele Priester in diesen Jahren sich nicht mehr in überlieferter Weise als Priester empfinden konnten."

Hier die unschuldige, die sakrosankte Kirche, dort der linke Antichrist: Kirchenhistorikern ist dieses dualistische Narrativ sattsam bekannt, denn es stammt aus einer Zeit, als die Kirche sich schon einmal vom "Großen Satan" herausgefordert fühlte. Im Jahre 1910 zwang Papst Pius X. (1835 bis 1914) alle Priester und Seelsorger, den Antimodernisten-Eid abzulegen; sie mussten bei Strafe der Exkommunikation schwören, sich niemals mit demokratischen "Selbsterlösern" einzulassen, mit jener "Verschwörung" aus Atheisten, Naturwissenschaftlern und Fortschrittsfreunden, die das Paradies auf Erden errichten und sich von der Erbsünde erlösen wollten. Anstatt vor ihnen zu Kreuze zu kriechen, so Pius X., solle die Kirche einfach warten, bis die frevelhafte Neuzeit ("ein Irrtum") an sich selbst zugrunde gehe.

Wie es der Zufall will, reist Papst Benedikt genau am 100. Jahrestag des "Antimodernisten-Eides" nach England. Natürlich will Benedikt nicht zurück in die Zeiten des Kulturkampfes, aber die Zeichen stehen erneut auf Rückzug vom "Geschwätz" der heillosen Welt. Der Glaube, so der Papst am Palmsonntag, verleihe die "Kraft, sich nicht vom Geschwätz der vorherrschenden Meinung einschüchtern zu lassen". Auch die Wiederzulassung der lateinischen Messe und die Ablehnung des Friedensgebets der Religionen in Assisi, die Karfreitagsfürbitte für die Juden, die Absage an die Ökumene und die Beleidigung der evangelischen Kirche ("keine Kirche im eigentlich Sinne") – all dies spricht für eine Strategie der machtgeschützten Weltverneinung, für den Exodus aus dem "Ägypten" der Moderne, der Epoche von "Verirrung und Verwirrung". Und Antonio Riboldi, der ehemalige Bischof von Acerra, spricht bereits von einem "Krieg zwischen Kirche und Welt, zwischen Satan und Gott".