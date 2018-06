Wann immer man in den letzten 20 Jahren das Deutschland der Arbeit betrachtete, bot sich das gleiche traurige Bild: Dem Westen geht es so weit okay, dem Osten geht es sehr schlecht. ( Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier )

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Das liegt daran, dass immer nur die Arbeitslosenquoten gezeigt werden. Würde man nicht den Anteil der Arbeitslosen an allen Berufstätigen und Arbeitssuchenden zeigen, sondern, wie hier, den Anteil der Arbeitenden an allen Menschen, stünde der Osten plötzlich super da. Im Osten haben mehr Menschen einen Job, gemessen an der gesamten Bevölkerung. Klingt verrückt, ist aber so. Und das liegt daran, dass Frauen im Westen oft nicht arbeiten und sich auch nicht arbeitslos melden.

Auch gibt es im Westen wohl mehr Reiche, die es nicht nötig haben zu arbeiten. Und es gibt im Osten weniger Kinder. Besonders hoch ist die Beschäftigungsquote, so der Fachbegriff, direkt an der alten innerdeutschen Grenze: Die Ostdeutschen pendeln in den Westen, sie sind viel beweglicher als die Westdeutschen. Sie strengen sich an. Auch das fällt einem auf der Arbeitslosenkarte normalerweise nicht auf.