In knalligem Rot präsentiert sich der Testwagen Peugeot iOn , das "erste in Großserie hergestellte Elektroauto eines europäischen Herstellers", wie Jean-Marc Gales betont. Der 47-jährige Luxemburger führt seit zwei Jahren die Marken Peugeot und Citroën des französischen Autobauers PSA. Am Steuer des viertürigen Kleinwagens will Gales beweisen, wie alltagstauglich das akkubetriebene Stadtauto ist. Mit dem iOn und dem Schwestermodell Citroën C-Zero möchte er der deutschen Konkurrenz auf dem Automobilsalon in Paris die Schau stehlen. Noch können BMW, VW und Co. keine serienmäßigen E-Autos ausliefern. Vor den Toren von Paris soll es durch Dörfer und über Landstraßen gehen. Theoretisch reicht eine volle Batterie bis zu 150 Kilometer. Gales drückt auf einen Knopf, zu hören ist nichts, aber der rote iOn setzt sich lautlos in Bewegung.

DIE ZEIT: Der iOn kommt noch in diesem Jahr in Europas Autohäuser. Bei Elektroautos sind Sie schneller als alle deutschen Autobauer , die doch immer so stolz auf ihren technischen Vorsprung waren. Wie groß ist Ihr Triumph?

Jean-Marc Gales: Wir sind stolz, na klar. Wir haben schon vor Jahren mit der Entwicklung angefangen und gesagt, dass wir Ende 2010 ein serienmäßiges Elektrofahrzeug auf den Markt bringen. Und wir sind sogar gleich doppelt da – mit dem Peugeot iOn und seinem Schwestermodell Citroën C-Zero. Beide sind vollwertige und crashsichere Autos mit vier Sitzen.

ZEIT: Glauben Sie, dass diese Autos Ihren Marken Peugeot und Citroën zu einem Imagegewinn in Sachen Umweltfreundlichkeit verhelfen?

Gales: Das ist so. Wir haben für beide Marken bestimmte Werte definiert, die sie erfüllen müssen. Peugeot ist motion and emotion – das geht auch elektrisch, wie Sie merken. Unser Ziel ist es, als Konzern in Sachen Umwelt und CO₂-Emissionen wieder Marktführer zu werden.

Gales drückt das Gaspedal durch und grinst. Wie ein Sportwagen beschleunige der Kleine zwischen Tempo 30 und 60, sagt er. Am ersten Rondell muss der iOn gleich seine Bremskraft zeigen: Der Fahrer eines Renault nimmt keine Rücksicht auf das E-Auto. Beim Bremsen habe man jetzt Energie zurückgewonnen, kommentiert der Manager.

ZEIT: Umweltpionier war Peugeot schon einmal. Vor ziemlich genau zehn Jahren, als PSA als Erster den Diesel-Partikelfilter serienmäßig brachte. Vor allem die deutsche Konkurrenz hat damals gelästert, das werde nicht funktionieren.

Gales: Da haben sie sich getäuscht, wie wir mittlerweile wissen. Damals hatten wir einen Riesenvorteil, und jetzt sind wir die ersten Europäer, die ein serienmäßiges E-Auto auf den Markt bringen. Damit wollen wir uns wieder einen Imagevorteil erarbeiten. Wir wollen der Hersteller sein, der die meisten Autos mit einer CO₂-Emission von unter 120 Gramm pro Kilometer anbietet.

ZEIT: Das geht aber nicht nur mit einem Nischenfahrzeug wie dem Elektroauto.

Gales: Elektrofahrzeuge sind nur eine von vier Säulen unserer Strategie. Die zweite sind Diesel-Elektro-Hybride wie der Peugeot 3008; sie sind sinnvoll, wenn man öfter aus der Stadt rauswill. Die dritte Säule besteht aus der Weiterentwicklung unserer Verbrennungsmotoren. Wir haben schon einige sparsame Diesel herausgebracht, die unter 100 Gramm CO₂ pro Kilometer emittieren, 2012 werden wir auch Benziner herausbringen, die unter 100 Gramm CO₂ liegen. Die vierte Säule ist unser Stopp-Start-System eHDI, das den Verbrauch noch mal um 15 Prozent reduziert.