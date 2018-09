DIE ZEIT: Wenn es in Deutschland ein Museum der Kunstfälschungen gäbe, würden dort die jüngst beschlagnahmten Bilder aus der "Sammlung Jäger" einen Ehrenplatz bekommen? Sind es Meisterfälschungen?



Susanna Partsch: Sie sind wohl eher Durchschnitt. Ich musste jedenfalls grinsen, als ich in der Zeitung über diese Fälschergeschichte las, über die beiden Schwestern, den malenden Ehemann und das Auktionshaus Lempertz, das treuherzig viele Fälschungen als echt verkaufte . Ich musste grinsen, weil das bei aller Aufregung so furchtbar normal ist: die hohen Preise, die blamierten Experten, alles wie immer. Jedes Jahr im Sommer tauchen solche Fälschergeschichten in der Presse auf, und stets verlaufen sie nach demselben Muster. Selbst falsche Stempel und Aufkleber hat es schon gegeben.

ZEIT: Sie meinen, auch ein Kunsthistoriker wie Werner Spies, der im aktuellen Fall einen falschen Max Ernst für echt hielt, muss sich nicht grämen?

Partsch: Nein, er ist in bester Gesellschaft. In der Geschichte der Kunstfälschungen sind immer wieder die größten Connaisseurs hinters Licht geführt worden.

Susanne Partsch Die Kunsthistorikerin Susanna Partsch lebt als freie Autorin in München. Gerade erschienen ist ihr wunderbar unterhalsames Buch: »Tatort Kunst – Über Fälschungen, Betrüger und Betrogene« bei C. H. Beck

ZEIT: Wie kann das sein? Sind die Experten nicht skeptisch genug?

Partsch: Selbst die größten Kunstliebhaber lassen sich täuschen, wenn ein Bild auftaucht, nach dem sie lange schon gesucht haben. Das gehört ja zu den Leistungen guter Fälscher: dass sie wissen, wonach sich die Sammler sehnen. Sie produzieren nicht irgendetwas Altes, sondern rechnen mit der Liebe, die blind macht. Und mit der Gier vieler Sammler, unbedingt ein Schnäppchen machen zu wollen.

ZEIT: Dennoch fliegen immer wieder Fälschungen auf, oft durch Details. Im Fall der Sammlung Jäger waren es nicht zuletzt die falschen Aufkleber des Galeristen Flechtheim auf den Rückseiten der Gemälde. Gibt es keine perfekten Fälschungen?

Partsch: Die gibt es bestimmt, nur wissen wir es nicht genau. Denn wüssten wir es, wären sie ja nicht perfekt. Oft wollen die Museen auch gar nicht so genau diskutieren, wie original denn ihr Original eigentlich ist. Sie sind froh, sich mit den Werken großer Meister schmücken zu können. Stellen Sie sich vor, der Kurator Nicholas Turner im Getty Museum in Los Angeles wurde entlassen, weil er zu viele Zeichnungen des Museums als Fälschungen entlarvt hatte.

ZEIT: Die Fälscher profitieren also keineswegs nur von den Händlern, die ständig nach Neuware verlangen?

Partsch: Nein, auch viele Museen spielen mit, weil sie von Irrtümern nichts wissen wollen. Doch gibt es jetzt auch Häuser wie die National Gallery in London, die mit Courage zeigen, in welchen Fällen sie sich korrigieren mussten.

ZEIT: Gibt es denn Künstler, die besonders fälschungsanfällig sind?

Partsch: Ein Modigliani ist schon deshalb einfacher zu fälschen als ein Paul Klee, weil dieser selbst sein Schaffen ganz genau protokolliert hat. Bei Künstlern wie Joseph Beuys oder Damien Hirst ist es ja selbst für intime Kenner schwierig, den Überblick zu behalten. Pablo Picasso wurden einmal Bilder vorgelegt, die er für seine eigenen hielt – es waren Fälschungen!