Inhalt Seite 1 — Die Sonne geht auf über Deutschland Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Wir bekommen es in Greifswald gleich am Beginn der Ausstellung schwarz auf weiß: Die deutsche Romantik war protestantisch und wurde in Pommern geboren. Die fein säuberlichen Taufeinträge für Caspar David Friedrich aus der Evangelischen Domgemeinde in Greifswald von 1774, Philipp Otto Runge aus der Evangelischen Kirchengemeinde Wolgast im Jahre 1777 und Friedrich August von Klinkowström aus Schloss Ludwigsburg von 1778 beweisen, dass es wohl keinen besseren Ort auf der Welt gibt als das Pommersche Landesmuseum in Greifswald für eine Ausstellung, die den großen Titel Die Geburt der Romantik trägt.

Aber bevor wir zu dieser großen Geburt kommen, die gar keine schwere war: Wer ist eigentlich dieser Friedrich August von Klinkowström? Auch unter den größten Experten höchstens dem Namen nach bekannt, war jener gefühlvolle und bibelfeste Graf, wie die Ausstellung eindrucksvoll beweist, eine zentrale Pionierfigur dieser bedeutenden deutschen Kunstbewegung, enger Freund von Friedrich und Runge, als Künstler quasi unbekannt. Greifswald zeigt nun seine wichtigsten Werke aus der Zeit zwischen 1802 und 1814, dann nämlich endet seine künstlerische Laufbahn abrupt: Er konvertiert zum katholischen Glauben, wird Pädagoge, komponiert Kantaten und malt nicht mehr. Auch zuvor war von Klinkowströms Kunst von heiligem Ernst und starker Religiosität bestimmt, er malte für die Greifswalder Marienkirche eine Kopie der berühmten Heiligen Nacht von Correggio – weil es nicht gelang, Runge oder Friedrich zu eigenen Werken für St. Marien zu überreden.

Klinkowström verzweifelte immer wieder am Kopistendasein, zweifelte an seiner Kunst und an seinem Glauben, bekam einen Nervenzusammenbruch, sodass ihm die Ärzte "Arbeit und Einsamkeit" verboten. Zu den napoleonischen Wirren um 1805 kamen also die persönlichen dazu, Runge und Friedrich sorgten sich um ihren Freund, zahllose Briefe gehen hin und her, große romantische Aufwallungen zwischen Kunst, Leiden, Freundschaft und Zukunftsangst. Das Licht der Welt, das die drei großen norddeutschen Romantiker erblickten, war das der pommerschen Küste, tiefer Horizont, hohe Wolken, harter Wind, vergessene Hünengräber und verfallene Ruinen auf den weiten Feldern, wie Erinnerungen, hingeblinzelt, und dazwischen doch immer wieder alte, sperrige Eichen, wie um die Menschen und den Wind daran zu erinnern, dass man der Natur auch ein paar Jahrhunderte lang erfolgreich trotzen kann.

Und hier also zogen sie los, die jungen Maler, deren Väter partout nicht wollten, dass sie Maler würden, mit Papier und Feder, zeichneten die Eichen und die Küsten und schufen daraus dann Ölgemälde von einer neuen geistigen Durchdrungenheit. Doch der Mönch am Meer, Friedrichs programmatisches Gemälde, führt ebendiese beiden Elemente zusammen: die Unendlichkeitserfahrungen der Natur und die des Glaubens, die wie Wellen an den Strand der Erkenntnis schlagen. Es gehört zu den wichtigsten Ergebnissen der Greifswalder Ausstellung, den religiösen Erfahrungsraum und missionarischen Eifer der Frühphase der Romantik mit zahlreichen Werken und quellensatten Beiträgen im liebevoll gestalteten Katalog auszubreiten – und jene pommersche Kunstbewegung, deren prägende Männer im Hintergrund Johann Gottfried Quistorp und Ludwig Gotthard Kosegarten waren, die die drei jungen Maler Friedrich, Runge und von Klinkowström behutsam an die Hand nahmen und sie zum Pinsel und zu ihren ersten Aufträgen führten.

Vor allem aber begeistert die Ausstellung mit ihrer geballten Zusammenstellung der unschuldigen, morgendlichen romantischen Weltsicht. Selten sah man die religiöse Ergriffenheit und die vor der Schönheit der Natur so ineinander übergehen wie hier – in dieser "auf der Religion gebauten Landschaftskunst", wie es die Initiatorin der Ausstellung, Birte Frenssen, nennt. Es war die geplante, nie verwirklichte Uferkapelle Kosegartens am Ostseestrand, über die der Katalog umfassend berichtet, in der diese Weltsicht einer neuen sakralen Kunst als der ureigenen Aufgabe der Romantik ihren Stein gewordenen Ausdruck gefunden hätte. Friedrichs und Runges künstlerischer Weg vom Irdischen zum Durchgeistigten, diese Stufenfolge von der Zeitlichkeit zur Ewigkeit, drückte sich in zahllosen Morgenstudien aus. Der Morgen, der Frühling, die Kindheit – das war das Stadium des Paradieses und der Unschuld, und es ist diese Fähigkeit, der zerrupften, wilden Natur und der kriegerischen Zeit nach 1800 ihren Zauber zurückzugeben, der die verstörende und bezwingende Wirkung der Romantiker ausmacht, dieses neuartige Gefühl, dass einem die Augenlider weggeschnitten sind, wie es Kleist nannte. Dass man also plötzlich die Welt nicht ausblendet wie die Klassizisten und sich in ein idyllisches Arkadien wegbeamt, sondern an den Strand geht und in die Natur und sich dort, offenen Auges, überwältigen lässt. So kann die Landschaft zu einer Betrachtung des inneren Lebens werden.

Wo Runge und Friedrich aber versuchten, ihr bebendes Herz auch in biblischen Geschichten zum Schwingen zu bringen, da sind sie, wie in Greifswald, eher als Missionare denn als Künstler erfolgreich. Allein von Klinkowström gelingen mit an Blake erinnernden, Licht und Schatten ausspielenden Linien überraschend moderne christliche Bilderzählungen.