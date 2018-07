Bei Tageslicht waren die meisten Hexenmeister des Klaviers unauffällige Leute. Sie hatten vielleicht ein paar Marotten und liebten dramatische Auftritte, aber jenseits des Podiums waren sie völlig normal, stritten mit ihren Frauen, standen am Kiosk für Zigaretten an und aßen ungesund. Der unauffälligste Spross dieser Berufsgruppe, die mit Liszt, Moscheles, Alkan oder Godowsky tief im 19. Jahrhundert wurzelt, ist zugleich einer der jüngsten: Marc-André Hamelin, 1961 im kanadischen Montréal geboren. Er gilt als Hypervirtuose, als Alleskönner, doch um ihn wogt nicht der geringste Spiralnebel aus Dämonie, Aberwitz oder Blendwerk. Hamelin ist außergewöhnlich bescheiden und witzig ("Ich habe das Doppelgriff-Gen!"), liebt den Kontakt zum Publikum, trägt selten Frack, sieht am Flügel aus wie ein Briefmarkensammler und macht keinerlei Faxen. Doch was er auf dem Klavier wegschafft, übersteigt jedes vorstellbare Maß.

Hamelin steht insofern in bester Tradition, als er selbst viel und vor allem originell komponiert. Natürlich schreibt er keine Bläserquintette, sondern furchterregende Klaviermusik, die den Extremsportarten zugerechnet werden muss. Seine zwölf Etüden in allen Molltonarten lösen bei Betrachtung der Noten Übelkeit aus, als sei der menschliche Gleichgewichtssinn plötzlich empfindlich gestört: Wo ist denn hier oben und unten? Wie soll man das so schnell spielen? Muss man hier nicht drei Hände haben?

Hamelin hat diese Etüden über einen Zeitraum von knapp 25 Jahren komponiert und jetzt selbst eingespielt, was jenseits der unfassbaren Geläufigkeit, Griffsicherheit und Delikatesse seines Spiels den unüberbietbaren Einblick ins Labor eines raffinierten Bearbeiters ermöglicht. Wie viele seiner ehrwürdigen Kollegen hat er Musik über Musik geschrieben; Hamelin hat jeder Etüde ein Referenzwerk zugrunde gelegt, das er übermalt, verfremdet, spickt, dramatisiert, toupiert, aufbläst, beschleunigt – eine Arie von Gioacchino Rossini, eine Etüde von Charles-Valentin Alkan oder eine Sonate von Domenico Scarlatti. Doch sind es nicht nur Zurüstungen an der Grenze zur Unspielbarkeit, sondern kombinatorische Wunder im Sinne von Hamelins großem Vorbild Leopold Godowsky. Schon das Entrée ist mit seiner simultanen Dreifachschichtung dreier Chopin-Etüden in einen einzigen Klaviersatz eine geniale Konstruktion. Man gluckst beim Hören vor Begeisterung: Das fängt ja gut an!

Selbstverständlich ist Hamelin ein zu fantasievolles Gemüt, als dass ihm die bloße Manufaktur ausreichte. Es steckt viel Poesie in diesen Kostbarkeiten, und Hamelin als Pianist beeilt sich, den plötzlichen Piano-Echos pingeligst nachzulauschen. Im Vorwort der Etüden (jetzt im Verlag Peters erschienen) hatte er schon sanft gewarnt: "Ihre Reduktion zu reinen Übungen wäre gänzlich bedeutungslos und gewiss gegen meinen Wunsch." Tatsächlich ist das leise Glitzern etwa in der überaus sarkastischen Paraphrase über Liszts La Campanella mit ihrem unablässigen, gelegentlich absichtsvoll nervtötenden Bimmeln pianistisch tausendfach schwieriger als plumpes Mezzoforte. Die Verballhornung von Chopins Schwarze-Tasten-Etüde (bei Hamelin die Nummer zehn) klingt nach seinen eigenen Worten wie Musik, "die durch sechs Meter Wasser hindurch gehört wird". Aus Chopins klirrendem Zauber wird unter den Händen des kanadischen Artisten in der Tat ein unheimliches Blubbern, das wie aus Brunnentiefe ans Ohr dringt. Gelegentlich überkommt Hamelin auch die Lust an unbeabsichtigten Implantationen, wenn er beispielsweise in seiner Etüde Nr. 9 nicht nur eine Rossini-Melodie im extremen Zeitraffer scannt und dabei ein paar Takte der Gigue aus Bachs Französischer Suite Nr. 5 in die Noten würfelt. Als Pianist spielt er das wie nebenbei, ohne erhobenen Zeigefinger (der ist sowieso nie frei).

Hamelins Hände sind nicht überdimensional groß, doch verfügen sie über eine enorme Spannweite. Anders bekäme er seine Version von Tschaikowskys Lullaby für die linke Hand solo auch nicht hin. Wie fünf Finger hier Akkorde aus dem vertikalen Augenblick in zeitlichen Minimalabständen in die Horizontale zerlegen, ohne dass die klangräumliche Dimension verengt würde, das erfordert ein (Be-)Greifen von fast schizophrener Kompetenz. Zur Auflockerung sind der CD ein paar Betthupferl mitgegeben, bei denen sich niemand die Finger bricht. Und die finalen Variationen für seine Freundin Cathy Fuller spielt Hamelin so sphärisch, dass man dem Komponisten die Bemerkung glaubt, diese Stücke seien das "Werk eines verliebten Mannes". In solche Menschenfreundlichkeit passt sogar Hamelins Vermerk in den Noten der heimtückischen Scarlatti-Etüde, wenn die Hände ganz rechts außen im Diskant des Klaviers unterwegs sind: "Fallen Sie nicht von der Bank!"



