Angeblich ist Deutschland einer Katastrophe knapp entronnen. Niemand wäre verschont geblieben, denn es geht um die Häuser und Wohnungen der Bürger, und wohnen muss ja jeder irgendwo. Was uns allen drohte? Unbezahlbare Mieten, verdoppelt, ja verdreifacht! Häuslebauer, vor die Wahl gestellt, sich mit absurden Sanierungsvorhaben zu ruinieren oder ihre Häuser gleich abzureißen. Architektonisch verödete Städte, deren Schönheit dem "Dämmstoffwahn" geopfert wird, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung klagte.

Am vergangenen Dienstag hat die Bundesregierung ihr Energiekonzept verabschiedet, und angesichts der Heerscharen der neuen alten Anti-Atombewegung war es womöglich zweckmäßig, eine zweite Front erst gar nicht zu eröffnen. Ursprünglich hatte sie die Immobilienbesitzer verpflichten wollen, schlecht gedämmte Häuser zu sanieren – nicht heute oder morgen, aber doch im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Mitte dieses Jahrhunderts hätte endlich auch das letzte Haus so wenig Heizenergie verbrauchen sollen, wie gut geplante Neubauten es heute schon tun. Doch von diesem Vorhaben hat sich die Regierung stillschweigend verabschiedet. Für den Klimaschutz ist das fatal, denn bei Wohngebäuden hätte sich mit wenig Aufwand viel erreichen lassen.

Theoretisch ist die Sanierung altertümlicher Gebäude die geringste unter den Herausforderungen des Klimaschutzes. Wellen-, Wind- und Wüstenstrom in nahezu unbegrenzter Menge – das ist Zukunftsmusik. Häuser aber, die praktisch keine Heizwärme mehr brauchen, gibt es seit Jahren. Und der Nachweis, dass auch Altbauten entsprechend modernisiert werden können, ist längst erbracht. Noch produzieren die Heizungsanlagen der Wohngebäude 40 Prozent der deutschen Treibhausgase; wenigstens diesen Anteil glaubten die Architekten der deutschen Klimapolitik ohne größere Anstrengung einsparen zu können.

Das war ein Irrtum. Kaum wurden die Pläne bekannt, erhob sich ein Proteststurm gegen den "Sanierungszwang", dem die Umweltpolitiker der Bundesregierung wenig entgegenzusetzen hatten. Die Interessenverbände der Immobilienbranche beklagten das "Sonderopfer der deutschen Wohn- und Immobilienwirtschaft" zugunsten des Klimaschutzes. Jedes Jahr Miete rauf? , titelte die Bild- Zeitung. Eine Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spazierte in Begleitung eines Architekten durch Frankfurt und ließ sich ein paar ausgesucht scheußlich gedämmte Gründerzeitfassaden vorführen. "Schießscharteneffekt" notiert die schockierte Redakteurin angesichts der tief im Dämmstoff versenkten Altbaufenster, und so steht es dann später auch in der Zeitung: "Weil man die Fenster nicht weiter nach vorne versetzen kann, liegen sie in tiefen Höhlen."

Mit der Wirklichkeit hat all das wenig zu tun. In modern gedämmten Gebäuden sitzen die Fenster in der Regel weit vor den tragenden Wänden; schließlich sind sie Teil der Isolierung. In der Altbausanierung ist es bisweilen sogar möglich, sie einzubauen, ehe die alten Fenster demontiert werden. Aber es gibt eben Architekten, und vermutlich nicht wenige, die davon nie gehört haben.

Und was die Kosten betrifft: Anhand von 330 sanierten Altbauten hatte die Deutsche Energie-Agentur (dena), ein überwiegend bundeseigenes Fachinstitut, Kosten und Erträge hochgerechnet. Ergebnis: Die Ersparnis bei den Heizkosten genügt vollauf, um die fällige Modernisierung zu bezahlen. Selbst unter der vollständig lebensfremden Annahme, dass die Preise für Öl und Gas nicht weiter steigen, müssten Hauseigentümer und Mieter allenfalls minimale Zusatzkosten hinnehmen.

Tatsächlich haben die Energiepreise sich zuletzt binnen zehn Jahren verdoppelt, dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Die Sanierungskosten auf der anderen Seite sollten in absehbarer Zukunft erheblich sinken, weil energieeffiziente Häuser derzeit noch ein Nischenprodukt sind und darum bei der Sanierung der dena-Modellhäuser Bauteile und Materialien zum Einsatz kamen, die bislang nur in geringen Mengen hergestellt werden.