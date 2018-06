Man kann sich nicht scharf genug abgrenzen, findet Italo Bocchino. Wenn es um den politischen Gegner geht, kommt der 43-Jährige mit dem Klassenbesten-Gesicht und der Harry-Potter-Brille richtig in Fahrt. "Die wollen einen Populismus nach südamerikanischem Vorbild", ruft Bocchino und hebt den Zeigefinger. "Wir aber stehen für eine moderne, europäische Rechte. Die haben einen Padrone. Wir aber sind für eine offene Diskussion in der Partei. Die sind rückwärtsgewandt. Wir sind für die Homosexuellenehe!" Die, das sind Silvio Berlusconi und sein Volk der Freiheit. Bis vor Kurzem war Bocchino selbst in dieser Partei, heute ist der Neapolitaner Fraktionsführer von Futuro e Libertà, Zukunft und Freiheit. Unter diesem Namen haben sich Ende Juli die Anhänger des Parlamentspräsidenten Gianfranco Fini nach dessen endgültigem Bruch mit Berlusconi versammelt. Zukunft und Freiheit verfügt über 36 Parlamentarier im Abgeordnetenhaus und zehn im Senat. Die neue Fraktion hat die Mehrheitsverhältnisse ins Wanken gebracht.

Berlusconi braucht Finis Leute, um weiter regieren zu können. Und Zukunft und Freiheit stimmt bisher weiter mit der Regierung – ganz so, als ob es nie einen Bruch gegeben hätte. Aber wenn nicht gerade abgestimmt wird, leistet die neue Fraktion erbittert Opposition. "Berlusconi will eine Art europäischen Peronismus", erklärt Bocchino. "Da machen wir nicht mit. Er will über dem Gesetz stehen. Nicht mit uns."

Warum unterstützt Zukunft und Freiheit dann noch Berlusconis Regierung? Bocchino lächelt. "Man kann doch mit einem Regierungsprogramm einverstanden sein, auch wenn man nicht mehr in einer gemeinsamen Partei ist." Aber das Volk der Freiheit ist doch eben erst im Frühjahr 2009 entstanden, als Fusion von Berlusconis Forza Italia und Finis Nationaler Allianz. Und Berlusconi und Fini sind seit 1994 politische Verbündete. Hat Fini wirklich so lange gebraucht, um Berlusconis wahres Gesicht zu erkennen? Hat sich Berlusconi in diesen 16 Jahren verändert? Oder doch eher Fini?

Solche Fragen sind Italo Bocchino sichtlich unangenehm. Statt darauf zu antworten, sagt er: "Ich glaube nicht, dass sich Fini durch seine lange Union mit Berlusconi verbrannt hat. Er ist rechtzeitig vor dem Ende des Berlusconismus ausgestiegen." Mit seinen Anhängern verließ er ein sinkendes Schiff, die Umfragen zeigen die Zustimmung für Berlusconi im freien Fall, während Finis neuer Bewegung um die sieben Prozent attestiert werden.

Doch die Ablösung ist nicht vollzogen. Noch in der vergangenen Woche stimmte die Fraktion von Zukunft und Freiheit gegen die Verwendung von Abhörprotokollen im Verfahren gegen einen unter Mafiaverdacht stehenden Politiker aus dem Berlusconi-Lager. Gleichzeitig wurde ihre Kritik an Berlusconi noch lauter. Einen regelrechten "Hinrichtungsjournalismus" führten Berlusconis Medien gegen Fini, klagt sein Gefolgsmann Bocchino. Es geht dabei um eine kleine Wohnung in Montecarlo, welche einst Finis Partei Nationale Allianz geerbt hat und in der später der Bruder von Finis Lebensgefährtin wohnte. Die Schlammschlacht tobt schon seit Wochen, inzwischen hat sich auch die Regierung des karibischen Ministaats St. Lucia eingemischt – um Berlusconis Vorwürfe zu untermauern.

Fini hingegen gestand in einer Videobotschaft, die in ihrer spätsowjetischen Ikonografie frappierend an Berlusconis Anfangsjahre gemahnte, selbst nicht genau Bescheid zu wissen über die Wohnverhältnisse des Fast-Verwandten. "Das politische Klima in Italien ist deprimierend", klagte der Parlamentspräsident. Wo sich alles auflöst, scheinen wie so oft in Italien Familienbande wichtiger als politische Leitlinien. Die sind weniger verbindlich. Aber auch weniger gefährlich. Finis Lebenspartnerin hat ein schillerndes Vorleben als Präsidentin eines drittklassigen Fußballklubs an der Adriaküste und Geliebte eines ebenso zwielichtigen wie größenwahnsinnigen Putzunternehmers – dass das dem Saubermann-Image des Gefährten nicht ganz zuträglich sein könnte, suggerieren genüsslich Berlusconis Medien. Andererseits ist das Zögern von Zukunft und Freiheit der politischen Trennschärfe auch nicht sehr zuträglich. "Wir gründen bald eine Partei", verspricht zwar Italo Bocchino, aber auf den genauen Zeitpunkt will er sich lieber nicht festlegen. Man rechnet mit Neuwahlen im Frühjahr, aber einstweilen wollen Fini und seine Leute Berlusconi zappeln lassen. Der Ministerpräsident ist auf sie angewiesen, um an der Macht zu bleiben.

Hinter den Kulissen wird bereits fieberhaft um seine Nachfolge geschachert. In den römischen Palazzi laufen die Drähte heiß, mit Eifer und Einsatz konstruiert man den sogenannten terzo polo, jenen dritten Pol, der sich in der rechten Mitte auf den Trümmern des Berlusconismus erheben soll. Die neuen Männer der neuen Mitte sind ebenso smarte wie flexible Politiker um die 50, neben denen der Exfaschist Fini mit seinen undurchsichtigen Familienangelegenheiten fast schon wieder alt aussieht. Die Neuen wollen nicht länger im Schatten des 74-jährigen Berlusconi und seines 69-jährigen, radikalen Partners Umberto Bossi von der Lega Nord stehen, sie drängen an den rabiaten Großvätern vorbei ans Licht. Endlich wollen sie den Ton angeben, zumal die ewig zerstrittene Linke und die größte Oppositionspartei gerade mal wieder ganz verstummt sind.