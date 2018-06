Inhalt Seite 1 — Der Staat ist was für Waschlappen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Strom von E-Mails aus dem Ausland reißt nicht ab: "Was ist denn da bei Euch los?", werde ich gefragt. Für den Rest der Welt sieht es so aus, als wollten die US-Bürger gar nicht, dass ihnen die Regierung hilft. Und das, obwohl das Land in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt. Es ist, als wären die Amerikaner einem Wahn verfallen – und dieser scheint sich gegen den Staat zu richten. Sie wollen einen "schwachen" Staat, weniger Marktregulierung – und sie wollen, dass die Steuern an "das Volk" zurückgezahlt werden.

Bei den Kongresswahlen im November wird sich das in Stimmengewinnen für die Republikaner niederschlagen. Und die werden – nachdem Obama bereits für alle anderen die Steuern gesenkt hat – die Steuern für die Reichen senken, Hilfsprogramme für Bedürftige und staatliche Ausgaben zur Konjunkturförderung beschneiden sowie den Unternehmen weniger soziale Verantwortung abverlangen. Oder es wird einen Stimmenzuwachs für die Kandidaten der Tea-Party-Bewegung geben, die noch vehementer gegen staatliche Eingriffe sind und sogar die Rentenversicherung und die staatliche Krankenversicherung für ältere Menschen über Bord werfen wollen. Ihrer Meinung nach bedeuten sogar die Pläne der Republikaner noch "zu viel" Staat.

"Das kann doch nicht wahr sein!", sagen meine Freunde aus Europa. Es ist aber wahr. "Dahinter steckt bestimmt eine von den Republikanern großzügig finanzierte Gehirnwäsche." Vielleicht auch nicht.

Die Republikaner versuchen zwar, Wähler mithilfe von Kampagnen für sich zu gewinnen, die von Unternehmensverbänden wie der Blackstone Group, Tarnorganisationen anonymer Geldgeber sowie Milliardären wie Rupert Murdoch finanziert werden. Grund dafür ist aber ihre Angst, die Wähler könnten in ihrem Programm einen noch immer "zu starken" Staat sehen. Die Republikaner laufen also den Wählern nach, die ohnehin auf einen schwachen Staat aus sind. Diese Wähler sind in der Regel schon viel weiter und möchten am liebsten den ganzen korrupten Verein – Politiker, Lobbyisten, Reiche – einfach hinauswerfen. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Anhänger der Tea-Party-Bewegung auf elf bis zwölf Prozent der Bevölkerung gestiegen. Bei den Senatswahlen spielen in 11 von 18 Rennen, deren Ausgang noch offen ist, Tea-Party-Kandidaten eine entscheidende Rolle, bei der Wahl zum Repräsentantenhaus sind es 48 von 104.

"Wenn die Politiker korrupt sind, warum wählt man dann nicht einfach bessere? Trägt die Regierung nicht die Verantwortung für sozialen Fortschritt?"

Soll das ein Witz sein? An die Ehrlichkeit der Regierenden glauben die Amerikaner nicht mehr, seit sie im 18. Jahrhundert den britischen Gouverneur von Massachusetts teerten und federten. Unsere Nation wurde aus der Rebellion gegen einen "zu starken" Staat (damals noch in Gestalt der Regierung in London) geboren. Die Eigenart der amerikanischen Nation, die Dinge immer in die eigenen Hände zu nehmen, wurde von 350 Jahren Frontier-Erfahrung, der Eroberung des Westens und der individualistischen Ethik des Protestantismus genährt. American Dream bedeutet nicht nur, dass man vorwärtskommt, sondern auch, dass man es aus eigener Kraft schafft. Unterstützung vom ebenso korrupten wie unfähigen Staat anzunehmen ist etwas für Waschlappen. Bush wie Obama haben den Banken Milliardengeschenke gemacht, während die Menschen ihre Arbeit verloren. Weg mit ihnen!

Eine solche Erklärung wäre nicht ganz falsch. Der Wunsch nach einem "schwächeren" Staat ist etwas Ur-Amerikanisches. Dass "wenig" Staat und geringe Marktregulierung vor allem der Wirtschaft nützen, stört die Amerikaner nicht. Denn sie glauben, dass auch sie vom breiten Feld der unregulierten Möglichkeiten profitieren. Deswegen gibt es heute nicht nur Republikaner, die "wenig" Staat fordern, sondern auch Demokraten.

"Demokraten? Sind die nicht immer für einen "starken" Staat? Hat Franklin Roosevelt nicht während der Depression in großem Stil Geld zur Förderung der Konjunktur ausgegeben?"