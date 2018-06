Gut Sögeln liegt im weiten Osnabrücker Land, irgendwo zwischen Feldern und Horizont. Wer sich dem Landsitz nähert, fährt zunächst durch eine Lindenallee, überquert einen Burggraben und steht schließlich vor einem Herrenhaus aus dem Jahre 1793. Eine Turmuhr schlägt, ein Esel ruft. Durch eine schwere Holztür betritt man das Gutshaus, in dem die Dielen knarzen und das Silber glänzt. Genähte Pelzdecken liegen auf dem Sofa, der Winter kann kommen. Von alters her lebt hier die Familie von Bock und Polach. Doch die Zeit scheint nur auf den ersten Blick stehen geblieben zu sein. Denn Gisela von Bock und Polach, die das Anwesen vor zwölf Jahren von ihrer Mutter übernahm, hat sich der Moderne verschrieben. Sie renovierte die alte Gutsscheune und lockt seitdem designinteressierte Städter in die Landschaft am trägen Flüsschen Hase.

Die schönsten Hotels unter 100 Euro finden Sie in der Sonderbeilage ZEIT-REISEN. Oder wenn Sie auf dieses Bild klicken © Cyrus Saedi

Früher wurden unter dem Scheunengewölbe Bamberger Hörnchen und Sieglinde gelagert, alte Sorten deutscher Feldkartoffeln. Heute thront in der neun Meter hohen Eingangshalle ein weißer Kubus, der an den White Cube in London erinnert und zwei moderne Gästezimmer birgt. Eine Holztreppe führt zu den beiden Räumen hoch. Sie wurde aus den Eichen der eigenen Wälder gezimmert, genauso wie die schnörkellosen Betten, die noch immer nach Wald und Holz duften. Matratze und Kissen sind mit frisch gestärktem Baumwolltuch überzogen, vom Bett aus kann man runter in die Scheune und hoch in die Weite des Osnabrücker Himmels sehen. Morgens, wenn Hahn Friedrich die Gäste weckt, stehen schon duftende Brötchen und selbst gekochte Marmelade bereit.

Die Idee, einen Designkubus in historischer Außenhaut zu verstecken, schmiedete Gisela von Bock und Polach mit ihrer Freundin, einer aus Hamburg stammenden Architektin. Dass sie bei den ortsansässigen Handwerkern zunächst auf Ratlosigkeit und Kopfkratzen stießen, hatten die beiden Damen einkalkuliert. Zum Schutz der alten Bausubstanz wurde alles bis ins Detail durchgeplant. Das Mauerwerk war für Rauputz Tabu, es wurde selbst für Steckdosen nicht aufgeschlagen. Und um dem Bedürfnis nach Licht und Transparenz gerecht zu werden, sind die Treppenbrüstungen aus Glas gefertigt – der großzügige Scheunenraum mit seinem Wechselspiel von Alt und Neu ist aus allen Blickwinkeln zu sehen. Für den Zeitenwandel in der alten Scheune erhielt Gisela von Bock und Polach bereits eine Auszeichnung der Vereinigung "Culture and Castles", die mit Euregio-Geldern Maßnahmen zum Umbau historischer Denkmale unterstützt.

Gut Sögeln, An der Lindenallee 1, 49565 Bramsche- Sögeln, Tel. 0172/4322282 oder 05461/5802, www.gutsoegeln.de. DZ 90 Euro inklusive Frühstück