Familie Pourkashani hatte gerade zu Abend gegessen, ein persisches Reisgericht, da brachte die Tochter Gelareh die Sache mit StudiVZ auf. "An meiner Uni sind alle da angemeldet", sagte sie, damals 24 Jahre alt, Lehramtsstudentin an der Humboldt-Universität: "Nur ich nicht. Ich bekomme gar nicht mehr mit, wenn die anderen sich verabreden." Sie sei eine Außenseiterin geworden, bei den Referaten und bei den Partys. Sie müsse sich nun auch anmelden.

"Bist du wahnsinnig?", fuhr ihr Vater sie an. "Willst du dein Leben transparent machen für die ganze Welt?" Gelarehs Eltern hatten im Fernsehen gesehen, dass Personalchefs Soziale Netzwerke nach Partyfotos von Bewerbern durchstöbern, sie warnten ihre Tochter, sie setze ihre Karriere aufs Spiel. "Ich stehe unter Gruppenzwang!", entgegnete ihre Tochter. Eine Stunde lang redeten sie hin und her, schließlich versprach Gelareh, so wenig Informationen wie möglich von sich preiszugeben. "Na gut", grummelte ihr Vater, "dann nimm aber bitte ein dezentes Foto."

Das war im April 2007, also in einer anderen Epoche. Die Deutschen kannten damals weder Facebook noch Xing, die Worte "Datenkrake" und "Identitätsdiebstahl" spielten noch keine Rolle in den politischen Debatten. Heute hat selbst Angela Merkel ein Profil bei Facebook, auf RTL2 läuft eine Serie , die vorführt, wie Pädophile Onlinenetzwerke nutzen, um sich an Kinder heranzumachen. Und die Kinos zeigen einen Film über Mark Zuckerberg , den Gründer von Facebook.

Als 19-jähriger Student hat Zuckerberg in Harvard das Soziale Netzwerk The Facebook gegründet. Heute ist er 26, mehrfacher Milliardär, Facebook zählt 500 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt. Und wie Menschen miteinander umgehen, hat sich fundamental verändert. Man führt sein Leben – und dokumentiert es gleichzeitig im Netz, abrufbar für beinahe jeden, vermutlich für immer. Facebook macht die einen zu Exhibitionisten und die anderen zu Voyeuren. Auch das macht den Sog von Facebook aus. Das Private ist öffentlich geworden. Es ist ein epochaler Wandel.

Die Familie Pourkashani ist nur ein winziges Partikel in diesem globalen Kosmos. Mindestens zwölf Millionen Deutsche nutzen die Seite nach Angaben des Unternehmens aktiv. Und wie wohl die meisten von ihnen sind die Pourkashanis hin- und hergerissen zwischen den Vorzügen und den Nachteilen des Netzwerkes. Sie machen sich Sorgen um ihre Privatsphäre, aber sie wollen den Anschluss nicht verlieren an die digitale Gesellschaft. Sie wissen nicht, was bei Facebook mit ihren Daten geschieht, doch auf die Vorteile wollen sie auch nicht verzichten. Sie stecken mitten drin im Facebook-Dilemma.

Die Gesellschaft hat sich verändert, und die Familie Pourkashani mit ihr. Die Mutter ist als Einzige bei ihrer strikten Ablehnung geblieben. Sie hat keine E-Mail-Adresse und erst recht kein Onlineprofil bei einem Sozialen Netzwerk. Gelareh, die Tochter, hat sich so sehr an StudiVZ gewöhnt, dass sie sogar ihre Verlobung dort bekannt gegeben hat – per Status-Update. Gelarehs Brüder tummeln sich bei Facebook. Und der strenge Vater, der seine Tochter so eindringlich warnte vor zu viel Transparenz? Ist längst selbst zum Netzwerker geworden.

"Facebook ist wie das Handy", sagt Asghar Pourkashani, der Vater, heute, "man muss es einfach haben." An seinen Fingern glitzern vier Ringe, seine Jacke ist aus schwarzem Leder. Der 62-Jährige ist Sozialarbeiter in Berlin, er organisiert Hip-Hop-Workshops für Jugendliche, sie duzen ihn. Doch vor einem Jahr verlor er den Kontakt zu ihnen: Wenn er ihnen E-Mails schickte, kam keine Antwort. Eines Abends, nach dem Hip-Hop-Training, fragte Asghar einen der Tänzer. "E-Mail, ach so...", sagte der, "schick mir doch einfach eine Facebook-Nachricht."

Facebook? Asghar Pourkashani hatte davon gelesen. In seinem Heimatland Iran waren vergangenen Sommer viele Demonstrationen gegen die manipulierte Wahl von Präsident Ahmadineschad über die Plattform organisiert worden. Oppositionelle tauschten hier ihre Nachrichten. Facebook, so schien es für einen Moment, könnte ein Instrument der Unterdrückten sein, ein Werkzeug der Demokratie. Bis Gerüchte zu kursieren begannen, das iranische Regime unterwandere die Seite, um seine Kritiker zu verfolgen. Auch so ein Facebook-Dilemma. Und nun sollte Asghar Pourkashani dieses politische Kampfmittel nutzen, um Hip-Hop-Workshops zu organisieren?

Immerhin, er wurde neugierig. Zu Hause meldete er sich an und legte sorgfältig ein "Profil" aus. Beziehungsstatus: verheiratet, Geburtstag: 18. März 1948, Geburtsort: Teheran, Iran. Er sah, dass die Seite ihm viele Facebook-Mitglieder vorstellte, die er bereits kannte, junge Tänzer aus Berlin. Die Welt der Jugendlichen stand ihm offen, und sie war nur ein paar Klicks entfernt. Asghar Pourkashani dachte nicht mehr daran, dass er seiner Tochter nur zwei Jahre zuvor StudiVZ ausreden wollte. Er war nun Mitglied der größten Community der Welt. Und fühlte sich gut dabei.

Seither surft Asghar Pourkashani täglich bis zu zwei Stunden auf Facebook; er nennt es seine "Wunderwaffe für die Jugendarbeit". Er hat mittlerweile 341 "Freunde", so heißen bei Facebook die digitalen Bekannten. 338 dieser "Freunde" sind zwischen 18 und 35 Jahre, vier sind in Asghars Alter. Die Jungen seien seine beruflichen Kontakte, sagt er, die Alten seine echten Freunde. Er kennt sie seit seiner Kindheit in Iran, er hat sie Jahrzehnte später im Internet wiedergefunden. Manchmal schicken sie sich persische Gedichte.