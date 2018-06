Finnen gelten als freundliche, oft auch zurückhaltende Menschen. Für Anssi Vanjoki stimmt das jedenfalls. Am Montag kündigte er seinen Vorstandsjob beim weltgrößten Handyproduzenten Nokia. "Ich spürte, dass die Zeit gekommen ist, mich nach neuen Herausforderungen umzusehen", umschrieb er seine Beweggründe. Das ist überaus höflich gesagt. Dabei dürfte der Finne innerlich gekocht haben. Schließlich galt er lange als Nachfolger des glücklosen Konzernchefs Olli-Pekka Kallasvuo . Als dieser nur drei Tage zuvor seinen Platz an der Vorstandsspitze räumte, berief der Aufsichtsrat aber nicht Vanjoki, sondern den Amerikaner Stephen Elop als Nachfolger. Sein Gespür trog Vanjoki nicht: Er war kein Kronprinz mehr. Konsequent, dass er kündigte.

Der neue Chef ist ein Job-Hopper. Elop arbeitete schon bei den Hightechfirmen Macromedia, Adobe, Juniper und zuletzt bei Microsoft. Ganz anders als Kallasvuo, der Nokia 30 Jahre lang diente. Nun steht, zum ersten Mal in der Konzerngeschichte, kein Finne an der Spitze von Nokia.

Die Konzernzentrale liegt in Espoo, etwa eine halbe Autostunde nordwestlich von Helsinki, an einem See mit eigenem Bootsanleger. In dem Glas-und-Stahl-Bau erzählt man Besuchern gerne, dass man neuen Mitarbeitern aus dem Ausland schon ein gutes Angebot machen müsse, um sie für den langen und harten finnischen Winter zu entschädigen.

Das Angebot an Elop: ein Riesenberg Arbeit. Denn die Lage ist ernst bei Nokia. Zumindest personell ist jetzt der Neuanfang vollzogen. Jetzt kommt es darauf an, das Unternehmen auch betriebswirtschaftlich wiederzubeleben.

Das Drama in Kürze: Noch immer baut niemand mehr Handys als Nokia. Doch vor allem bei den besonders profitablen internetfähigen Spitzenmodellen – den sogenannten Smartphones – verliert Nokia seit Jahren Marktanteile. Gewinner sind Apple und Google mit ihren Mobiltelefonen und Betriebssystemen. Drama Ende.

Wo liegen die Probleme? Das erste Problem ist die Bedienerfreundlichkeit. Auch wenn die Finnen noch so sehr darauf beharren – die Bedienung ihrer Spitzengeräte ist nicht intuitiv. Auf den kleinen Bildschirmen bleibt Surfen eine Zumutung.

Problem Nummer zwei ist das Marketing: Nokia hat es nicht geschafft, seine Geräte zu Objekten der Begierde zu machen. Da hat es Apple mit dem iPhone natürlich leichter. Zum einen bieten die Amerikaner nur ein Smartphone an statt wie Nokia gleich Dutzende. Und zum anderen hat Apple seine Kunden konsequent dazu erzogen, hohe Preise zu zahlen und dafür auch noch dankbar zu sein.