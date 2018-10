Wie gut das geklappt hat mit der Einheit, so nach 20 Jahren. Super! Jedenfalls was die Namen der Kinder anbelangt, die heute auf die Welt kommen. Ihre Eltern nennen sie, egal wo sie wohnen, Lea oder Leon. Sie wollen ihren Kindern ersparen, was ihnen selbst widerfahren ist: auf die Herkunft angesprochen zu werden, wenn sie nur ihre Vornamen sagen.

Die Karte zeigt die Namensverteilung aus dem Telefonbuch 1998, es geht also um Leute, die heute mindestens etwa 30 Jahre alt sind. ( Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie hier )

Diese Menschen konnten als Volk zusammenwachsen, wie sie wollten, und selbst wenn sie heirateten: Ihren Vornamen wurden sie nicht los. Die Unterschiede sind subtil, keinesfalls heißen Ostdeutsche alle Peggy oder Maik.

Einen Hang zum etwas exotischeren Vornamen haben sie schon. Doreen ist eigentlich englisch, Steffen dänisch, Marko ist die deutsche Schreibweise des italienischen Marco. Mark, im Westen sehr beliebt, kam im Osten fast gar nicht vor. Damit haben die Eltern ihrem Kind nach der Wende wenigstens folgenden Spruch erspart: "Schaut mal, da kommt der Ost-Mark."

Quelle: gen-evolu.de