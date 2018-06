Kino heißt, schöne Frauen schöne Dinge tun zu lassen – lautet ein bis zum Umfallen zitierter Satz von François Truffaut. Angesichts der Filme in Venedig könnte man ihn abwandeln.

Hier bedeutete Kino nämlich oftmals, dass hässliche Männer hässliche Dinge tun. Und so war es immer wieder eine Herausforderung, morgens um halb neun nach einem schnellen Frühstück den Blick auf der Leinwand zu lassen. Mit einem stillen Helden ging man in ein chilenisches Leichenschauhaus, um die Toten des chilenischen Bürgerkrieges zu obduzieren (Pablo Larraíns Post Mortem). Man sah einen Liebenden, der seinem Rivalen das Gesicht zerhackt (Álex de la Iglesias Ballada triste de trompeta). Oder auch einen halb verhungerten Sträfling, der in einem chinesischen Straflager eine Ratte auskocht, um sie dann zu essen (Der Graben von Wang Bing).

Kaum je wurde der menschliche Körper auf einem Festival so sehr gepeinigt und geschunden, auf seine reine Kreatürlichkeit reduziert. Manchmal wurde der Körper gar zum reinen Material, das, wenn es nicht mehr ins System passt, entsorgt wird. Etwa in die Wüste Gobi. In dem Ende der fünfziger Jahre spielenden Film Der Graben von dem regimekritischen chinesischen Regisseur Wang Bing ist ein sogenanntes Umerziehungslager Schauplatz der Entsorgung. Der Film übernimmt den unaufhaltsamen Rhythmus, die Mechanik des Sterbens. Hier verenden die Häftlinge reihenweise am Hungertod, der nur kurzzeitig von einer wässrigen Suppe aufgeschoben wird. In der Weite der winterlichen Wüste verrichten die Gefangenen Schwerstarbeit. Abends schleppen sie sich in höhlenartige Behausungen, wo allmorgendlich die nächsten Toten auf den Pritschen liegen. Das Leid führt bis zum Kannibalismus. Konsequent überträgt Wang Bing die Gnadenlosigkeit des Lagerlebens in seine Bilder. Über jede Szene legt sich die Physis von ausgezehrten Körpern, die kaum mehr die Kraft zum Aufstehen finden.

Nur notdürftig werden die Leichname verscharrt. Als eine Frau ihren Mann in dieser Hölle besuchen und dann wenigstens für seine angemessene Bestattung sorgen will, erscheint dies wie der ferne Nachhall einer vergessenen Zivilisation. Der Graben wurde illegal an den chinesischen Autoritäten vorbei gedreht. Mit seinem nüchternen Tonfall und seinen fast dokumentarischen Einstellungen wirkt er wie ein nachträgliches Begräbnis der Lagerinsassen. Entschlossen hält hier ein Filmemacher einer kopflos in die Zukunft stürmenden Gesellschaft den Spiegel vor und zeigt die totalitären Exzesse der Vergangenheit.

Der spanische Klerikalfaschismus als wüste Parabel und wirrer Albtraum

Auch der Spanier Álex de la Iglesia hält einen Spiegel in der Hand. Aber es ist ein Zerr- und Hexenspiegel, ein Jahrmarktsspiegel, der Spaniens faschistische Vergangenheit in eine wüste Parabel verwandelt und die Gesichter seiner Helden zu Fratzen macht. Iglesias Film Ballada triste de trompeta handelt von einem Clown, dessen Vater im Prolog vor seinen Augen von den spanischen Faschisten umgebracht wird. Und von einer Gewalt, die auch den nächsten Generationen in den Knochen steckt. Als seine Liebe zu einer schönen Trapezkünstlerin zurückgewiesen wird, verwandelt sich der inzwischen erwachsene Sohn in eine Killermaschine. In einer grauenvollen Szene verstümmelt er seine Züge mit Kalk und einem heißen Bügeleisen zur Maske des traurigen Clowns. Alles kulminiert in einem durchgedrehten Showdown auf einem monumentalen Kreuz, das Franco von den Gefangenen des Bürgerkrieges errichten ließ. Ballada triste de trompeta ist eine Mischung aus lärmender Zirkusnummer, Groteske, Kriegsfilm, Liebesgeschichte, Eifersuchtsdrama und politischem Kommentar. Oder auch: Ein lang gezogener Albtraum über die Gewalt, die sich in ein Leben und ins Gesicht des Helden hineingefräst hat.

Was sind das für Filme, von denen man schockiert und beeindruckt ist, die man aber nicht mögen kann? Weil der Körper des Menschen hier ganz buchstäblich zum Schlachtfeld wird. Weil dieses Kino der mutigen Zumutungen uns Zuschauer aus der Reserve holt. Weil es uns mit einem Überhang, einem unerklärlichen, inkommensurablen Rest verstört und allein lässt.

Manchmal schon mit dem Titel: Essential Killing. Jerzy Skolimowskis Film ist eine einzige Flucht. Ein Talib (gespielt von Vincent Gallo, dem Gewinner des Darstellerpreises) entkommt auf dem Weg zu einem polnischen Geheimgefängnis. Von US-Spezialeinheiten verfolgt, schlägt er sich durch verschneite Wälder. Mit halb erfrorenen Füßen tritt er in eine Wildfalle, ersticht einen Verfolgerhund, verspeist Ameisenlarven, wirft einen Waldarbeiter in dessen Motorsäge. Irgendwann wird er halb verhungert an den Brüsten einer jungen polnischen Mutter saugen. Hier ist der Körper eine Überlebensmaschine, die einfach weiterläuft, ohne weitere Handlung.