Satelliten sind zwar im Vergleich zu Planeten und Monden sehr winzig, dafür sind sie uns aber auch viel näher; die meisten fliegen in einer Höhe von wenigen Hundert Kilometern. Außerdem haben sie oft eine sehr gut reflektierende Außenhaut, sodass sie tatsächlich mit bloßem Auge sichtbar sind – wenn die Sonnenstrahlen im richtigen Winkel auf sie treffen.

Weil die Satelliten so nahe an der Oberfläche ihre Kreise ziehen, ist die Zeit für ihre Beobachtung recht eingeschränkt: Wenn es am Boden hell ist, reicht ihre Strahlkraft nicht aus, und bei Nacht befinden sie sich größtenteils im Schatten der Erde. Lediglich in den Stunden nach Sonnenuntergang und kurz vor Sonnenaufgang besteht die Chance, dass die Sonnenstrahlen auf die dunkle Erdoberfläche reflektiert werden.

Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild. © Jeff J. Mitchell/Getty Images

Das größte von Menschen gemachte Ding am Sternenhimmel ist die Internationale Raumstation (ISS), sie ist das vierthellste Objekt am Nachthimmel (nach Mond, Venus und Jupiter). Manchmal wird sie überstrahlt von den Iridium-Kommunikationssatelliten, die über eine besonders stark reflektierende Antenne verfügen. So ein "Iridium Flare" kann 50-mal so hell sein wie die Venus, es dauert aber auch nur wenige Sekunden.

Im Internet gibt es mehrere Websites, in die man seinen Beobachtungsort einträgt und die einem daraufhin die nächsten Satellitensichtungen auf die Sekunde genau vorhersagen. Im Übrigen sind die künstlichen Trabanten recht leicht zu identifizieren: Sie ziehen relativ schnell über den Himmel, und im Gegensatz zu Flugzeugen geben sie keine Blinksignale ab.

