DIE ZEIT: Ihre Studenten können von jetzt an ihren Bachelor selbst zusammenbauen. Weshalb?

Gabriele Gien: Bislang war das Bachelorstudium stark reglementiert. Wir haben darüber nachgedacht, wie man Studienmöglichkeiten schaffen kann, die mehr Freiraum für die eigene Profilbildung der Studierenden lassen. Und für die Persönlichkeitsentwicklung. Das Ergebnis ist unser flexibles Bachelor- und Masterprogramm.

ZEIT: Wie sieht so ein Selbstbau-Bachelor aus?

Gien: Die Studierenden können aus einem Pool von etwa 40 Fächern der Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften einschließlich Wirtschaftswissenschaften fast völlig frei wählen. Dazu gehören sogar Teildisziplinen, etwa Ältere deutsche Literaturwissenschaft als Teilgebiet der Germanistik oder Bayerische Landesgeschichte als Teildisziplin der Geschichte.

ZEIT: Klingt verwirrend…

Gien: Die Grundstruktur ist einfach. Wir bieten zwei Studienprofile an: Im ersten können zwei Hauptfächer oder zwei Teildisziplinen belegt werden. Das zweite Profil eröffnet die Möglichkeit, ein Hauptfach und zwei Vertiefungsfächer zu verbinden. Dazu kommt jeweils ein Individual-Bereich und ein Studium Fundamentale.

ZEIT: Was genau bedeutet Individual-Bereich?

Gien: Das kann noch ein Vertiefungsfach sein, aber auch eine ganz eigene Kombination aus Lehrangeboten und Praktika, die man völlig nach Belieben belegen kann. Die Studierenden sollen dabei andere Lebenswelten entdecken. Das geht bis zu einem theaterwissenschaftlichen Praktikum mit traumatisierten Kindern in Uganda. Die Inhalte des Studium Fundamentale wechseln jedes Semester und stehen jeweils unter einem Dachthema, etwa Nachhaltigkeit.

ZEIT: Führt die Freiheit nicht in die Beliebigkeit?

Gien: Der Studienschwerpunkt liegt automatisch in dem Fach, in dem die Bachelor- oder Masterarbeit angefertigt wird. Zudem erhalten alle Studierenden Mentoring in Kleingruppen, damit sich keiner verzettelt.

ZEIT: Was ist denn die wildeste Kombination, die Sie sich vorstellen können?

Gien: Vielleicht Theologie oder Germanistik mit BWL und etwas aus dem Bereich der Kunstwissenschaften.

ZEIT: Für welche Berufsfelder bilden Sie aus?

Gien: Wir wollen starke Persönlichkeiten mit hohem Allgemeinwissen ausbilden, die überall dringend nötig sind: im Kulturmanagement, in Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung, in Verlagen und Redaktionen, in der Geschäftsführung eines Unternehmens.