Wenn der amerikanische Sommer in der ersten Septemberwoche ohne Rücksicht auf Temperaturen und Gefühle endet, wird der Himmel über Rockaway plötzlich sehr viel stiller. Nur ab und zu braust noch ein Transatlantikflug über die schmale Halbinsel in der Einflugschneise des John F. Kennedy Airport. Die Jets, die in der Hochsaison in der Warteschleife über der Jamaica Bay kreisten, sind mit den Schmetterlingen verschwunden. Darum steht die eben noch ganz vom Smog verhüllte Skyline in diesen kühleren Tagen wieder am Horizont, sehr fern und verheißungsvoll.

Kein anderes New Yorker Viertel scheint so weit weg von Manhattan wie Rockaway. Anderthalb Stunden braucht der A-Train von Harlem bis auf die 17 Kilometer lange Landzunge, das letzte Stück führt durch die Vogelschutzgebiete der Jamaica Bay – auf ihren menschenleeren Inseln nisten Kraniche und Nachtreiher, und in den Eisentürmen der Gill Hodges Bridge sollen Falken wohnen. Im Sommer schauen hier zahllose Angler den Frachtschiffen und Segelbooten nach. Auch jetzt noch lehnen ein paar Männer am Geländer und hoffen auf Flundern, Blaubarsche oder Großaugenbrassen.

Noch ist das Meer warm und das Grün der Bäume kaum verblasst, doch in den Vorgärten von Belle Harbor und Breezy Point – den besseren Vierteln von Rockaway – heißen schon die Kürbisse den Herbst willkommen.

An der 116th Street, die die Halbinsel in einen schwarzen Slum und bürgerliche weiße Gemeinden teilt, sind die Geschäfte für Strandbedarf verrammelt, und auch die Sandbar wird wohl erst im nächsten Mai wieder eröffnen. Den blauen Läufer, der von der Promenade fast bis in den Atlantik führt, hat der Wind beinah ganz unter Sand begraben. Gleich nach dem Labor Day am ersten Septemberwochenende haben die Bademeister ihre Hochsitze weggeräumt, und das Schwimmen ist nur unter ihrer Aufsicht erlaubt.

Aber ganz in der Nähe, vor der Kulisse braun und beige gestreifter Sozialwohnungen von sowjetischer Tristesse, konkurrieren Surfer um die mächtigen Wellen, die ihnen zu dieser Jahreszeit Stürme aus tropischen Regionen bescheren. Das knappe Stück Atlantikküste unterhalb des größten städtebaulichen Fiaskos der letzten fünfzig Jahre hat nach Malibu die beste Brandung Amerikas. Bei Sonnenuntergang erscheinen die Mietskasernen von Far Rockaway ein paar Kilometer weiter östlich wie ein golden glitzernder Palast.

Der Tacostand, der vor zwei Jahren in der Nähe des Surferstrands eröffnete und vom ersten Tag an einen Hipsterschwarm aus Brooklyn anlockte, hat einer unscheinbaren Straße neues Leben eingehaucht und die alte Hoffnung auf eine Rockaway Renaissance angefacht. Schließlich existierte hier auch einmal ein Vergnügungsviertel wie in Coney Island auf der anderen Seite der Bay; hier gab es das größte Hotel der Welt, Villen für die Vanderbilts und Bungalows für die Arbeiter.

Doch in den letzten hundert Jahren radierten Hurrikane, Feuersbrünste und radikale Stadtreformen ganze Nachbarschaften aus. Spuren von alter Grandeur und Charme finden sich überall – verwitterte Strandhütten und gebrechliche Belle-Époque-Häuser behaupten sich zwischen anonymen Neubauten. Mitten im Niemandsland beschwört ein nobles, von Maschendraht umzäuntes Gerichtsgebäude ein ganzes verschollenes Stadtviertel herauf. Umgekehrt wirkt die neue Siedlung strahlend weißer Einfamilienhäuser, die aus dem Unkraut hinter dem prächtigen Strand wächst, wie eine Fata Morgana – nur die geparkten Autos verraten, dass hier jemand wohnt. Aber im nächsten Sommer gibt es ja vielleicht schon wieder Rasen auf dem ehemaligen Niemandsland.