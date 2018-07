Der normale Mensch isst in 40 Jahren ungefähr 30.000 Mahlzeiten. Da sollte man meinen, allein wegen der Abwechslung würden sich diese Mahlzeiten mit den Jahren verändern. Allerdings gibt es ja auch ebenfalls normale Menschen, die 40 Jahre zusammenleben, ohne wegen der Abwechslung an irgendeine Veränderung zu denken.

Das Essverhalten der ZEITmagazin- Leser hat sich jedenfalls deutlich verändert. Das steht fest, und das ZEITmagazin hat diese sich verändernden Sitten und Gebräuche seiner Leser über Jahrzehnte beobachtet und protokolliert.

Es begann in den siebziger Jahren. Ich schlug ein Weihnachtsmenü vor, welches Linsen enthielt. Und zwar lentilles de puy, das sind die kleinen grün-grauen Linsen, die sich von den großen, braunen Linsen der schwäbischen Küche dadurch unterscheiden, dass sie beim Kochen nicht mehlig werden. Ich vermutete, dass sie hierzulande nicht sehr bekannt wären, ich selbst hatte sie auf meinen Reisen in Frankreich gekauft. Also riet ich den Lesern, in Reformhäusern nach ihnen zu fragen. Was dann geschah, war ein Witz. Aus allen Teilen des Landes meldeten sich alarmierte Besitzer von Reformhäusern, die von ZEITmagazin- Lesern regelrecht gestürmt worden seien. Ich möge sie bitte vorwarnen, wenn ich wieder ein extravagantes Rezept veröffentlichte, damit sie das entsprechende Produkt in ausreichender Menge vorbestellen könnten. Es war eine regelrechte Linsenhysterie ausgebrochen. Heute gibt es die kleinen lentilles du puy in jedem Supermarkt. Ebenso rote Linsen, gelbe Linsen, blaue Linsen. Dass die Leser des ZEITmagazins damals so scharf auf Linsen waren, die ganz anders waren als diejenigen, die sie kannten, zeigt, wie neugierig man damals war.

Wahrscheinlich waren die siebziger Jahre das Jahrzehnt mit der größten Begeisterung für kulinarische Neuigkeiten. Man probierte alles aus, legte sich Waffeleisen, Fonduespieße, Eierschneider und viele andere Gerätschaften zu, die seitdem völlig zu Recht eine vergessene Existenz in der untersten Ecke der Küchenschränke fristen. Verglichen mit dem heutigen Wissensstand, waren die Deutschen geradezu ahnungslos, was die Kochkunst anging. Nur eine winzige Minderheit reiste gezielt von einem Gourmetrestaurant zum anderen, um zu erfahren, was es mit dieser sensationellen Neuen Küche auf sich hatte.

Jahrzehnte 70er: Pürees Mit der Nouvelle Cuisine kamen die Pürees. Die manchmal unterschätzte Sellerieknolle erfuhr als Püree die Verwandlung in eine aromatische Beilage zu Wildgerichten und Lamm: Eine geschälte, in vier Teile geschnittene Knolle in Wasser gar kochen (ca. 45 Minuten). Herausnehmen, mit dem Elektroquirl pürieren. Gewürzt wird mit Sahne, Salz, Pfeffer, Muskat, Zitrone, vielleicht auch Curry. Sollte das Püree zu flüssig sein, wird es auf dem Herd etwas eingekocht. Dabei ständig rühren und immer wieder abschmecken. Ich rate davon ab, aus Kostengründen pürierte Kartoffeln hinzuzugeben. Das Resultat erinnert an Krankenhausküche. Auch aus Rosenkohl, gewürzt mit Safran, lässt sich ein Püree machen. 80er: Salat Die Deutschen entdeckten den Salat und ließen ihn nicht mehr gehen. Der Salat Niçoise, Symbol des Südens, kam in Mode: Einen großen Kopf Salat waschen, schleudern, in mundgerechte Stücke rupfen. 8 kleine Tomaten vierteln, mit 5 hart gekochten, geviertelten Eiern, 12 bis 16 Anchovis und 4 EL Dosenthunfisch (beide mit Küchenkrepp vom Öl befreit) sowie 4 EL möglichst kleinen schwarzen oder braunen Oliven vermischen. Dazu eine Vinaigrette aus 6 EL Olivenöl, 2–3 EL Essig, Pfeffer, Salz. So einfach war das. Heute wollen wir wissen: Welche Tomatensorte, welchen Pfeffer nehmen wir, und welches Aroma dominiert den Essig? 90er: Lachs In den Neunzigern setzte sich der Lachs durch, der bis dahin als zu edel gegolten hatte. Massenzucht und Preis- verfall bei Industriefischen nahmen die Scheu beim Fischkochen und machten schließlich Mut zur kurzen Garzeit. Ein Filet, 15 Millimeter dick, ist in geschmolzener Butter in 30 Sekunden gar. Nicht durchgebraten, sondern in der Mitte dunkelrot und saftig. Puristen salzen und pfeffern danach. Man kann auch im Bräter Lauch, Schalotten, Wirsing, Champignons und Tomatenkonkassee in Butter garen, Sahne und Bouillon angießen, würzen. Zitrone ist wichtig. Das Filet (oder zwei) auf das Gemüse legen, Deckel drauf, bei kleinster Hitze weniger als 1 Minute lang zu Ende garen. Mit Kartoffelpüree servieren. Nuller-Jahre: Niedriggaren Es wird nicht mehr mit Vollgas gegart. Fleisch, Fisch, Pilze, Gemüse, sogar Spiegeleier weisen keine Brandmale mehr auf. Braune Stellen werden als Hinweis auf fehlende Sensibilität des Kochs gedeutet. Beim Niedriggaren geht es nicht ums Energiesparen, sondern um Genuss, sodann um Gesundheit. Große Fleischstücke werden sorgfältig pariert, dann gründlich mit Pfeffer und Salz eingerieben. Von allen Seiten auf dem Herd in einer Öl/Butter-Mischung anbraten, bis das Fleisch Farbe angenommen hat. In der Bratform in den Ofen schieben, der nicht heißer als 75 Grad Celsius ist. Nach 90 Minuten umdrehen, dann weitere anderthalb Stunden garen lassen. Fertig ist der Braten und gleichmäßig rosa beim Anschneiden.

Diese, die Nouvelle Cuisine, war tatsächlich so neu, so anders als der bis dahin praktizierte Kochstil, dass es einer Revolution gleichkam. Mit allen ideologischen Auseinandersetzungen, die eine Revolution zu begleiten pflegen. Während die Presse den ungewohnten Stil immer wieder skandalisierte und die minimalistischen Eigenarten dieser Küche verhöhnte, stürzten diejenigen unter uns, die mit Biersuppe und Spinatbrei aufgewachsen waren, sich begeistert auf die Salate und die gerade mal glasig gegarten Fische.

Mit dem wachsenden Wohlstand der achtziger Jahre wagten die Deutschen es, sich dem verfeinerten Essen mit einer Lust hinzugeben, die in der Geschichte einmalig war. Das ZEITmagazin schrieb Kochwettbewerbe aus, an denen die Leser sich sofort rege beteiligten. Ihre zahlreichen Einsendungen gestatteten einen Überblick über das Niveau der deutschen Privatküchen, und da durfte gestaunt werden.

Die passionierten Hobbyköche und -köchinnen unter den ZEITmagazin- Leser wurden aufgefordert, ein Menü zu einem bestimmten Thema vorzuschlagen und es im Ernstfall unter den Augen einer Jury auch zuzubereiten. Die oft bis zu tausend Einsendungen verrieten Koch- und Essgewohnheiten, wie sie vordem bestenfalls von Berufsköchen zu erwarten gewesen wären. Aus unsicheren Amateuren waren Feinschmecker geworden, die sich von den großen Köchen Europas inspirieren ließen. Die Mehlschwitze, jene gusseiserne Säule der deutschen Plumpsküche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, war aus dem Repertoire gestrichen. Sie tauchte erst wieder mit der Ostalgie auf, als mancher im trüben Licht der Erinnerung in der sozialistischen Mangelküche Qualitäten zu erkennen glaubte, die sie eindeutig nicht hatte.