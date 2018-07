Ist die Lage der europäischen Sozialdemokratie eigentlich entsetzlich oder hoffnungsvoll? Fast überall regieren ihre konservativen Gegner – in Berlin, Paris und London, sogar im einstigen Vatikan des demokratischen Sozialismus, in Stockholm.

Aber diese regierende Rechte beleidigt das politische Stilgefühl mit Führergestalten wie Berlusconi und Sarkozy. Der ideologische Gegenspieler der Sozialdemokratie, der Glaube an Markt und Kapitalismus, hat durch die Weltfinanzkrise einen dramatischen Kurssturz erlitten. Man wäre durchaus bereit, dem anderen Lager, den Staats- und Gerechtigkeitsfreunden, wieder eine Chance zu geben. Oder wäre das zu früh? In den letzten Tagen, beim Parteitag der SPD in Berlin und in Großbritannien bei der Wahl von Ed Miliband zum neuen Chef der Labour Party, waren darauf erste Antworten zu bekommen.

Die Gefahr für die Sozialdemokratie ist der Rückfall in überholte Modelle von Umverteilung und Wohlfahrtspolitik. In der Wahl von Ed Miliband war etwas von dieser rückwärtsgewandten Sehnsucht spürbar. Seine hauchdünne Mehrheit verdankt der neue Labour-Vorsitzende dem Stimmenblock der Gewerkschaften – ein Anachronismus, der in einer zeitgemäßen Parteiverfassung nichts zu suchen hat.

Mit dem Schuldenabbau hat Miliband es nicht so eilig. Die Ära von "New Labour", der schicken, mittelschichtfreundlichen Erneuerungspolitik unter Tony Blair, hat er gelobt, aber auch für beendet erklärt.

In der SPD gibt es ähnliche Symptome politischer Nostalgie. Das Abrücken von der Rente mit 67 ist ein aussichtsloser Versuch, Besitzstände von gestern zu verteidigen. Dem Steinkohlebergbau hat der Berliner Parteitag eine antiquierte Solidaritätsadresse dargebracht. Zur Aufmerksamkeit für die Rede von Joachim Gauck, dem glanzvoll gescheiterten Präsidentschaftskandidaten von Rot-Grün, mussten die Delegierten von der Versammlungsleitung ausdrücklich ermahnt werden. Gaucks Überparteilichkeit und "Bürgerlichkeit", eben noch seine große Stärke, waren wieder zum Fremdheitsfaktor geworden.

Man kann das Heimweh nach dem traditionellen Sozialdemokratismus verstehen. Die demokratische Linke des Westens hat sich seit den 1990er Jahren ungeheuer viel zugemutet – in der Ära von Blair, Bill Clinton und Gerhard Schröder, die sparten, privatisierten und "Sozialabbau" trieben.