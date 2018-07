Er war der Zweitgeborene, bekanntlich kein Sonnenplatz in der Nachwuchshierarchie. Die größte Liebe der Eltern gilt ja schon dem ersten Sohn, das war bei ihm nicht anders: Der Vater projizierte alle Wünsche auf den Erstgeborenen. Der trug den Vornamen des Vaters, sollte sein Erbe werden und eine glorreiche Zukunft mitgestalten. "Mein Vater wollte, dass der älteste Sohn in die Politik geht. ›Wollte‹ ist nicht das richtige Wort. Er verlangte es…", erinnerte sich der zweite Sohn später und brachte es auf die Formel: "Es war wie eine Einberufung." Der Vater selbst hatte vorgemacht, wie ein rasanter Aufstieg gelingt: Von irischen Vorfahren abstammend, war er im Land seiner Träume ein einflussreicher Finanzmagnat und mit klugen Geldanlagen bald zum Millionär geworden. Den beruflichen Erfolg krönte er mit einer standesgemäßen Heirat und gab so das Motto für den Junior vor: "Werde nicht Zweiter oder Dritter – das zählt nicht: Du musst gewinnen!"

Lange sah es danach aus, als sollte der Plan des Vaters aufgehen. Der Stammhalter glänzte in der Schule und im Sport, während der zwei Jahre Jüngere daneben verblasste: ein schüchterner, kränklicher Junge, der unter Asthma, Allergien und Rückenschmerzen litt. Zudem quälte ihn eine chronische Krankheit, die in Schüben auftrat und die man erst richtig diagnostizierte, als er schon 30 war. "Sie müssen wissen, ich bin keine Leuchte wie mein Bruder", soll er als Erstsemester einmal zu einem Professor gesagt haben – das klingt nicht gerade nach Selbstbewusstsein.

Und doch gelang es ihm wenige Jahre später, erstmals aus dem Schatten des Bruders herauszutreten. Seine mit cum laude bewertete Abschlussarbeit kam als Buch heraus und wurde ein Bestseller, denn es behandelte die vermutlich wichtigsten Fragen jener Zeit: Wie hatte es zur Katastrophe kommen und wie hätte sie verhindert werden können? Er war nun 23, und die Weichen schienen überraschend früh gestellt für seinen künftigen Weg als Autor. Doch dann war es ausgerechnet jene Katastrophe, die verhinderte, dass es dazu kam: Sein älterer Bruder fiel ihr zum Opfer.

Von diesem Tag an war er der Älteste in der Geschwisterfolge, auf dem die Erwartungen der nunmehr kinderreichen Familie lasteten. Nun sollte er die Nummer eins werden – und, zu mancher Leute Erstaunen, schien er es plötzlich eilig damit zu haben. Dass ihm auf seinem Weg ein zweiter Bestseller gelang, der sogar mit einem hohen literarischen Preis bedacht wurde, weil das Thema erneut exakt einen wunden Punkt der Zeit berührte – das blieb letztlich eine Marginalie in seiner Biografie. Kritische Leute behaupteten, er habe das Buch ohnehin nur mithilfe von Ghostwritern verfasst. Wie auch immer, weltberühmt wurde er auf gänzlich anderem beruflichen Parkett. Das wird freilich jetzt nicht mehr verraten – denn dies hier ist ein etwas anderes "Porträt des Künstlers als junger Mann". Wer war’s?

Lösung aus Nr. 39:

In Fribourg 1925 geboren und in Basel aufgewachsen, brach der Realschüler Jean Tinguely 1939 auf, um sich dem albanischen Widerstand gegen Mussolinis Überfall anzuschließen. Als freier Dekorateur überraschte er bei seinen Schaufenstergestaltungen mit Drahtkonstruktionen. Schon seine ersten plastischen Werke, die "Gebetsmühlen" (1954), arbeiteten mit beweglichen Elementen. Sein ironisch betiteltes Manifest "Für Statik" warf er 1959 über Düsseldorf ab. Seine erste Frau Eva Aeppli, seine zweite, Niki de Saint Phalle, der Plastiker Bernhard Luginbühl trugen bei zu seinen Aktionen, Inszenierungen und komplexeren Maschinenskulpturen. Sein größtes Werk, "Der Zyklop", ragt über 22 Meter auf, mitten im Wald bei Fontainebleau. 1991 starb Tinguely in Bern