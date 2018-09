DIE ZEIT: Herr Segev, Sie haben für Ihre Biografie von Simon Wiesenthal, dem vielleicht berühmtesten "Nazi-Jäger", als Erster sein Archiv in Wien durchforstet.

Tom Segev: Es befand sich noch in genau jenem Zustand, in dem er es bei seinem Tod vor fünf Jahren zurückgelassen hatte. Es war gespenstisch, dort oft bis spät in der Nacht umgeben von all diesen Nazi-Dokumenten zu sitzen.

ZEIT: Das erste Dokument, das Sie zur Hand nahmen, war ein Foto von Wiesenthal, aufgenommen unmittelbar nach seiner Befreiung aus dem KZ Mauthausen. Es zeigt einen Mann im Alter von 37 Jahren, der gerade noch 44 Kilo wog, ein wandelndes Skelett.

Segev: Und fünf Tage später hatte er bereits seine erste Liste mit den Namen von Kriegsverbrechern fertig. Keine zehn Aktenmeter weiter stieß ich dann auf diesen Brief: "Simon, Darling, pass gut auf Dich auf, wir brauchen Dich, Liz". Liz – das ist die Schauspielerin Elizabeth Taylor; sie schätzte Wiesenthal sehr. Welche Welten trennen diese Dokumente, welches Lebensdrama! Aber zunächst musste ich mir Klarheit verschaffen, ob er nicht vielleicht doch ein Gauner gewesen ist.

ZEIT: Das hielten Sie für möglich?

Segev: Klar. Er hatte doch so viele Feinde, die ihn aufrichtig hassten.

ZEIT: Dann wäre er einer der größten Hochstapler der jüngeren Geschichte gewesen.

Segev: Das war er aber nicht. Mir wurde zwar schnell klar, dass er häufig und gerne geblufft hat. Ich habe mich seinen Geschichten stets skeptisch genähert und dachte oft: Gut, das ist jetzt reine Fantasie. Aber immer wieder fand ich heraus, dass er nichts frei erfunden hatte. Er übertrieb mitunter, und er besaß die Tendenz, mehrere Personen zu einer einzelnen Figur zu bündeln, um die er dann ein großes Geheimnis machte. Aber so war Wiesenthal: Er verbrachte sein ganzes Leben im Grenzbereich zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Doch stimmte im Wesentlichen alles, was er behauptete.

ZEIT: Am Ende seines Lebens war Wiesenthal eine weltweit anerkannte moralische Autorität – im Weißen Haus in Washington ging er beinahe schon ein und aus.

Segev: Es dauerte sehr lange, bis er das geschafft hatte. Es war ja nicht so, dass er den Entschluss gefasst hätte, eine moralische Autorität zu werden, sondern die Amerikaner entdeckten in den siebziger Jahren den Holocaust, und Wiesenthal symbolisierte auf geradezu ideale Weise eine amerikanische Heldenfigur: den Einzelgänger, der für die Gerechtigkeit kämpft und ihr zum Durchbruch verhilft. Er kam in diesen altmodischen Anzügen daher, er sprach mit diesem schweren ostjüdischen Akzent – all das machte ihn authentisch.

ZEIT: Und damit konnten sich die Amerikaner identifizieren?

Segev: Ja, er war eben keiner dieser Fernsehhelden aus Plastik. Rabbi Marvin Hier, ein faszinierender Mann, der das Wiesenthal-Center in Los Angeles leitet, meinte, alle diese Filmstars in Hollywood, die genau wissen, dass sie in einer vollkommen künstlichen Welt leben, hätten auf jemanden wie Wiesenthal nur gewartet. Sie bewunderten ihn, weil er kein Schwindelprodukt war. Sondern er verkörperte glaubhaft seine schwere Mission.

ZEIT: Die Jagd auf Kriegsverbrecher?

Segev: Seine wichtigste Leistung bestand nicht darin, dass er so und so viele Verbrecher vor Gericht brachte, sondern es war der enorme Beitrag, den er leistete, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten. Er hatte recht, als er einmal zu Präsident Jimmy Carter sagte: "Amerika braucht mich mehr, als ich Amerika brauche."

ZEIT: Vieles verdankte er doch auch seiner Hartnäckigkeit.

Segev: Und seinem Ehrgeiz, seinem Mut, seiner Bereitschaft, Risiken einzugehen. Er kämpfte stets gegen alle Widrigkeiten...

ZEIT: ...und oft auch gegen Windmühlen.

Segev: Es stand letztlich keine Organisation hinter ihm. Er hatte nie genug Geld, auch wenn ihn Israels Geheimdienst Mossad eine Zeit lang unterstützte. Übrigens nie sehr großzügig. Höchstens 300 Dollar im Monat. Und der Mossad verschaffte ihm sein Büro in der Wiener Salztorgasse.