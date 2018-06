Er war streitbar, unberechenbar, pessimistisch. Das bescheinigten ihm alle Nachrufe. Was etwas ungewöhnlich ist, soll man doch über Tote bekanntlich nur Gutes reden. Doch in seinem Fall waren die Charakterisierungen durchaus positiv gemeint: "Streitbar" etwa hieß, dass er ein Paradedemokrat war mit einem Faible für lautstarkes Diskutieren. "Unberechenbar" meinte, dass er immer wieder mit neuen Geschäftsideen überraschte. Und seinem Pessimismus – da war man sich einig – verdankte er ein sensationelles Vermögen und riesiges unternehmerisches Imperium. Der Verfasser seiner Biografie formulierte es so: "Er hat ständig schwarzgemalt, und das hat ihn zu Entscheidungen gebracht, die sich schließlich als sehr profitabel herausstellten. In diesem Sinne kann man sagen: Er hat sich reich geängstigt." Und zugleich lobte ihn eine langjährige berufliche Weggefährtin (also eine, die es wissen muss) für "besinnungslosen Mut" – ja, was denn nun?

Fest steht: Er war eine Persönlichkeit mit extrem vielen, oft auch widersprüchlich scheinenden Facetten. Als studierter Jurist war er erst Richter, dann Anwalt geworden und hatte die verteidigt, die es am meisten brauchten. Ein Zeichen seines Muts, riskierte er so doch sein eigenes Leben. Im Lauf der Jahre bewies er sich dann als Lokal- und Bundespolitiker, als Kaufmann, Mäzen und – seine Leidenschaft – als Autor. Ein Multitalent, gewieft und erfolgreich auf jedem Parkett.

Dabei hatte sich sein Werdegang anfangs holperig gestaltet. Der im Westen des Landes aufgewachsene Junge hasste die Schule. "Also war ich faul, frech und verlogen", gab er zu. Für einen Abituraufsatz kassierte er ein "ungenügend", weil ihm der Text zu einem Traktat über politische Missstände und die bürgerliche Ehe geriet: "Tags Zank und Streit, des Nachts treibt die gemeinsame Geschlechtsnot die Gatten zusammen", witzelte er und zog sich den Groll seiner "spießigen Lehrer" zu. Erst im Studium, das ihn zeitweise nach England führte, packten ihn Ehrgeiz, Fleiß und der Wille, etwas Großes zu gestalten. Auch seine Einstellung zur Ehe änderte sich: 26 Jahre jung, heiratete er das erste Mal, nach der einvernehmlichen Scheidung mit 41 Jahren gleich wieder. Die dritte Lebensgemeinschaft, die bis zu seinem Tod hielt, kam ohne Trauschein aus.

Seine geliebten Frauen fungierten dabei auch als Beraterinnen im Beruf. Wie überhaupt ein so außergewöhnliches Arbeitsleben wie das seine vom Privaten nie zu trennen war. So lud er seine Betriebsmitarbeiter gern "auf ein Butterbrot und ein Glas Wein" nach Hause ein, um mit ihnen bei Rehrücken und Champagner wichtige gesellschaftliche und kulturelle Fragen zu besprechen. "Tun zu müssen, was andere sagen, ist mir mein Leben lang unerträglich gewesen" – nach diesem Motto hat er entschieden gelebt, das geborene Alphatier. Andere kluge Meinungen ließ er gleichwohl gelten und Jahr für Jahr regelmäßig öffentlich verbreiten. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 41:

"Meine Urgroßmutter hatte was mit Ihrem Ururgroßvater, wie wäre es da mit uns?", soll Camilla Shand (geb. 1947) beim ersten Treffen zu Prinz Charles gesagt haben. Vermutlich war sie als Urenkelin von Alice Keppel auch die seines Ururgroßvaters Edward VII. Als die Affäre von Charles und Camilla bekannt wurde, war sie die meistgehasste Frau Großbritanniens. Nach "Camillagate" sollte sie mit einer professionellen PR-Kampagne "endlich zu einem legitimen Teil" von Charles’ Leben werden. Dazu musste sie sich einem kompletten Make-over unterziehen, aus dem Hintergrund heraustreten und ihr beschauliches Landleben aufgeben.