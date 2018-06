In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre habe ich mehr als sechs Jahre lang als einer von Bruno Kreiskys Sekretären den "Dienst um die Person des Bundeskanzlers" – wie es im Amtskalender der Republik heißt – versehen. Der Bundeskanzler legte in seinem Büro keinen besonderen Wert auf eine strenge und systematische Aufteilung der anfallenden Arbeit. Jeder musste so ziemlich alles machen und vor allem stets zur Verfügung stehen.

Stets habe ich, seit ich für Kreisky gearbeitet habe, auch über die größeren Zusammenhänge seines Wirkens nachgedacht und herauszufinden versucht, wie dieser große Staatsmann "tickt", was ihn motiviert. Zu meiner Zeit war er bereits im politischen Olymp angelangt, insofern ist mein Kreisky-Bild stärker beeinflusst vom bereits Erreichten. Wie aber ist er dorthin gekommen, was hat ihn in Österreich und weit darüber hinaus zum "Sonnenkönig" und zum "Großen Zampano" werden lassen?

Der persönliche Umgang mit Bruno Kreisky war nicht immer ganz einfach. Man musste sich immer im Klaren sein, wie man an ihn herankommen wollte, was man sagen würde, um eine brauchbare Antwort von ihm zu erhalten. Auch konnte Kreiskys Arbeitsweise, sein Verständnis des Politischen, durchaus widersprüchlich erscheinen. Sie war suchend angelegt. Besonders im Nahostkonflikt hatte er sich mit viel Geduld und Wissen umsichtig tastend an diesen schwierigen Komplex herangearbeitet. Informationen behandelte auch Kreisky als Machtinstrument und Manipulationsmasse, die es sorgfältig einzusetzen und abzuwiegen galt. Als durchaus visionär, wenn auch nicht unbedingt strategisch könnte man seine Politik charakterisieren; was ihn auszeichnete, war das rasche – raschere – Erkennen von Gelegenheiten.

Aus der Nähe Bruno Kreisky Erstmals mit Bruno Kreisky zusammengetroffen war Wolfgang Petritsch in den Jahren der Studentenrevolte. Damals lud der junge Kärntner Slowene den SPÖ-Oppositionsführer zu einem Vortrag in das katholische Studentenheim, in dem ihm der Dorfpfarrer von Glainach einen Platz besorgt hatte. In den Augen der konservativen Akademikerschaft ein Affront. Wolfgang Petritsch Keine zehn Jahre später arbeitete der Politikwissenschaftler im Kabinett des nunmehrigen Bundeskanzlers: Kreisky war durch eine Analyse zum Ortstafelkonflikt auf ihn aufmerksam geworden. Es seien sieben prägende Jahre gewesen, sagt der heute 63-jährige Spitzendiplomat, der sich vor allem durch sein Engagement auf dem Balkan einen Namen gemacht hat. Biografie Für seine Biografie, die am 21. Oktober von Bundespräsident Heinz Fischer in der Hofburg vorgestellt wird, hatte Petritsch bereits in mehreren Essays über seine Kreisky-Jahre Vorarbeit geleistet. Nun rundet er seine Bemühungen ab, eine Ausnahmeerscheinung der österreichischen Nachkriegszeit zu ergründen.

Seine Position in Österreich als die beherrschende politische Persönlichkeit seiner Zeit – gestützt durch sein internationales Ansehen – hat sein Charisma nur noch verstärkt. In den späteren Jahren hat es kaum noch jemanden gegeben, der ihm ruhigen Tones zu widersprechen wagte. Vielfach bestimmte dann die Strahlkraft der Persönlichkeit sein Handeln, trieb seine Entscheidungen an, eröffnete ihm einen weiten Horizont nahezu unbegrenzter Möglichkeiten.

Kreiskys "kakanischer Möglichkeitssinn" – den er sich von Robert Musil abgelesen hat – war in den Anfängen der demokratischen Republik wohl mehr Utopie als Vision. Erst mit seiner überraschenden Wahl zum Parteiobmann 1967 ist daraus – dank Kreiskys motivierenden Fähigkeiten – ein umfassendes Programm für ein modernes Österreich entstanden, das er in den 1970er Jahren mit einem engagierten Regierungsteam umzusetzen verstand.

Wenn es in Kreiskys politischem Leben einen zentralen Begriff gegeben hat, dann war dies die Vollbeschäftigung. "Die Menschen in Arbeit halten", wie er es in seiner unvergleichlichen Wortwahl auszudrücken pflegte, war ihm Leit- und Lebensmotiv zugleich. Gerade weil er als überzeugter Aufklärer Sachpolitik vorangestellt hat, sind die Emotionen gelegentlich mit ihm durchgegangen.