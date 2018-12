Eigentlich hätten alle Türken Grund, sich zu freuen. Seit dieser Woche dürfen türkische Zivilisten nicht mehr vor Militärgerichte gestellt werden. Opfer des Staatsstreichs von 1980 können gegen die Putschisten klagen. Frauen, Kinder und Angestellte haben mehr Rechte. Bürger können direkt vor dem Verfassungsgericht Beschwerde führen. Diese Reformen nach EU-Format hatte die Regierung von Ministerpräsident Tayyip Erdoğans konservativer Partei AKP den Türken in einem Referendum vorgelegt. Eine klare Mehrheit von 58 Prozent segnete das Paket ab . Eine Minderheit allerdings ist darüber sehr unglücklich: 42 Prozent lehnten die Reformen ab. Warum nur? Was sagt das über das Land? Warum verwirft eine starke Minderheit, was die Türkei ziviler und demokratischer macht?

Es gab vor allem drei wichtige Gründe, nein zu sagen zu den Verfassungsänderungen von Premier Erdoğan. Die einen möchten am liebsten gar keine Veränderung, die anderen fürchten die Stärkung der falschen gesellschaftlichen Schichten und Gruppen, die Dritten fürchten den Durchmarsch des gläubigen Premiers im säkularen Staat.

Wie die Verlierer sich fühlen, lässt sich gut im mediterranen Halbmond der Türkei nachempfinden, in den westlichen und südlichen Regionen an der Mittelmeerküste. Hier hat die nationalsäkulare Partei CHP des Republikgründers Kemal Atatürk die meisten Wähler, hier stehen die Sommervillen der Eliten. Hier wurde der Säkularismus gepflegt, der die Religion nicht vom Staat trennte, sondern ihm unterstellte. Die Röcke sind kurz, und das Misstrauen gegenüber Kopftuchträgerinnen ist groß.

Zum Beispiel Ayvalik. Auf einem Hügel über der Stadt thront ein Armeegebäude – auf dem Gelände eines alten griechischen Klosters. Atatürks Truppen vertrieben 1923 die griechische Bevölkerung. Die Hafenstadt war in Trance, als der CHP-Oppositionsführer Kemal Kiliçdaroğlu hier vor wenigen Wochen auftrat. Ayvaliks Straßen lagen unter einem Himmel von roten CHP-Wimpeln. Der Politiker versprach, gegen jeden Angriff auf den Lebensstil an der Küste zu kämpfen. Kein Alkoholverbot, kein Kopftuchgebot, kein Bikini-Bann. Nichts dergleichen hat Erdoğan seit Amtsübernahme 2003 je versucht, aber in Ayvalik gärt der Verdacht auch im achten Jahr der AKP-Regierung. Die gläubigen Minister, der Premier aus der Unterschicht werden hier als Fremdherrschaft empfunden. Deshalb beruhigte Kiliçdaroğlus Botschaft: keine Veränderung, vor allem keine "nach AKP-Diktat". Drei Viertel der Bewohner von Ayvalik stimmten beim Verfassungsreferendum mit Nein. Sie wollten ein starkes Signal aussenden: Bis hierhin, Türkei, und nicht weiter!

Hilflos sehen sie, wie sich das Land verändert. Oben und unten geraten in Bewegung: Die gläubigen Türken, die Unterschichten, die Minderheiten werden selbstbewusster. Die im Referendum beschlossene Entmachtung der Militärgerichte hilft auch den Kurden. Allzu lange standen selbst kurdische Kinder vor Richtern aus dieser alten Elite. Der Oppositionsführer der rechtsextremen Partei MHP beschuldigt nun die AKP, den Separatismus anzuheizen. Die Ultranationalisten sind die zweite Fraktion der Nein-Sager. Ihre Führung misstraut der Erweiterung der Bürgerrechte, wenn sie auch den Minderheiten zugute kommen kann. Doch ist die MHP mit dem Nein schwer eingebrochen. Ihre einstigen Wähler liefen scharenweise zum Ja-Lager über.

Das Referendum ist Erdoğans sechster Abstimmungssieg in Folge. Hier liegt der dritte Grund fürs Nein: Es gibt ein Unbehagen über Erdoğans wachsende Macht im Staat. Die Grundgesetzänderungen werden den konservativ-populistischen Premier stärken. Das Verfassungsgericht wird künftig durch Präsident und Parlament bestimmt – zwei AKP-Bastionen. Mit Armee und Justiz geraten jene Institutionen ins Wanken, auf die sich die nationalsäkularen Eliten stets verlassen konnten. Sie sprechen vom "Einparteien-Staat der AKP" und fürchten die Parlaments- und Präsidentenwahlen 2011 und 2012: "Was können wir Erdoğan noch entgegensetzen?"

Nicht viel – aber das liegt auch an ihnen. Das kategorische Nein im Referendum lässt ihre größte Schwäche erkennen. Die Opposition hat nicht viel mehr als Ablehnung zu bieten. Sie verfügt über keinen modernen Entwurf, wie es weitergehen soll mit der Türkei. Sie nörgelt gegen die EU. Sie zeigt weder den Willen zu weitreichenden Reformen, noch hat sie eine gut organisierte Volkspartei, um Mehrheiten zu erkämpfen.

All das hat Tayyip Erdoğan. Deshalb vereinte er auch diesmal die meisten Türken hinter sich. Westliche Politiker – Barack Obama, Guido Westerwelle, die EU-Kommission – gratulierten ihm zu seinem Sieg und den Reformen. Solange die Opposition sich nicht endlich neu erfindet, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio