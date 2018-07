Manchmal ist es schwierig zu entscheiden, welcher Unsinn eigentlich der gröbere ist. Nachdem ausgerechnet die Befürworter von Studiengebühren alles getan hatten, um diese durch sozial unverträgliche Regelungen in Misskredit zu bringen, haben ihre Gegner sie mit reichlich Eigenlob wieder abgeschafft. Erst in Hessen. Dann im Saarland. Zuletzt in Nordrhein-Westfalen. Das Ergebnis: Das Thema steht bundesweit politisch kurz vor dem Aus, die Unis fallen in ihre vom Staat verschuldete Armut zurück, und die Studenten atmen auf – ohne zu merken, dass auch sie zu den Gelackmeierten zählen.

Die Einführung der Gebühren hätte der Startschuss für ein neues, lebendigeres, ja sogar faireres Hochschulsystem werden können. Mehr Geld für die Unis, das bedeutete mehr Geld für die Betreuung von Studenten, mehr Bücher in der Bibliothek, Mentorenprogramme für Migranten oder Stipendien für sozial besonders engagierte Studenten. All das existiert heute tatsächlich in jenen Ländern, wo unionsgeführte Regierungen die Studiengebühren seit 2007 durchgesetzt haben, etwa in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Niedersachsen. Was Studiengebühren nie hätten werden dürfen und trotzdem wurden: ein Symbol für soziale Ungerechtigkeit, für das Fernbleiben ärmerer Studienanfänger aus Angst vor Verschuldung. Ob diese Angst nun berechtigt ist oder nicht: Am Ende ist von Bedeutung, dass sich mit dem Versprechen, das Bezahlstudium wieder abzuschaffen, Wahlen gewinnen lassen. Die Schuld daran trifft jene Bildungspolitiker aus Union und FDP, die zu faul waren, die Webfehler ihres Systems zu korrigieren.

Sieben Prozent und mehr mussten Studenten zwischenzeitlich an Zinsen zahlen, wenn sie einen der angeblich sozialverträglichen Studienkredite aufnehmen wollten. Am Ende eines Studiums können sich Kredit, Zins und Zinsenszinsen schnell auf das Zwei- bis Dreifache der damit finanzierten Gebühren zusammenläppern. Jeden Neuwagen gibt es zu günstigeren Konditionen. Auch die Risiken sind ungerecht verteilt: Wer kommt dafür auf, dass zum Beispiel in NRW zwei Drittel der Bafög-Empfänger in einer an sich vorbildlichen Regelung von der Rückzahlung der Gebühren befreit sind? FDP-Wissenschaftsminister Pinkwart bezeichnete die Regelung als "Basis der bundesweit sozialverträglichsten Ausgestaltung von Studiengebühren". Doch es sind die anderen Studenten, die zahlen: 18 Prozent ihrer Gebühren gehen in einen Ausfallfonds und so für Sozialpolitik drauf, an sich eine ureigene Aufgabe des Staates.

Oder zum Beispiel in Bayern: Wer trägt dort die zum Teil unsinnigen Befreiungen, die von regionalen Abgeordneten gegen die Wissenschaftspolitiker durchgesetzt wurden – aus Angst vor dem Wahlvolk und mit dem Ergebnis, dass selbst extrem gut verdienende Eltern nur für maximal ein Kind zahlen müssen? Es sind die Hochschulen, die plötzlich mit rund einem Drittel weniger Gebühren auskommen mussten. Der schlechte Ruf der Campus-Maut besserte sich durch solche und die Vielzahl ähnlicher Maßnahmen nicht, da die Wähler das hilflose Herumdoktern erkannten und die Studenten das Dickicht der Ausnahmen oft gar nicht durchschauten. Viele der potenziellen Studienanfänger wissen nicht, dass sie keine Gebühren mehr zahlen müssen, und geben immer noch an, ebendiese würden sie von einem Studium abschrecken.

Welch ein traumhaftes Chaos für die Opposition aus SPD, Linken und Grünen. Mittlerweile haben sie in drei Ländern die Gebühren beseitigt, im Saarland unter tatkräftiger Hilfe von CDU-Ministerpräsident Peter Müller, der so seinen Machtverlust verhindern wollte. Als Nächstes könnte die Abschaffung in Baden-Württemberg anstehen, wo im März 2011 Wahlen sind. Irritierend dabei ist, dass nicht nur Müller wider besseres Wissen handelte. Auch in der SPD gibt es Bildungspolitiker, die hinter vorgehaltener Hand gestehen, dass Studiengebühren durchaus ein Segen sein könnten – wenn man sie richtig macht. Doch, fügen die gleichen Leute dann hinzu, warum sollten wir dabei helfen, sie richtig zu machen, wenn sich das System, das wir haben, als Wahlkampfschlager erwiesen hat?

Ja, ein sozial wirklich verträgliches Studiengebührensystem wäre möglich, selbst jetzt noch, da die Gebührenpolitiker das Thema Bezahlstudium in einer selten gekannten Virtuosität gegen die Wand gefahren haben. Es wäre ihre allerletzte Chance. Wenn ihnen auch nur irgendetwas daran liegt, die Studiengebühren zumindest in den verbliebenen Ländern zu retten, sollten sie sie ergreifen. Wie ein solches System aussehen müsste: