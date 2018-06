Hat es nicht schon Jacques Tati bewiesen? Fortschritt und Rationalisierung richten nur Unheil an, zumal wenn sie in Gestalt eines Briefträgers daherkommen. Als der französische Filmemacher 1947 mit Jour de Fête (Tatis Schützenfest) eine Persiflage auf den nach Europa schwappenden amerikanischen Effizienzgedanken drehte und selbst in die Rolle des ambitionierten Dorfpostboten François schlüpfte, blieben nicht nur ein Telegramm, ein Paket mit einem Paar nagelneuer Schuhe und ein Polizeiauto auf der Strecke, sondern auch die menschliche Wärme. Genau die aber verkörpert der Briefträger nach Meinung der Franzosen noch heute wie kein anderer. Weshalb sie sich gegen nahezu jeden Versuch stemmen, ihre Post zu modernisieren. Doch nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Frühjahr hat deren Chef, Jean-Paul Bailly, nun auch noch angekündigt, eine Fusion mit der französisch-belgischen Bank Dexia zu prüfen und bis 2015 rund 35.000 Stellen zu streichen.

Sainte-Sévère-sur-Indre an einem sonnigen Morgen. 63 Jahre ist es her, dass Tatis Team in dem rund 900 Einwohner zählenden Nest inmitten der französischen Pampa drehte. Auf dem Dorfplatz steht eine Bronzestatue von François gleich neben dem Tati-Museum, das voriges Jahr eröffnete und zahlreiche Requisiten aus Jour de Fête zeigt. Wo sich im Film die Schausteller um den Jahrmarktsbaum gruppieren, haben Händler ihre kleinen Stände mit Obst, Gemüse, Topfpflanzen, Käse, Wurst und Krimskrams aufgeschlagen. Die Schaufenster der wenigen Geschäfte, beim Bäcker, beim Metzger oder im Schreibwarenladen, zieren große Bilder des Filmhelden, der das Dorf berühmt gemacht hat. Agnès Jouhanneau dreht ihre übliche Runde, auf dem Fahrrad wie einst Tati.

Seit 1995 ist die 34-Jährige Postbotin in Sainte-Sévère. "Ich mag den Kontakt zu den Leuten", sagt sie. Aus vorbeifahrenden Autos wird sie freundlich angehupt, auf dem Markt ist Zeit für einen kleinen Schwatz mit zwei älteren Herren. Eine Rentnerin hat sie bereits sehnsüchtig erwartet und freut sich über die Post, auch wenn Jouhanneau für sie heute nur ein Reklameheftchen in ihrer Tasche hat. "Es ist überhaupt nicht wichtig, was sie mir bringt, sondern dass sie kommt", erklärt die alte Dame. "Wir kennen uns nun schon seit vielen Jahren, und sie ist oft der einzige Besuch, den ich bekomme."

Nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt genießt der Postbote und mit ihm "La Poste" als Institution höchstes Ansehen. Der Briefträger gilt als Botschafter eines Staates, der ohne Ansehen von sozialer Herkunft, Geldbeutel und Wohnort alle gleich behandelt. Sozusagen als personifizierter Leitspruch der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Deshalb kam es einem Frevel gleich, als Postchef Bailly vor zwei Jahren laut über einen Teilbörsengang des staatlichen Unternehmens nachdachte, um Geld für dessen dringend notwendige Modernisierung im Vorfeld der 2011 anstehenden Marktliberalisierung lockerzumachen. Die Öffnung für private Investoren ist inzwischen – die Gewerkschaften sagen: vorerst – vom Tisch. Doch schon die seit März wirksame formale Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, die eine Finanzspritze des unter Aufsicht des französischen Parlaments stehenden Finanzinstituts Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ermöglichen soll, erhitzt die Gemüter. Deshalb gibt Bailly den geplanten Zusammenschluss mit Dexia nun in homöopathischen Dosen preis. Branchenexperten wissen allerdings: Obwohl das angeschlagene Finanzinstitut 2008 nur durch staatliche Intervention gerettet wurde und einen Partner vor allem deshalb sucht, um leichter an frisches Geld zu kommen, lockt Bailly die Aussicht. Er könnte das Bankgeschäft ausbauen, weil es – anders als der altbackene Briefdienst – richtig Geld einbringt. Dexia ist bei der Finanzierung von Kommunen eines der weltweit führenden Institute.

Um die französische Befindlichkeit zum Thema Post zu verstehen, ist ein Besuch beim Meinungsforschungsinstitut CSA Opinion unweit der Pariser Börse nötig. "Die Franzosen haben Angst, ihre Identität zu verlieren", sagt dort Jean-Daniel Lévy. Was im Übrigen ein wichtiges Argument für die Ablehnung der EU-Verfassung gewesen sei, die Europa 2005 in eine fulminante Sinnkrise stürzte. "Der Staat und seine Unternehmen machen einen nicht unerheblichen Teil dieser Identität aus." In einer Umfrage vom Oktober 2009 nannten 91 Prozent der Teilnehmer den öffentlichen Dienst als wichtigen Teil des französischen Selbstverständnisses – wichtiger als Nationalhymne oder Trikolore.

Es war dabei ziemlich unerheblich, ob sich die Befragten politisch eher dem linken oder dem rechten Spektrum zuordneten. Ebenfalls nahezu unabhängig von der politischen Einstellung geht eine große Mehrheit der Franzosen davon aus, dass La Poste künftig Ämter schließen, weitere Stellen streichen und die Portogebühren erhöhen wird. Außerdem halten sie es trotz gebetsmühlenartig vorgebrachter gegenteiliger Versicherungen von Regierung und Staatschef Nicolas Sarkozy für ausgemacht, dass das Unternehmen in wenigen Jahren doch noch privatisiert wird. "Sie halten lieber an Bekanntem fest, als sich einer ungewissen Zukunft auszusetzen, auch wenn der Status quo mangelhaft ist", sagt Lévy. "Ich kenne in Europa außer den Franzosen kein Volk, das so sehr an seinem Staat hängt."

Ist das irrational? "Das ist der Rationalismus nach René Déscartes", urteilt der Meinungsforscher lächelnd. Eine der Grundregeln des 1650 gestorbenen französischen Philosophen hieß, nichts für wahr zu halten, was nicht so klar und deutlich erkannt ist, dass es nicht in Zweifel gezogen werden kann.