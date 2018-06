Auch dumme Sprüche können eine Debatte voranbringen. Horst Seehofers Behauptung , wir brauchten "keine zusätzliche Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen", ist so ein Fall.

Das Gegenteil ist nämlich wahr . Deutschland bekommt nicht die Zuwanderer aus "anderen Kulturkreisen", die es dringend braucht. 34000 Ingenieursstellen waren 2009 offen, und doch konnte das Land nur 5000 Hochqualifizierte gewinnen – die meisten aus China und Indien.

Aber diese begehrten Einwanderer hat Seehofer natürlich nicht gemeint. "Andere Kulturkreise" – das ist ein Codewort für "Türken, Araber, Muslime". Seehofer sucht Anschluss an die Debatte um Thilo Sarrazin. Leider hat auch er dessen Buch nicht gelesen. Darin steht, wer qualifiziert genug für unseren Arbeitsmarkt sei, "kann selbstverständlich auch aus einem muslimischen Land kommen". Seehofer ist beim Versuch, Sarrazin einzuholen, rechts an ihm vorbeigeschossen und neben dem niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders gelandet. Der will nicht mal Christen aus dem Irak aufnehmen – wer aus dem islamischen "Kulturkreis" kommt, ist kontaminiert.

Populismus ist auch in Deutschland eine große Versuchung in Zeiten schwindender politischer Legitimation der Volksparteien. Im Unterschied zum hemmungslosen Original sind die Erfolgsaussichten der Kopie begrenzt. Denn dies ist ein Populismus aus Angst vor dem Volk.

Man kann diese Angst spüren, wenn Angela Merkel Seehofers xenophobe Spielchen jetzt "nachvollziehbar" nennt. Man wüsste gern, wie sie das dem halb nackten Mesut Özil nach dem Spiel gegen die Türkei erklärt: Fand sie nicht Wulffs Rede richtig und Sarrazins Buch "nicht hilfreich"? Was denkt sie wirklich über den Islam? Und Sigmar Gabriel? Attackiert Sarrazin, um dann doch wie jener gegen "Integrationsverweigerer" zu poltern. Die Integrationsbeauftragte Maria Böhmer ist seit Wochen abgetaucht und sitzt die wichtigste Debatte über ihr Thema im Bunker des Kanzleramts aus.

Sarrazins Erfolg hat die Politik in Furcht und Schrecken versetzt. Man fürchtet, von der Welle, die er ausgelöst hat, erfasst zu werden – und versucht doch zugleich, auf ihr zu surfen. So tritt das Paradox ein, dass genau jene Parolen in den Mainstream einsickern, für die man ihren Urheber ausgeschlossen hat.