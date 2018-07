Deutschland schafft sich ab? Steile These. Aber sie trifft auf erhebliche Unsicherheit unter den Bürgern. Alle wollen das Buch vom Untergang lesen, dabei tut einem die Lektüre bestimmt nicht gut.

Was Deutschland jetzt braucht, ist eine Liebeserklärung mit Migrationshintergrund! Und hier kommt sie: von einem fernen Prinzen. Asfa-Wossen Asserate, geboren 1948 in Äthiopien, seit 1968 in Deutschland lebend, ein schwarz-rot-goldener Afrikaner.

Deutschland, findet er, sei doch gar nicht so. Weder so bedroht noch so bedrohlich, sondern reich an Kultur und an charmanten Gegensätzen, tolerant und warm.

Als junger Mann, dem deutsche Kindermädchen Grimmsche Märchen vorgelesen hatten und der in Addis Abeba sein deutsches Abitur machte, war er eigentlich nur zum Studium nach Tübingen gekommen. Nach dem kommunistischen Umsturz 1974 wurde der Adlige zum Asylanten. Er machte Karriere in der Wirtschaft und hatte Erfolg mit dem Buch Manieren, einem pointierten Ratgeber, der ihm Respekt und Spott eintrug sowie die Unterstellung, es stamme gar nicht von ihm, sondern von Martin Mosebach. Asserate erwiderte, der Freund habe ihm geholfen.

Glänzend geschrieben ist auch das neue Werk, Draußen nur Kännchen, in dem Asserate seine "deutschen Fundstücke" versammelt, Anekdoten und Einsichten quer durch deutschen Raum und deutsche Zeit. Die Provinz hat es ihm besonders angetan, von der Grie Soß seiner Wahlheimat Frankfurt bis hin zur sprichwörtlichen Trinkfestigkeit im Wurster Land. "Dack un Gebel open, Dach un Nach besopen" – was der äthiopische Prinz seinen hochdeutschen Lesern freundlicherweise übersetzt: "Dach und Giebel offen, Tag und Nacht besoffen."

In entlegene Ecken des Landes dringt der Hobby-Ethnologe vor, gern mit dem "Bummelzug", dessen Umbenennung in "Regional-Expreß" er hintertreibt, indem er ihn auf ß enden lässt, wie er überhaupt an der von deutschen Rechtschreibreformern abgeschafften Orthografie lustvoll festhält. Asserate ist ein tiefschwarzer Konservativer, keine Frage.

Die typisch deutsche Kritik an der Bahn teilt er allerdings kaum, eher tadelt er – milde – die Kritiker, die "nach einer Reise mit der Äthiopien-Djibouti-Bahn die Qualität des deutschen Eisenbahnverkehrs in einem neuen Licht sähen".