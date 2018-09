"Das Ganze wird ein Dokument des Fehlens." Schwer hängt der letzte Satz des Gesprächs in Daniel Barenboims Büro, so schwer wie all der Zigarren- und Zigarettenqualm, den ein Haufen Kreativer in der vergangenen Stunde produziert hat. Sie hatten eingeladen, um zu erklären, wie man das eigentlich macht – Schlingensief ohne Schlingensief. 37 Tage ist der Regisseur, Künstler, Mitreißer, Menschenbeweger nun tot, doch vieles von dem, was er zu Lebzeiten begann, ragt mit offenen Enden in die Gegenwart. Zum Beispiel die Oper Metanoia – über das denken hinaus, mit deren Uraufführung die Berliner Staatsoper am kommenden Sonntag ihre erste Spielzeit im Ausweichquartier Schillertheater eröffnet. Ein Schlingensief-Projekt seit jenem Tag im Januar 2008, an dem er die erste Diagnose bekommt: Lungenkrebs. Am selben Tag trifft er Daniel Barenboim, zufällig, in einem Restaurant im Berliner Europa-Center, und erzählt ihm als einem der Ersten von seiner Krankheit. "Das hat eine sofortige Intimität hergestellt", erinnert sich der Generalmusikdirektor, der fortan versucht, Schlingensief für die Oper zu gewinnen, die Barenboim bei dem Komponisten Jens Joneleit in Auftrag gegeben hat. Der Kranke zögert, sagt schließlich: Ich will, schickt Nietzsches Text Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik an seinen Freund, den Dramatiker René Pollesch, auf dass der daraus ein Libretto mache. Joneleit tut sich zunächst schwer mit dem Ergebnis, einer "Nietzsche-Beballerung", verteilt die Prosa schließlich auf fünf Solostimmen und einen gemischten Chor, während Schlingensief mit seinem Bühnenbildner Thomas Goerge Eckpunkte eines Konzepts bespricht, in dem es um das Innere eines Körpers geht, Räume wie Organe, sechs Meter hoch, fahrbar, auf einer Drehscheibe, Bauprobe am 6. März 2010, Beginn der szenischen Proben am 23. August. Zwei Tage vorher stirbt Schlingensief.

Die Arbeit am Bühnenbild wurde am Todestag eingestellt

Schnell ist allen Beteiligten klar: Für eine komplett neue Regie ist es zu spät, gleichzeitig kann man nicht Schlingensief draufschreiben, wo er nicht drin ist. Aufzeichnungen, wie genau er sich die Irrfahrt der Sänger durch den Bühnenkörper vorstellte, hat er nicht hinterlassen. Und so entschließt sich sein Team aus rund 20 Brauseköpfen: Wir bringen das selbst zu Ende. Und nun sitzen sie da und versuchen zu erklären, wie man als Kollektiv ästhetische Entscheidungen trifft, einen gewaltigen Apparat geordnet in Bewegung versetzt, kurzum: eine Oper ohne Regisseur auf die Bühne bringt. Alle sind sie auf irgendeine Weise von Schlingensief infiziert, eine Zeile aus dem Libretto klingt wie ihr heimliches Programm: "Das Erste, was an uns arbeitet, ist die Infektion, dann können wir uns vielleicht Geschichten erzählen." Gerade haben sie die Klavierhauptprobe absolviert. Mitten unter ihnen: Aino Laberenz, die Kostümbildnerin – und Witwe von Christoph Schlingensief.

Sie ist die Erbin seines Werkes, mit nur 29 Jahren, eine zierliche Frau, die in einer bewundernswerten Mischung aus Ruhe und Entschiedenheit vor allem eines will: unverfälscht präsentieren, was ihr Mann der Welt hinterlassen hat. "Wir wollen zeigen, dass alle Zutaten da sind", sagt sie über Metanoia. " Aber Christoph fehlt, das Leben." Sie selbst hat den Chor in dottergelbe Samtwurstpellen gesteckt – es hätte bestimmt toll ausgesehen, wenn diese singenden Bakterien durch die Organlandschaft gekrabbelt wären. Nun stehen sie auf zwei Stufen bühnenbreit herum – eine Inszenierung, die den Torso einer Inszenierung vorzeigt. Die Arbeiten am Bühnenbild wurden an Schlingensiefs Todestag eingestellt; nun türmt sich das unvollendete Organgewirr wie eine freie Installation, vom musikalischen Geschehen am vorderen Bühnenrand durch einen Gazevorhang getrennt. "Was man für die Oper braucht, stellen wir vorn hin, ganz pragmatisch", sagt Anna-Sophie Mahler, die den Ablauf der Proben organisiert. "Aber ich kann nicht allein die Verantwortung für das übernehmen, was man sieht." Einen "eleganten Konsenszwang" nennt Carl Hegemann diese Konstruktion, "völlig unüblich bei Theater und Oper". Das Zusammenspiel der "produktiven Verwalter" klappt so gut, dass der Dramaturg aufpassen muss, "dass die Teile nicht zu perfekt zueinander passen und alles disparat bleibt". Und wenn ihm dabei mal wieder die rhetorischen Sicherungen durchzubrennen drohen, legt ihm Aino Laberenz beschwichtigend eine Hand aufs Knie.

Um mindestens drei weitere unvollendete Projekte muss sie sich kümmern. Das Wichtigste, Größte ist das geplante Operndorf in Burkina Faso . Am Grab seines Vaters hatte Schlingensief ein Gelübde für den Bau von Theater, Kirche, Schule, Krankenhaus abgelegt. Er hoffte, "dass diese Überblendungen von Bildern und Texten verschiedener Kulturen neue Währungen im System erzeugen". Das Opernhaus, dessen Grundstein er im Februar 2010 noch selbst legen konnte, war sein Überlebensprojekt. Nun überlebt es ihn.

"Es ist sicher das Wichtigste, dass es da weitergeht", sagt seine Witwe. Das Kollektivgespräch ist inzwischen vorbei, auf dem Weg hinaus aus dem Schillertheater erzählt sie im Zeitraffer vom Stand der Dinge in Afrika. Die wichtigsten Mitstreiter, allen voran der aus Burkina Faso Architekt Francis Kéré, wollen dem Projekt treu bleiben; es wird weiter gearbeitet, bei manchen Gebäuden des ersten Bauabschnitts fehlen nur noch die Dächer. Doch nun müssen zunächst die Strukturen im fernen Deutschland stabilisiert werden – Schlingensief war auch Geschäftsführer der gemeinnützigen Operndorf GmbH. Da muss ein Neuer her, zudem darf das Geld nicht ausgehen. "Eigentlich ist all das ein Fulltimejob", sagt Laberenz. Dabei hat sie einen weiteren bereits übernommen: Schlingensiefs Gestaltung des deutschen Pavillons auf der Biennale von Venedig 2011.

Auf der Biennale in Venedig wird ihn auch das Weltpublikum kennen lernen

Zum Glück steht ihr auch dabei jemand zur Seite, Susanne Gaensheimer, die Kuratorin des Pavillons. Ein Anruf in Frankfurt, wo sie das Museum für Moderne Kunst leitet. Wie ist der Stand der Dinge? "Wir machen in jedem Fall weiter." Einen Plan B mit einem anderen Künstler habe sie nie gehabt, "das wäre doch absurd gewesen, jemanden nicht zu nehmen, nur weil er krank ist". Doch Schlingensiefs ursprüngliche Idee, in vielen SMS an die Kuratorin umrissen und in mehreren Arbeitssitzungen weiterentwickelt, lässt sich ohne ihn nicht umsetzen. "Wir wissen doch gar nicht, was er wirklich gemacht hätte", sagt Gaensheimer, "die Idee hätte sich sicher noch extrem gewandelt." Deshalb will sie Details über Schlingensiefs Pläne nicht verraten, jedenfalls nicht ein Dreivierteljahr vor der Vernissage. Das Projekt soll lediglich dokumentiert werden, zusammen mit anderen Arbeiten des Künstlers. Gaensheimer sieht ihre Hauptaufgabe nun darin, den in Deutschland hinlänglich Bekannten auch der internationalen Kunstwelt zu präsentieren: "Die kennt ihn noch gar nicht und will seine Arbeit jetzt sehen."

Der Kulturbetrieb ist selbst beim Leichenschmaus unersättlich. Schon im Moment seines Todes ist Schlingensief, der oft Bekämpfte, als bloßer Provokateur Missverstandene, so plötzlich wie problemlos als nationaler Lieblingskünstler vereinnahmt und entschärft worden. Seine Witwe kämpft nun darum, zwischen all den Verwertungsinteressen Schlingensiefs Willen nicht aus dem Blick zu verlieren. "Es hat schon seinen Sinn, dass man normalerweise ein Jahr Schwarz trägt und nichts macht", sagt sie leise beim Abschied. Wenigstens bei der Veröffentlichung seiner nachgelassenen Autobiografie will sie nicht unter Druck geraten. "Die Gedanken sind ja aufgeschrieben, die laufen nicht weg. Aber für die Arbeit daran brauche ich Zeit. Bis jetzt hatte ich nicht mal welche, um traurig zu sein."